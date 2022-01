Fotbalisté Plzně remizovali s Brnem, Jablonec podlehl týmu z Gibraltaru

Praha - Fotbalisté Plzně ve čtvrtém utkání zimní přípravy poprvé nevyhráli a inkasovali. Druhý tým nejvyšší soutěže se rozešel smírně 1:1 s lídrem druhé ligy Brnem, remízu domácímu favoritovi zachránil premiérovým gólem v dresu Západočechů Roman Potočný. Jablonec ve Španělsku překvapivě nestačil na soupeře z Gibraltaru, týmu Lincoln Red Imps podlehl 1:2. Karviná v zimní Tipsport lize porazila druholigový Prostějov 1:0.

Plzni kvůli zranění scházel nejlepší ligový střelec Beauguel a nenastoupil ani další ofenzivní hráč Kopic. Západočeši měli podle očekávání převahu, ale do vedení se v 39. minutě dostalo Brno. Po nedorozumění v obraně se trefil bývalý plzeňský hráč Řezníček. Viktoria v přípravě inkasovala poprvé po třech vítězstvích s čistým kontem.

Ještě před pauzou mohl srovnat Sýkora, ale mířil jen do tyče. Ve 47. minutě už se Západočeši prosadili, když se po Mosquerově centru trefil Potočný. Obrátit stav už favorit přes několik šancí nedokázal.

"Jsem rád, že jsem ten gól dal. Mosky (Mosquera) dal krásný balon, jsem rád, že jsem to takhle dobře líznul a že to tam na zadní tyči spadlo. Spokojenost," uvedl v nahrávce pro média Potočný, který netradičně nastoupil na hrotu útoku.

"Inkasovali jsme z takové nepřehledné situace, kde jsme špatně komunikovali. Ale jinak jsme dnes viděli hodně pozitivních věcí. Měli jsme spoustu šancí, bohužel jsme proměnili jen jednu. Zápas ovšem proti dobrému soupeři špatný nebyl," doplnil asistent trenéra Pavel Horváth.

V sobotu Plzeň po čtyřech zápasech s týmy z nižších soutěží poprvé v zimní přípravě změří síly s prvoligovým soupeřem, v Luční ulici přivítá Mladou Boleslav. Kvůli aktuální koronavirové situaci západočeský klub na poslední chvíli zrušil zahraniční soustředění a na jarní část sezony se chystá doma.

Jablonec v prvním utkání na soustředění ve Španělsku nečekaně podlehl gibraltarskému mistrovi Lincolnu. Velký outsider rozhodl souboj dvou účastníků podzimní skupiny Evropské konferenční ligy dvěma góly v úvodních 25 minutách. Vaníček ještě do poločasu snížil, ale další šance už Severočeši lehkovážně zahodili.

"V první půli byl soupeř dvakrát ve vápně a dal dva góly po takových až triviálních chybách. Šancí na vyrovnání pak bylo více než dostatek, měli jsme na to zápas otočit. Trefujeme gólmana na lajně z penalty a podobně. Mrzí to," řekl nový jablonecký asistent trenéra Tomáš Čížek.

Karviná v třetím utkání v Tipsport lize dosáhla na druhou výhru, druholigový Prostějov porazila díky Jursově proměněné penaltě ze závěru první půle. Tradiční zimní turnaj se hraje v pěti čtyřčlenných skupinách, celkový vítěz vzejde z jedné společné tabulky. Blízko k prvenství je Mladá Boleslav, která vyhrála všechny tři zápasy ve skupině B. Předstihnout ji může už pouze Brno, které ještě do soutěže nezasáhlo.

"Vítězství mě těší. Prostějov to má postavené na herních kombinacích. Sice jsme utkání odnesli vyloučením, ale i za cenu dvou karetních faulů jsme to uhráli a po delším čase udrželi čisté konto. To je pozitivní," řekl pro klubový web karvinský trenér Bohumil Páník, jehož týmu patří po podzimní části poslední místo prvoligové tabulky.

Mladá Boleslav porazila druholigovou Jihlavu 4:1 a vyhrála i čtvrté utkání zimní přípravy. Středočeský celek dal pokaždé minimálně tři branky a celkově vstřelil 18 gólů.

Pardubice v úvodním utkání na soustředění ve Španělsku remizovaly s tamním třetiligovým celkem Algeciras 1:1. V 16. minutě otevřel skóre střelou na zadní tyč Rezek, ale soupeř po změně stran vyrovnal z penalty.

"Čekali jsme rychlé, běhavé a technické mužstvo. Jednalo se o výborné utkání, hrálo se nahoru-dolů. Až mě překvapilo, jak soupeř pojal utkání prestižně, na můj vkus bylo na přípravu dost tvrdé. První poločas se mi z hlediska organizace hry i presinku líbil více," uvedl pro klubový web asistent pardubického trenéra Jiří Krejčí.

Přípravná fotbalové utkání: Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 1:1 (0:1) Branky: 47. Potočný - 39. Řezníček. Sestava Plzně: I. poločas: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, Havel - Kalvach, Ndiaye - Sýkora, Čermák, Šulc - Potočný. II. poločas: Staněk - Kayamba, Pernica, Kaša (66. Gabriel), Havel (66. Žilák) - Bucha, Janošek - Čermák (66. Kronus), Káčer, Mosquera - Potočný (66. Jedlička). Trenér: Bílek. FK Pardubice - Algeciras (Šp.) 1:1 (1:0) - hráno v Marbelle (Španělsko) Branky: 16. Rezek - 58. Romero Morillo z pen. Sestava Pardubic: I. poločas: Letáček - Kostka, Hranáč, Pojezný, Cadu - Lupač, Tischler, Solil, Rezek - Černý - Matějka. II. poločas: Markovič - Halász, Toml, Čihák, Čelůstka - Kubart, Červ, Vít, I Sang-hjok - O. Novotný, Huf. Trenér: J. Novotný. FK Mladá Boleslav - Jihlava 4:1 (2:1) Branky: 11. Mužík, 43. Dufek, 49. Douděra, 55. Ewerton - 23. L. Fila. Sestava M. Boleslavi: I. poločas: Mikulec - Pech, Suchý, Preisler, Jurásek (35. Leitl) - Hlavatý, Dancák - Dufek, Ladra, Mužík - Škoda. II. poločas: Mikulec - Douděra, Smrž, Karafiát, Leitl - Matějovský, Langhamer - Kaulfus, L. Mašek, Ewerton - D. Fila. Trenér: Jarolím. FK Jablonec - Lincoln Red Imps 1:2 (1:2) Branky: 33. Vaníček - 18. Gómez, 25. Walker. Sestava Jablonce: Surovčík (46. Vajner) - Holík (75. Nykrín), Kubista, Zelený (46. Martinec), Surzyn (46. Štěpánek) - Považanec (60. Krob) - Vaníček (75. Černák), Smejkal, Houska (80. Werani), Pilař (42. Malínský) - Silný (80. Abubakar). Trenér: Rada. Zimní fotbalová Tipsport liga: Skupina C (Ostrava): MFK Karviná - Prostějov 1:0 (1:0) Branka: 45. Jursa z pen. Sestava Karviné: Neuman (46. Ciupa) - Čmelík, Buchta, Teplan, Šehič - Jursa, Qose (60. Túlio) - Zorvan, Holík (46. Chvěja), Bartošák (42. Sinjavskij) - Durosinmi (46. Zych, 58. Svoboda). Trenér: Páník.