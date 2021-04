Fotbalisté Plzně remizovali 1:1 v Karviné a přerušili vítěznou sérii

Karviná - Fotbalisté Plzně ve 26. kole první ligy remizovali v Karviné 1:1 a zaváhali po sérii šesti soutěžních výher. Svěřenci trenéra Adriana Guľy zůstali na šestém místě neúplné tabulky, ale mají dva zápasy k dobru. Slezané ani ve druhém utkání pod staronovým koučem Jozefem Weberem neprohráli a poskočili na 12. příčku. Domácí poslal do vedení ve 13. minutě kapitán Michal Papadopulos, krátce po změně stran odpověděl střídající Jean-David Beauguel.

V plzeňské sestavě chyběli zranění záložníci Bucha s Čermákem nebo odpočívající obránce Limberský. Šanci v zahajovací jedenáctce dostali středopolaři Káčer s Šulcem či levý bek Hybš v ligové premiéře za Viktorii. Od začátku tentokrát v útoku nastoupil Ondrášek místo nejlepšího týmového střelce Beauguela.

Západočeši i se změnami začali aktivně a už v první minutě Šulcovu střelu vyrazil gólman Ciupa, kterého při další Kalvachově ráně na brankové čáře zastoupil stoper Šindelář.

Domácí hned z první šance dali ve 13. minutě gól. Čmelík našel v šestnáctce Papadopulose a ten se prosadil přes bránícího Brabce. Karvinský útočník, který rozhodl o prosincové výhře 1:0 v Plzni, zaznamenal osmou ligovou branku v sezoně.

Plzeňští mohli rychle vyrovnat, ale výborný Ciupa zblízka znovu vychytal Šulce a Havlovu dorážku vykopnul na břevno. Dvaadvacetiletý gólman pak zneškodnil také Ondráškův pokus. Na druhé straně se předvedl brankář Staněk, když Qoseho ránu vyrazil na tyč.

Do druhého poločasu naskočil i Beauguel, který hned v 52. minutě po Šulcově přihrávce a otočce v šestnáctce vyrovnal. Francouzský útočník si připsal jubilejní 10. branku v ligovém ročníku.

Jiný hostující náhradník Mihálik za čtvrt hodiny napálil břevno, ale do další větší šance už se Západočeši nedostali ani v dlouhém nastavení. Karvinští tak potřetí za sebou v nejvyšší soutěži s Plzní neprohráli.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Máme bod, s kterým jsme moc nepočítali. Jsme samozřejmě za něj všichni rádi, ale nebylo jednoduché ho získat. Hlavně v úvodu utkání, prvních 15 minut, jsme nestíhali. Viktorka výborně kombinovala, dostávala se do zakončení. Jenom díky vynikajícímu Ciupovi jsme to přežili. Z nádherného protiútoku jsme dali gól. Pak se to pro favorita stalo složitější, i herní dominance Viktorky oproti úvodu poklesla. Střídající Beauguel ale ukázal velkou kvalitu, při vyrovnání to udělal skvěle. V závěru mužstvo takovým obrovským odhodláním a bojovností uhájilo bod."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Pro nás výsledková ztráta. Obzvlášť kvůli množství šanci, které jsme si opět vytvořili. Hlavně v první části. Velmi nízká produktivita nás dnes stála vítězství. Ve středu zase hrajeme, potřebujeme se rychle zmobilizovat a nachystat se na další zápasy. Co máte udělat víc, když si mužstvo vypracuje šest obrovských šancí a hraje velmi dobře? Hlavně na začátku zápasu to byl výborný výkon a soupeř to zázračně ustál. Místo toho, abychom pokračovali, tak zápas nakonec skončí 1:1. Cítím jednoznačně zklamání."

MFK Karviná - Viktoria Plzeň 1:1 (1:0)

Branky: 13. Papadopulos - 52. Beauguel. Rozhodčí: Hocek - Blažej, Šimáček - Ginzel (video). ŽK: Mazáň, Čmelík - Kovařík. Bez diváků.

Karviná: Ciupa - Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň - Qose (70. Dramé), Mangabeira - Čmelík (90.+3 Haša), Herc (85. Ostrák), Bartošák (90.+3 Sinjavskij) - Papadopulos (85. Jursa). Trenér: Weber.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Hybš (46. Mihálik) - Káčer (84. Hořava), Kalvach, Šulc (77. Matějka) - Ba Loua (84. Kovařík), Ondrášek (46. Beauguel), Falta. Trenér: Guľa.