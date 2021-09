Fotbalisté Plzně přivítají v ligovém šlágru Spartu, Slavia hostí Slovácko

Praha - Po reprezentační pauze pokračuje o víkendu 8. kolem fotbalová liga. V sobotním šlágru přivítá druhá Plzeň lídra neúplné tabulky Spartu, která bude usilovat o první výhru na západě Čech od roku 2011. Obhájce titulu Slavia bude hostit Slovácko a pokusí se prodloužit rekordní sérii 51 ligových utkání bez porážky. Poslední Liberec se představí v domácím azylu Pardubic v pražském Ďolíčku a poprvé ho povede trenér Luboš Kozel.

Sparta na jaře porazila v lize Plzeň poprvé po pěti zápasech a na západě Čech nezvítězila v nejvyšší soutěži už jedenáctkrát po sobě. Tentokrát jsou ale Letenští mírným favoritem, neboť vyhráli pět z dosavadních šesti kol. Viktoria na rozdíl od Pražanů nepostoupila v evropských pohárech do skupiny a před reprezentační pauzou podlehla nováčkovi nejvyšší soutěži Hradci Králové 0:1.

"Utkání rozhodnou maličkosti. Víme o té statistice, že tam Sparta dlouho nevyhrála. Čeká nás bouřlivé prostředí, Plzeň se vždy na Spartu nachystá, ale já věřím, že to zvládneme," řekl pro klubovou televizi asistent sparťanského trenéra Zdeněk Bečka, který v minulosti působil v Plzni.

Ve Viktorii dlouhá léta úspěšně pracoval i hlavní kouč Pražanů Pavel Vrba, který se Západočechy během dvou angažmá získal tři tituly a třikrát si s nimi zahrál skupinu Ligy mistrů. Nyní se poprvé představí v Doosan areně v roli hostujícího trenéra.

"Do Plzně se těším. S fanoušky Plzně jsem nikdy problémy neměl. Myslím, že jsou korektní a ví, že jsem tam odvedl nějakou práci. Myslím, že tam budu přivítaný příjemně a že to bude všechno jenom o fotbale," řekl Vrba.

Viktorii pro změnu vede bývalý kouč Sparty Michal Bílek, který stejně jako Vrba trénoval i českou reprezentaci. Západočeský klub odmítl jeho vyjádření před důležitým zápasem médiím poskytnout. Plzeňští chtějí prodloužit sérii 11 domácích ligových zápasů bez porážky.

"Sparta je kvalitní tým a má dobré hráče, což jsem viděl třeba i teď v národním týmu. Známe i trenéra Vrbu, takže očekáváme útočný fotbal. Ale bude to hlavně o nás, jak se na to připravíme. Hrajeme doma, chceme vyhrát, k tomu ale musíme podat maximální výkon," uvedl plzeňský brankář Jindřich Staněk.

Slavia spolu se Spartou jako jediná v této ligové sezoně bodovala ve všech utkáních a vzhledem k odloženému zápasu s Olomoucí figuruje na třetím místě tabulky. Červenobílí v nejvyšší soutěži neprohráli od loňské březnové porážky na Slovácku a právě tým z Uherského Hradiště nyní přivítají. Moravané bodovali v pěti z dosavadních šesti kol a patří jim čtvrtá příčka.

"Zápasy se Slováckem jsou vždy těžké. Dlouhodobě se prezentují dobrými výsledky s týmy ze špičky tabulky. Je těžké se proti nim dostat do šancí, musíme být přesní, v pohybu, odvážní a produktivní," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Liberec získal z úvodních šesti kol jediný bod a proti Pardubicím ho poprvé povede trenér Kozel, který nahradil Pavla Hoftycha. "O soupeři můžeme hovořit jako o kvalitním, ale my také máme svou kvalitu. V utkání šanci určitě máme. Budeme se snažit podat takový výkon, abychom soupeři nedali nic zadarmo a budeme se prát o každý bod," uvedl Kozel.

Vedle Sparty a Slavie o víkendu odehraje generálku na úvodní duel ve skupině evropských pohárů v příštím týdnu i Jablonec. Severočeši se v lize trápí a už pět kol nezvítězili. Zlomit nepříznivou sérii se pokusí doma proti Karviné, která spolu s Libercem jako jediná v sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězila.

Pátý Baník Ostrava vyhrál čtyři z posledních pěti ligových duelů a dobrou formu chce potvrdit v Teplicích, které naopak utrpěly porážku v pěti z dosavadních šesti kol. Šestá Olomouc naplno bodovala ve třech z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže a sérii se pokusí natáhnout na půdě osmé Mladé Boleslavi. Sedmý Zlín hostí desáté Bohemians 1905 a deváté České Budějovice přivítají jediného nováčka z Hradce Králové, který minule poprvé v ligovém ročníku zvítězil.

Hlasy před zápasy 7. kola:

FK Teplice (v tabulce: 15.) - Baník Ostrava (5.)

Radim Kučera (trenér Teplic): "Čeká nás doma těžké utkání s Baníkem Ostrava. Budeme si ale chtít připsat tři body a trochu se odpoutat od spodních příček v tabulce."

Jan Baránek mladší (asistent trenéra Ostravy): "Pauza nám přišla vhod, protože jsme doléčili nějaká zranění a dohnali jsme některé fyzické resty. Pro nás je varování domácí utkání Teplic s Jabloncem. Z toho musíme vycházet, poučit se z něj a předvést tam lepší výkon než Jablonec. Teplice si v každém zápase vypracují šance, jsou nebezpečné, na to si musíme dát pozor."

Fastav Zlín (7.) - Bohemians Praha 1905 (10.)

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "O minulém víkendu dostali hráči volno a od pondělí se už připravujeme na Bohemians. Bude to těžký zápas, potkají se celky dvou podobných stylů. My se budeme snažit navázat na organizovaný výkon v minulém kole v Liberci, zapracovali jsme i na koncovce. Věřím, že to promítneme do bodového zisku."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Výsledky Zlína jsou opravdu hodně rozdílné. Ve dvou zápasech inkasovali hodně branek, ačkoliv třeba duel s Olomoucí rozhodně dle vývoje neodpovídá konečnému výsledku (1:4). Pro ně je ale skvělé, že dvakrát zvítězili na hřišti soupeře. Teď je čeká znovu domácí utkání. Poslední dva zápasy ve Zlíně jsme zvládli, takže doufám, že na ně navážeme i v sobotním utkání."

FK Pardubice (12.) - Slovan Liberec (16.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Na hru Liberce jsem se dívali na videu. Uvidíme však, jak se projeví na soupeři změna trenéra. Kromě zraněného Boháče je mimo hru také Čelůstka, jinak máme kádr v pořádku. Máme v hlavě sestavu, kterou chceme vyslat do utkání, ale počkáme ještě na předzápasový trénink, v jaké pohodě hráči budou."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Každé ligové utkání je těžké. O soupeři můžeme hovořit jako o kvalitním, ale my také máme svou kvalitu. V utkání šanci určitě máme. Budeme se snažit podat takový výkon, abychom soupeři nedali nic zadarmo a budeme se prát o každý bod."

Viktoria Plzeň (2.) - Sparta Praha (1.)

Jindřich Staněk (brankář Plzně): "Sparta je kvalitní tým a má dobré hráče, což jsem viděl třeba i teď v národním týmu. Třeba Adam Hložek prokázal velkou kvalitu. Známe i trenéra Pavla Vrbu, takže očekáváme útočný fotbal. Ale bude to hlavně o nás, jak se na to připravíme a doufám, že to zvládneme. Hrajeme doma, chceme vyhrát, k tomu ale musíme podat maximální výkon. Těším se hodně i na plný stadion, to jsem tu ještě kvůli opatřením nemohl zažít. Věřím, že to bude jeden z klíčů k našemu vítězství."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Do Plzně se těším. S fanoušky Plzně jsem nikdy problémy neměl. Nevím, proč by se mnou měli mít problém oni. Myslím, že jsou korektní a ví, že jsem tam odvedl nějakou práci. Myslím, že tam budu přivítaný příjemně a že to bude všechno jenom o fotbalu. Jsem rád, že jsem v Plzni prožil to, co jsem tam prožil. Rád na to vzpomínám a rád se tam vracím."

Dynamo České Budějovice (9.) - FC Hradec Králové (11.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Během reprezentační pauzy jsme se zaměřili na to, abychom trochu zapracovali na kondici a abychom byli připraveni na další zápasy. Nyní hrajeme doma s Hradcem a cílem bude jednoznačně vítězství. Hradec začal jako nováček první ligy dobře, v minulém kole porazil Plzeň. Ale my chceme v domácím prostředí dominovat a navázat na poslední domácí výhru nad Libercem."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Budějovice neměly vstup do soutěže takový, jaký by si představovaly, ale poslední tři kola si to sedlo. Je to velmi nebezpečný soupeř. Přišli jim Mihálik, Hora, naposledy Van Buren, to jsou v naší lize nadstandardní hráči. Budeme jim čelit prací, dobrou organizací hry a odhodláním. Jestli chceme uspět, musíme vstřelit branku. Už bych si přál, abychom taky někdy dali víc než jednu."

FK Mladá Boleslav (8.) - Sigma Olomouc (6.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "V reprezentační přestávce jsme pracovali na zlepšení naší ofenzivní produktivity. Očekávám, že se to v domácím zápase projeví. Na druhé straně Olomouc má spolu se Spartou nejlepší útok v lize, takže v obraně musíme předvést co nejzodpovědnější výkon."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Během reprezentační přestávky jsme se věnovali dotrénování fyzické kondice a teď bychom rádi navázali na výkony i výsledky, které jsme měli před pauzou. Myslím si, že bodový zisk Mladé Boleslavi neodpovídá její skutečné síle. Má hodně ambiciózní mužstvo s velkou kvalitou a zkušeností. Disponuje útočnou sílou podpořenou individualitami v podobě Milana Škody nebo Marka Matějovského. Chceme ale bodovat."

FK Jablonec (13.) - MFK Karviná (14.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Od prvního kola jsme nevyhráli. Doma jsme dvakrát ztratili se Slováckem a s Bohemkou, takže bychom chtěli už vyhrát. Karviná je ale nepříjemný soupeř, v posledním zápase vybojovala bod se Slavií. Má spoustu dobrých hráčů. Musíme se na to připravit a urvat to za každou cenu. Čeká nás anglický týden, ale soustředíme se teď jen na neděli."

Jan Baránek starší (asistent trenéra Karviné): "Jablonec na začátku sezony splnil, co chtěl, a to postoupit do skupiny Evropské konferenční ligy. Tím mohli malinko omluvit nepříliš dobrý vstup do ligy. Dvakrát za sebou doma nevyhráli a o to víc to pro nás bude těžší. Je to velice kvalitní tým, který má výbornou útočnou fázi. Doma je velice silný. Asi budou trochu pod tlakem, ale to my také. Nemáme tolik bodů, kolik jsme si představovali. S trenérem Weberem jsme domluveni na formě komunikace během zápasu a fungovat to bude určitě. Myslím si, že na výkon mužstva jeho absence během zápasu nebude mít žádný vliv."

Slavia Praha (3.) - 1. FC Slovácko (4.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Slovácko je silný tým, který je dlouhodobě v popředí tabulky. V minulé sezoně se kvalifikovali do pohárů. Vždy jsou to s nimi těžké zápasy. Kromě nově příchozích hráčů tam všichni mají v klubu odehráno pět šest sezon. Tým je dlouho pohromadě, trenér Svědík je tam také dlouho. Dlouhodobě se prezentují dobrými výsledky s týmy ze špičky tabulky. Je těžké se proti nim dostat do šancí, musíme být přesní, v pohybu, odvážní a produktivní. Chtěli bychom navázat na domácí výkon s Baníkem, to byl podobně těžký soupeř."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Čeká nás mistr ligy na jeho hřišti a to je největší motivace, jaká může být. Proto bude důležitá psychika týmu. Musíme udržet hlavně úvod zápasu, protože to se nám v Edenu dříve nedařilo. Slavia bude silná i přes absence řady opor. My našim hráčům zdůrazňujeme, že se musí soustředit především sami na sebe. Dlouho jsme na Slavii nebodovali a rádi bychom tuto sérii nyní konečně prolomili."

Statistické údaje FK Teplice (v tabulce: 15.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: sobota 11. září, 16:00. Rozhodčí: Černý - Paták, Váňa - Adam (video). Bilance: 48 15-19-14 54:50. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Mazuch, Knapík, Chlumecký - Jukl, Fortelný - Černý, Krunert, Moulis - Mareš. Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Potočný - Almási. Absence: T. Kučera, Shejbal, Žitný, Švanda (všichni zranění), Hyčka, Radosta (oba nejistý start) - Buchta (zranění). Disciplinární ohrožení: Chlumecký, Jukl (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Mareš (2) - Lischka (3). Zajímavosti: - Teplice poslední 4 vzájemné ligové zápasy neprohrály - Teplice doma v lize s Ostravou prohrály jediný z posledních 10 duelů - Teplice prohrály 5 z 6 dosavadních kol a 2x za sebou nebodovaly - Teplice prohrály jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Teplice mají se 14 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy - Ostrava ve 4 z posledních 5 kol zvítězila - Ostrava prohrála 4 z posledních 5 venkovních ligových duelů - trenér Teplic R. Kučera v minulosti vedl Ostravu - Jánoš (Ostrava) může nastoupit do 200. utkání v lize - Pokorný (Ostrava) oslaví v den zápasu 25. narozeniny Fastav Zlín (7.) - Bohemians Praha 1905 (10.) Výkop: sobota 11. září, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Kotík, Lakomý - Ondráš (video). Bilance: 20 6-9-5 20:18. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Fillo, Cedidla, Simerský, Procházka - Hlinka, Conde - Dramé, Hrubý, Čanturišvili - Poznar. Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Krch, Vondra - Ljovin, Květ - Keita, Hronek, Bartek - Chramosta. Absence: Dostál, Jawo (oba zranění), Fantiš, Vraštil (oba nejistý start) - Hůlka (zranění), Puškáč (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Conde, Hlinka (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Poznar - Puškáč (oba 3). Zajímavosti: - Bohemians v lize se Zlínem 5x po sobě neprohráli - Zlín od dubna 2003 doma v lize Bohemians 7x za sebou neporazil (z toho 5 remíz) - Zlín vyhrál 3 z posledních 4 kol - Zlín doma vyhrál jediný z posledních 8 ligových zápasů - Bohemians minule v lize vyhráli po 8 utkáních - Bohemians v posledních 6 venkovních ligových duelech nezvítězili (z toho 4 remízy) - Bohemians jsou spolu s Hradcem Králové a Karvinou se 3 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Matejov (Zlín) může odehrát 150. ligový zápas, Vacek (Bohemians) si může připsat 200. start v lize FK Pardubice (12.) - Slovan Liberec (16.) Výkop: sobota 11. září, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Podaný - Kocourek (video). Bilance: 2 1-0-1 4:4. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, Sláma - Jeřábek, Solil - Tischler, Beran, Kostka - Černý. Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Mikula, Fukala - Havelka, Faško - Nečas, Rondič, Mészáros - Rabušic. Absence: Boháč, Čelůstka (oba zranění) - Koscelník (trest za ČK). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Kostka, Solil, Tischler (všichni 2) - Rabušic (1). Zajímavosti: - Pardubice v minulé sezoně doma porazily Liberec 3:0 a venku prohrály 1:4 - Pardubice zvítězily v jediném z posledních 7 ligových zápasů a prohrály 2 z posledních 3 - Pardubice doma v lize 3x za sebou neprohrály a nebodovaly tam v jediném z posledních 8 zápasů - Liberec v lize 11x za sebou nezvítězil a poslední 3 kola prohrál (pokaždé 0:1) - Liberec spolu s Karvinou jako jediný v ligové sezoně ještě nezvítězil - Liberec venku v lize 4x za sebou nezvítězil (z toho 3x neskóroval) - Liberec má s jediným vstřeleným gólem nejhorší útok ligy - Liberec po odvolání trenéra Hoftycha poprvé povede Kozel Viktoria Plzeň (2.) - Sparta Praha (1.) Výkop: sobota 11. září, 19:00. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Kříž - Orel (video). Bilance: 50 18-7-25 54:70. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Pernica, Havel - Bucha, Janošek, Šulc - Sýkora, Beauguel, Mosquera. Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Souček - Pavelka, Sáček - Karlsson, Hložek, Pešek - Pulkrab. Absence: Čermák, Kalvach, Míka - Höjer (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Čelůstka, Dočkal, Juliš, Ladislav Krejčí II, Polidar (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chorý (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Beauguel - Hložek, Pešek (všichni 3). Zajímavosti: - Sparta minule v lize porazila Plzeň po 5 prohrách za sebou - Plzeň od srpna 2011 doma v lize se Spartou 11x po sobě neprohrála - poslední 2 ligové duely skončily výhrou domácího týmu 3:1 - Plzeň minule prohrála v lize po sérii 7 vítězství - Plzeň od února doma v lize 11x za sebou neprohrála - Sparta od dubna v lize 15x po sobě neprohrála (12 vítězství a 3 remízy) a spolu se Slavií jako jediná v tomto ročníku nejvyšší soutěže bodovala ve všech utkáních - Sparta venku v lize 6x po sobě neprohrála - Sparta má s 16 vstřelenými góly spolu s Olomoucí nejlepší útok v soutěži a se 3 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Juliš (Sparta) čeká na 100. ligový start - trenér Plzně Bílek v minulosti ve Spartě působil jako hráč i kouč a vedl tam svého současného asistenta Horvátha - trenér Sparty Vrba během 2 angažmá v Plzni získal 3 ligové tituly a 3x si zahrál skupinu Ligy mistrů; ve Viktorii působil i jeho nynější asistent Bečka - Bílek a Vrba v minulosti vedli českou reprezentaci Dynamo České Budějovice (9.) - FC Hradec Králové (11.) Výkop: neděle 12. září, 14:00. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Ratajová. Bilance: 22 11-6-5 28:21. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Králik, Talověrov, Novák - Čavoš, Hellebrand - Brandner, Hora, Mihálik - Bassey. Hradec: Fendrich - Donát, Král, Leibl - Mejdr, Kodeš, Rada, Urma - Dvořák, Vlkanova - Vašulín. Absence: Javorek, Skovajsa (oba zranění) - Doležal (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Kodeš (3 ŽK). Nejlepší střelci: Bassey (2) - Dvořák, Král, Rada, Vašulín (všichni 1). Zajímavosti: - Č. Budějovice od března 2011 neprohrály v lize s Hradcem 6x po sobě - Č. Budějovice doma v lize s Hradcem od dubna 1996 8x za sebou neprohrály - Č. Budějovice vyhrály jediné z posledních 5 kol - Č. Budějovice doma v lize zvítězily ve 2 z posledních 3 duelů - Hradec minule vyhrál poprvé v ligové sezoně a bodoval ve 4 z 6 kol - Hradec venku v lize 6x po sobě nezvítězil - Hradec je spolu s Bohemians a Karvinou se 3 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy FK Mladá Boleslav (8.) - Sigma Olomouc (6.) Výkop: neděle 12. září, 16:00. Rozhodčí: Machálek - Vlček, Pochylý - Berka (video). Bilance: 30 10-10-10 45:44. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Halouska - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Skalák, Matějovský, Dancák, Ewerton - Fila, Škoda. Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý - Breite, González - Matoušek, Daněk, Hála - Růsek. Absence: Šeda (zranění), Preisler, Šimek (oba rekonvalescence) - Hubník, Vepřek, Yunis (všichni zranění), Greššák (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Škoda (3) - Hála (4). Zajímavosti: - týmy mají shodnou vzájemnou bilanci v lize (10 výher, remíz i proher) - M. Boleslav s Olomoucí poslední 2 ligové zápasy neprohrála a nebodovala s ní v jediném z posledních 5 duelů - Olomouc v lize v M. Boleslavi 4x po sobě neprohrála a nebodovala tam v jediném z posledních 8 duelů - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 4 kol - M. Boleslav doma v lize vyhrála 3 z posledních 4 utkání - Olomouc 4 kola po sobě neprohrála (z toho 3 vítězství) - Olomouc venku v lize vyhrála 3 z posledních 4 duelů - Olomouc má s 16 vstřelenými góly spolu se Spartou nejlepší útok v lize - Olomouc má odložený zápas se Slavií - Matějovský (M. Boleslav) může nastoupit do 350. utkání v české lize FK Jablonec (13.) - MFK Karviná (14.) Výkop: neděle 12. září, 16:00. Rozhodčí: Batík - Kubr, Dohnálek - Hocek (video). Bilance: 10 7-1-2 22:11. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Kratochvíl, Houska, Malínský - Doležal. Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Šindelář, Dramé, Šehič - Svoboda, Stropek, Qose, Bartošák - Papadopulos. Absence: Štěpánek (zranění), Pilař (nejistý start) - Mangabeira, Tavares (oba zranění), Čmelík, Túlio, Zych (všichni nejistý start) Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Čvančara, Pilař (oba 2) - Papadopulos (3). Zajímavosti: - Jablonec v lize s Karvinou 4x po sobě neprohrál, z toho 3x zvítězil a neinkasoval - Jablonec vyhrál všech 5 domácích domácích ligových zápasů s Karvinou - Jablonec 5 kol po sobě nezvítězil - Jablonec doma v lize 10x za sebou prohrál, v posledních 2 zápasech tam ale jen remizoval - Karviná v lize 7x po sobě nevyhrála a spolu s Libercem jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězila - Karviná venku v lize v posledních 7 duelech nezvítězila - Karviná je spolu s Bohemians a Hradcem Králové s 3 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - trenér Karviné Weber, který v Jablonci ukončil hráčskou kariéru a poté tam dělal asistenta, bude chybět na lavičce kvůli trestu za ČK Slavia Praha (3.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: neděle 12. září, 19:00. Rozhodčí: Orel - Hrabovský, Antoníček - Zelinka (video). Bilance: 38 19-9-10 56:35. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Kačaraba, Holeš, Oscar - Traoré, Samek - Ekpai, Stanciu, Lingr - Tecl. Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec - Reinberk, Havlík, Sadílek, Kalabiška - Petržela, Jurečka, Navrátil. Absence: Hovorka, Kolář, Kúdela, Masopust, Plavšič, Provod (všichni zranění), Bořil, Kačaraba, Olayinka, Ousou, Schranz, Ševčík (všichni nejistý start) - Divíšek (trest za ČK), Holzer (nemoc). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Schranz (5) - Papadopulos (3). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 12 ligových zápasů se Slováckem - Slavia doma v lize se Slováckem 6x za sebou neprohrála (z toho 5 vítězství) - Slavia v lize od loňské březnové porážky na Slovácku neprohrála rekordních 51 zápasů po sobě a spolu se Spartou jako jediná v tomto ročníku nejvyšší soutěže bodovala ve všech utkáních - Slavia od srpna 2018 doma v lize 51x za sebou neprohrála - Slavia má odložený duel s Olomoucí - Slovácko v lize 3x po sobě neprohrálo a nebodovalo v jediném z posledních 10 utkání - Slovácko venku v lize poslední 2 duely nevyhrálo - trenér Slavie Trpišovský odkoučuje 200. zápas v lize - Šašinka si může připsat 100. ligový start, Reinberk (oba Slovácko) může odehrát 250. utkání v lize - Schranz (Slavia) oslaví den po utkání 28. narozeniny Tabulka: 1. Sparta 6 5 1 0 16:3 16 2. Plzeň 6 5 0 1 9:4 15 3. Slavia 5 4 1 0 13:4 13 4. Slovácko 6 4 1 1 7:4 13 5. Ostrava 6 4 0 2 12:8 12 6. Olomouc 5 3 1 1 16:9 10 7. Zlín 6 3 0 3 9:12 9 8. Mladá Boleslav 6 2 1 3 8:7 7 9. České Budějovice 6 2 1 3 6:8 7 10. Bohemians 1905 6 1 3 2 9:11 6 11. Hradec Králové 6 1 3 2 4:8 6 12. Pardubice 6 1 2 3 10:11 5 13. Jablonec nad Nisou 6 1 2 3 4:11 5 14. Karviná 6 0 3 3 8:13 3 15. Teplice 6 1 0 5 5:14 3 16. Liberec 6 0 1 5 1:10 1