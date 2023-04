Fotbalisté Plzně přestříleli Jablonec 3:2 a zvítězili po čtyřech zápasech

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 26. kole první ligy udolali po obratu Jablonec 3:2 a v nejvyšší soutěži zvítězili po čtyřech zápasech. Po dvou gólech v dramatické přestřelce dali hostující Matěj Polidar a domácí náhradník Matěj Vydra. Viktoria z třetího místa neúplné tabulky ztrácí čtyři body na první Slavii i druhou Spartu, ale oba pražské týmy mají nedělní utkání k dobru. Jablonec prohrál po pěti kolech a je osmý.

Úřadující mistry poslal do vedení Jan Sýkora v nastaveném čase prvního poločasu. Mezi 66. a 74. minutou otočil skóre jablonecký Polidar, ale poté vstřelil dvě branky také střídající Vydra, který v rozmezí 77. a 82. minuty dokonal obrat Západočechů. Ti v utkání navíc čtyřikrát trefili brankovou konstrukci.

Plzeň nastoupila i s útočníkem Chorým, jenž kvůli zranění nedohrál minulý duel v Mladé Boleslavi (0:0). Za hosty nemohli hrát Šulc, jenž v Jablonci hostuje z Viktorie, a další krajní záložník Jovovič kvůli trestu za žluté karty.

Domácí začali aktivněji a v deváté minutě se málem dostali do vedení, když Vlkanova nepovedeným centrem trefil břevno. Chvíli nato střelu plzeňského záložníka chytil brankář Hanuš. Jeho protějšek Staněk vytáhl nad břevno míč po tvrdé ráně Polidara.

Plzeňští si vytvořili místy drtivý tlak, ale dlouho zahazovali šance. Hanuš vykopl na tyčku Chorého střelu a domácí útočník o chvíli později špičkou kopačky znovu trefil brankovou konstrukci. Vlkanova zase akrobatickými "nůžkami" o kousek netrefil branku a smolař první půle Chorý poté sám před Hanušem hlavičkoval vedle.

Západočeši se dočkali gólu ve třetí minutě nastavení. Po odraženém míči Bucha posunul míč na Sýkoru a ten zpoza šestnáctky zamířil přesně do horního růžku. Bývalý hráč Jablonce vstřelil druhý ligový gól v sezoně a první od září.

Jablonečtí, kteří měli v nohách středeční dohrávku se Slováckem (1:1), nevstoupili dobře ani do druhé půle. Mosquera hlavičkoval těsně vedle, střelu Vlkanovy vyrazil Hanuš.

Hosté ale postupně vyrovnali hru a v 66. minutě i skóre. Polidar nacentroval do šestnáctky a míč se překvapivě zatočil za Staňka. Reprezentační gólman vzápětí zneškodnil Považancovu ránu.

Severočeši otočili stav zápasu v 74. minutě. Hübschman vyslal do úniku Polidara, který využil Kopicovo podklouznutí a znovu překonal Staňka. V ligové sezoně si polepšil na sedm branek.

Plzeň ale další ztrátu nepřipustila. V 77. minutě po Holíkově centru do šestnáctky Havel posunul míč na Vydru, který propálil Hanuše. Zimní posila za pět minut po Mosquerově centru vstřelila druhou branku v utkání a třetí v ligovém ročníku.

V závěru mohla obě mužstva skórovat. Střídající Durosinmi trefil tyčku jablonecké branky, na druhé straně Staňek zneškodnil Sejkovu střelu. Plzeň tak doma v lize s Jabloncem podeváté za sebou neprohrála, z toho poosmé zvítězila.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Věděli jsme, že program Jablonce je náročnější než náš, protože hráli v týdnu zápas. Chtěli jsme hodně běhat, přenášet těžiště hry. Myslím, že jsme to dělali, vytvářeli si situace, pak ke konci dali gól. Takže první půle byla z naší strany velmi dobrá. Ve druhé půli jsme udělali pár zbytečných ztrát, soupeř se dostal do hry a dostali jsme dvě hloupé branky. Ale jsem rád, že jsme utkání otočili z několika důvodů. Samozřejmě body potřebujeme, dál jsme ve hře o nejvyšší příčky a není jednoduché otočit zápas, když prohráváte 2:1 a v naší ne úplně ideální situaci, protože jsme v posledních zápasech neměli výsledky. To, že se nám utkání podařilo dotáhnout do vítězného konce, svědčí o tom, že síla tady je. Věřím, že nás to hodně povzbudí do dalších zápasů, sebedůvěra bude větší a výsledky budeme mít zase dobré."

David Horejš (trenér Jablonce): "Dneska jsme tady sehráli dva úplně odlišné poločasy. První byl z naší strany velmi nervózní. Hrozně jsme kazili, domácím jsme to ztrátami strašně ulehčovali. Vyhazovali jsme jednoduché balony a dostávali jsme se sami pod tlak. Ve druhé půli jsme dokázali zápas otočit krásnými góly a soupeře měli na lopatkách. Místo toho, abychom to drželi, byli zodpovědní a pokorní směrem dozadu, tak vymýšlíme kraviny a soupeři darujeme vyrovnání, když hrajeme patou. To mě hrozně mrzí, protože kluci ve druhém poločase předvedli skvělý výkon. Bohužel domácí to potom otočili a my už nedokázali vstřelit vyrovnávací branku, i když jsme měli jasnou příležitost."

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 3:2 (1:0)

Branky: 77. a 82. Vydra, 45.+3 Sýkora - 66. a 74. Polidar. Rozhodčí: Orel - Caletka, Ratajová - Batík (video). Bez karet. Diváci: 8309.

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Pernica (73. Jemelka), Havel - Kalvach, Bucha - Sýkora (73. Kopic), Vlkanova (63. Vydra), Mosquera (90.+2 Pilař) - Chorý (73. Durosinmi). Trenér: Bílek.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Heidenreich - Souček, Považanec (88. Ikaunieks), Hübschman, Polidar - Černák (83. Surzyn), Chramosta (61. Patrák) - Sejk. Trenér: Horejš.