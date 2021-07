Fotbalisté Plzně porazili třetiligové Domažlice, za které skóroval Limberský

Praha - Fotbalisté Plzně porazili třetiligové Domažlice v sestavě s bývalou oporou Viktorie Davidem Limberským 4:2 a vyhráli i třetí přípravné utkání. Jablonec zdolal Varnsdorf 2:0, Liberec si poradil s rezervou pražské Sparty 3:1 a Mladá Boleslav zvítězila nad jiným druholigovým soupeřem Příbramí 2:0.

Plzni se už v sedmé minutě zranil záložník Kalvach. V zápase hraném na 4x30 minut se dvakrát za Viktorii prosadil z pokutového kopu Chorý, po jednom gólu přidali Beauguel s Matějkou. Také někdejší dlouholetý hráč Plzně Limberský, který klub opustil po minulé sezoně, se prosadil z penalty.

"Chtěl jsem, aby všichni měli stejnou zátěž, proto jsme hráli takto. Bylo vidět, že je to trošku utahané, protože hráči toho mají dost. Končíme druhý týden přípravy a těžce trénujeme," citoval plzeňský web trenéra Michala Bílka.

Sedmatřicetiletý Limberský si zápas před zraky 1050 diváků vychutnal. "Byl to zvláštní pocit, ale užil jsem si to. Fanoušků přišlo hodně a byl to skvělý zápas, i pro nás se super výsledkem. Všichni jsme spokojení. Viktorka vyhrála a my máme dobrý výsledek," řekl.

"S kluky a vedením jsem v každodenním kontaktu, takže mě nějaká nostalgie nepřepadla. Jsem pořád součástí klubu, a tak to zůstane celý život, i kdyby jen jako řadový fanoušek. Tento klub nikdy neopustím," dodal pětinásobný ligový mistr s Viktorií.

Výhru Jablonce, který ve středu podlehl druholigovým Drážďanům 1:3, zařídili Martinec s Kratochvílem. "V pátek měli kluci hodně vydatný trénink, hodně se běhalo, takže je bolely nohy. Dneska toho měli dost. Rozložili jsme síly na všechny hráče, protože v pátek dostali hodně do těla. Ale myslím si, že zápas splnil účel, dali jsme dva góly," citoval web Jablonce asistenta trenéra Zdeňka Kluckého.

Liberec zvítězil ve třetím ze čtyř přípravných duelů. Proti sparťanskému B-týmu se dvakrát mezi střelce zapsal Nečas a jednou Faško. V sestavě Slovanu opět nastoupil i bývalý český reprezentant Gebre Selassie. "Jednalo se o utkání v dobrém tempu. Hráči předvedli kvalitní výkony na to, v jaké jsou momentálně zátěži. Ve hře je mnoho nevynucených chyb, tlačíme hráče, aby se více koncentrovali na práci s míčem v únavě," řekl kouč Severočechů Pavel Hoftych.

Mladá Boleslav porazila Příbram 2:0 po trefách Skaláka z penalty a Píchala. Pardubice si poradily 3:1 s druholigovou pražskou Duklou. Za Východočechy se do střelecké listiny zapsali Černý, Tischler a Huf. Zlín remizoval s Trenčínem 1:1. Nerozhodný výsledek vystřelil Reiter.

Olomouc díky dvěma gólům Daňka v rozmezí jediné minuty porazila Brno 2:0 a poté si po obratu poradila i se slovenskou Seredí 2:1. Obě trefy zaznamenala letní posila Růsek.

Také Ostrava sehrála dva zápasy v jeden den. Nejprve si poradila s Prostějovem 3:0, přičemž dvě trefy zaznamenala nová posila Budínský a jednu Kuzmanovič. S dalším druholigovým mužstvem Třincem ale Baník remizoval 2:2, i když v poločase prohrával 0:2. O srovnání se zasloužili Veliký a Jaroň.

Bohemians 1905 dvakrát porazili Teplice. V prvním duelu uspěli 2:0, o což se brankami postarali Koubek a Hronek. Druhou výhru Pražanů nad Severočechy 3:2 zařídili Chramosta, Puškáč a Koubek. Za Teplice skórovali Laňka a Ledecký.

Nováček nejvyšší soutěže Hradec Králové po Bohemians 1905 zdolal i třetiligový Písek 4:0. Dvakrát skóroval Dvořák, z toho jednou z pokutového kopu. Další góly přidali Kubala a Vlkanova. "Soupeř byl houževnatý, agresivní, dokud měl síly, nebylo to pro nás jednoduché. Zápas nás stál síly, to je správné," uvedl trenér "Votroků" Miroslav Koubek.

Karviná porazila ve slezském derby Opavu díky Kychovi 1:0. "Každé vítězství se počítá, navíc jsme uhráli nulu vzadu a to je důležité," konstatoval kouč Jozef Weber.

České Budějovice podlehly druholigovému Táborsku 1:2. Jediný zásah Dynama zařídil Brandner. "Mrzí mě, jakou hrou jsme se proti Táborsku prezentovali. První poločas byl z naší strany pomalý," prohlásil trenér David Horejš.

Shrnutí výsledků přípravných fotbalových utkání

Viktoria Plzeň - Jiskra Domažlice 4:2 (0:0, 1:0, 2:2, 1:0), hráno 4x30 minut

Branky: 67. a 76. obě z pen. Chorý, 38. Beauguel, 103. Matějka - 71. Limberský z pen., 82. Mužík.

Sestava Plzně:

I. a II. čtvrtina: Staněk - Havel, Kaša, Pernica, Falta - Bucha, Kalvach (7. Ndiaye), Čermák - Ba Loua, Beauguel, Kopic.

III. a IV. čtvrtina: Staněk - Koželuh, Janošek, Gabriel, Hybš - Hlavatý, Ndiaye (74. Káčer), Matějka - Pachlopník, Chorý, Mosquera. Trenér: Bílek.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2), hráno 2x40 minut

Branky: 5. Koubek, 15. Hronek.

Sestavy:

Teplice: Němeček - Vondrášek, Mazuch (60. Vachoušek), Hasil, Hyčka - Jukl - Kodad, Trubač, Štursa, Moulis - Mareš. Trenér: R. Kučera.

Bohemians: Valeš - Lehovec, Ljovin, Hronek, Kovařík, Osmančík, Kadlec, Krch, Vacek, Necid, Koubek. Trenér: Klusáček.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 2:3 (1:1), hráno 2x40 minut

Branky: 7. Laňka, 84. Ledecký - 1. Chramosta, 52. Puškáč, 69. Koubek.

Sestavy:

Teplice: Čtvrtečka - Švanda, Knapík, Chlumecký, Droenhle - Mareček - Černý, Kronus, Laňka, Horák - Ledecký. Trenér: R. Kučera.

Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Vondra, Bartek - Květ, Hůlka - Novák, Chramosta, Fulnek - Puškáč. Trenér: Klusáček.

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 2:0 (2:0)

Branky: 34. a 35. Daněk.

Sestava Olomouce: Macík (61. Stoppen) - Almeida, Hubník, Beneš, Vepřek - Sedlák, Breite - Hála (76. Matoušek), Daněk, Zifčák (46. Chytil) - Nešpor (61. Fiala). Trenér: Jílek.

Sigma Olomouc - ŠKF Sereď 2:1 (1:1)

Branky: 49. a 67. Růsek - 35. Haša.

Sestava Olomouce: Mucha - Chvátal, Kodr, Poulolo, Zmrzlý - Zahradníček, Greššák, Slaměna, Růsek, Šíp - Vaněček. Trenér: Jílek.

Baník Ostrava - 1. SK Prostějov 3:0 (1:0)

Branky: 70. a 78. Budínský, 35. Kuzmanovič.

Sestava Ostravy:

I. poločas: Murin - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Buchta, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Potočný - Zajíc.

II. poločas: Murin - Sanneh, Svozil, Harušťák, Granečný - Sor, Jánoš, Budinský, De Azevedo - Klíma, Almási. Trenér: Daněk.

Baník Ostrava - FK Fotbal Třinec 2:2 (0:2)

Branky: 49. Veliký, 70. Jaroň - 18. a 35. Habusta.

Sestava Ostravy: Číž - Zálešák, Blahuta, Stoklásek, Sotorník (46. Říha) - Jaroň, Boháč, Holaň (46. Fulnek), Šmiga (46. Veliký) - Tijani (46. Smékal), Martiník (68. Góral). Trenér: Daněk.

Slovan Liberec - Sparta Praha B 3:1 (2:1)

Branky: 15. a 46. Nečas, 45. Faško - 37. Sejk.

Sestava Liberce: Vliegen (46. Knobloch) - Fukala, Lehoczki (46. Kranthove), Chaluš, Mikula (58. Gembický) - Bína (58. Diamé), Gebre Selassie (46. Purzitidis), Faško (46. Novotný), Matoušek (13. Michal) - Nečas - Rabušic (46. Rondič). Trenér: Hoftych.

FC Táborsko - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0)

Branky: 41. Boula, 52. Icha - 51. Brandner.

Sestava Č. Budějovic:

I. poločas: Šípoš - Čolič, Talověrov, Králik, Skovajsa - Hora, Hellebrand, Tolno, Javorek, Valenta - Škoda.

II. poločas: Šípoš - O. Novák (58. Kousal), Králik, Havel, Mašek - Čavoš, Malecha - Brandner, Mihálik, Mršič - Bassey. Trenér: Horejš.

SFC Opava - MFK Karviná 0:1 (0:0)

Branka: 79. Zych.

Sestava Karviné:

I. poločas: Bolek - Křapka, Santos, Dramé, Bartošák - Mangabeira, Nešický - Mikuš, Čmelík, Sinjavskij - Svoboda.

II. poločas: Ciupa - Křapka, Santos (62. Stropek), Šindelář, Bartošák (62. Vlachovský) - Mangabeira (62. Jursa), Nešický - Sinjavskij, Mikuš, Jurásek - Zych. Trenér: Weber.

FK Mladá Boleslav - 1. FK Příbram 2:0 (1:0)

Branky: 27. Skalák z pen., 76. Píchal.

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Šeda - D. Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Dancák, Matějovský - Skalák, Ladra, Jurásek - Mešanovič.

II. poločas: Halouska - M. Douděra, Šimek, Plechatý, Preisler - D. Mašek, Smrž - Píchal, L. Mašek, Hönig - Mužík. Trenér: Jarolím.

FK Jablonec - FK Varnsdorf 2:0 (1:0)

Branky: 22. Martinec, 75. Kratochvíl.

Sestava Jablonce:

I. poločas: Hrubý - Štěpánek, Martinec, Kubista, Surzyn - Považanec - Pleštil, Pilař, Smejkal, Werani - Doležal.

II. poločas: Hanuš - Holík, Martinec, Kubista, Krob - Hübschman - Haitl, Vaníček, Kratochvíl, Malínský - Doležal. Trenér: Rada.

FK Pardubice - Dukla Praha 3:1 (2:1)

Branky: 6. Černý, 16. Tischler, 60. Huf - 14. Kozel.

Sestava Pardubic:

I. poločas: Markovič - Cadu, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka, Beran, Solil, Tischler - Černý.

II. poločas: Markovič - Prosek, Šejvl, Jakab, Kurka - Ramos - Dufek, Beran, Červ, Sokol - Huf. Trenér: Novotný.

FC Písek - FC Hradec Králové 0:4 (0:2)

Branky: 36. z pen. a 49. Dvořák, 41. Kubala, 72. Vlkanova.

Sestava Hr. Králové:

I. poločas: Fendrich - Mejdr, Klíma, Leibl, Urma - Soukeník, Donát - Záviška, Kateřiňák (32. Dvořák), Rezek - Kubala.

II. poločas: Vízek - Harazim, Klíma, Král, Novotný - Kodeš, Rada - Prekop, Dvořák, Vlkanova - Vašulín. Trenér: Koubek.

Fastav Zlín - AS Trenčín 1:1 (0:0)

Branky: 72. Reiter - 65. Kmeť.

Sestava Zlína:

I. poločas: Šiška - Vraštil, Kolář, Simerský, Nečas - Hrdlička, Tkáč, Hlinka - Dramé, Martínez, Bobčík.

II. poločas: Dostál - Fillo, Cedidla, Procházka, Nečas - Dramé, Hrubý, Cabadaj, Čanturišvili - Janetzký, Poznar. Trenér: Jelínek.