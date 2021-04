Fotbalisté Plzně porazili Teplice 1:0 a jsou prvními finalisty poháru

Plzeň - Fotbalisté Plzně jako první postoupili do finále domácího poháru MOL Cupu. Favorizovaní svěřenci trenéra Adriana Guľy v semifinále porazili Teplice 1:0 gólem Milana Havla ze 76. minuty. Viktoria si o trofej zahraje 20. května na svém stadionu proti obhájci Spartě, nebo Slavii. Pražské derby na Letné se uskuteční příští středu.

Západočeši, kteří loni ve stejné fázi MOL Cupu podlehli Spartě, se do pohárového finále dostali poprvé od roku 2014. Tehdy Plzeň nestačila rovněž na letenského rivala.

Ani v Plzni se ještě nemohli na tribuny v omezené míře vrátit fanoušci, protože možnost zaplnit z deseti procent stadiony platí až od víkendu.

Domácí Káčer v úvodu z dálky těsně přestřelil a ve 27. minutě slovenský záložník zahodil mnohem větší šanci, když ve skluzu minul odkrytou branku po zaváhání Grigara. Teplický gólman pak zblízka vychytal Faltu a těsně před pauzou vyrazil na roh Šulcovu hlavičku.

Grigar hosty se štěstím podržel i na začátku druhého dějství, kdy po standardní situaci zblízka vykopl míč tečovaný Beauguelem. Tepličtí, kteří jsou v první lize na poslední nesestupové pozici, pokračovali v urputné defenzivě a jen sporadicky opouštěli vlastní polovinu. Plzeň na pevnou obranu soupeře dlouho nedokázala vyzrát.

Domácím se to povedlo až v 76. minutě. Káčer nacentroval do šestnáctky, střídající Ondrášek hlavičkoval do tyče a volný Havel z dorážky nezaváhal. Severočeši v nastavení mohli z ojedinělé možnosti vyrovnat, ale Knapíkovu hlavičku chytil brankář Staněk.

Viktoria porazila Teplice i ve třetím utkání v aktuální sezoně a svou sérii bez soutěžní porážky protáhla na 14 zápasů.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Dnes to bylo o velké trpělivosti proti houževnaté defenzivě soupeře, proti hlubokému bloku. Je skvělé, že ta trpělivost z naší strany byla, pomohla nám střídání. Zvládli jsme zápas do vítězství, je to pro nás velmi cenné. Těšíme se, že při té konstelaci budeme hrát finále v domácím prostředí. Proto máme velkou chuť a motivaci udělat maximum pro vítězství. Dnes bylo podstatné, že chlapci neztratili hlavu, snažili se zápas rozhodnout v řádném hracím čase, což se podařilo."

Radim Kučera (trenér Teplic): "V úvodu jsme si vypracovali dobrou akci Radostou, který to zakončoval zpoza šestnáctky, ale pak se zápas přetáhl na stranu Plzně. Tam jsme začínali tahat za kratší konec, domácí nás zmáčkli. Ve druhém poločase si domácí vytvářeli tlak, měli herní převahu, ale do šancí se nedostávali. Po gólu to bylo těžké, snažili jsme se vzchopit, ale už jsme to nedotáhli do prodloužení. Plzni pogratuluju k postupu, ale mým hráčům poděkuju za odmakaný zápas. Porvali se o to, i když doopravdy už toho měli plné kecky."

Semifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Viktoria Plzeň - FK Teplice 1:0 (0:0)

Branka: 76. Havel. Rozhodčí: Orel - Flimmel, Vaňkát - Hocek (video). ŽK: Kopic - Mareček. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Hybš - Káčer, Kalvach, Šulc (90. Hořava) - Ba Loua (80. Mihálik), Beauguel (70. Ondrášek), Falta (46. Kopic). Trenér: Guľa.

Teplice: Grigar - Vondrášek (65. Vukadinovič), Knapík, Mazuch, Droehnle (78. Kodad) - Mareček, Jukl (83. Kováč), Ljevakovič (83. Šup) - Hyčka, Moulis, Radosta (65. Černý). Trenér: R. Kučera.