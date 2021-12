Fotbalisté Plzně porazili Liberec 2:0 a bodově dotáhli vedoucí Slavii

Plzeň - Fotbalisté Plzně v 18. kole první ligy doma porazili Liberec 2:0 a zvítězili potřetí za sebou. Už v úvodním poločase se prosadili Radim Řezník a Jan Sýkora. Západočeši si upevnili druhé místo a bodově dotáhli vedoucí Slavii, která má k dobru nedělní zápas s Mladou Boleslaví. Slovan venku podruhé za sebou prohrál a v neúplné tabulce je osmý.

Liberečtí začali dobře, domácího favorita v úvodu k ničemu nepouštěli a lépe kombinovali. Rychlou akci na jeden dotek ale zakončil Hilál nepřesnou střelou z úhlu.

V 17. minutě Viktoria hned z první šance otevřela skóre. Kalvach nákopem za obranu vyslal Řezníka, který zblízka překonal brankáře Knoblocha. Pravý obránce zaznamenal čtvrtý ligový gól v této sezoně.

Za 10 minut Západočeši zvýšili. Čermák obral Tuptu a posunul míč na Beauguela. Nejlepší střelec soutěže v šestnáctce vybídnul volného Sýkoru, jenž přehodil Knoblocha. Reprezentační záložník si třetí branku v ligovém ročníku připsal proti bývalému týmu.

Domácí měli ve zbytku prvního poločasu hru pod kontrolou a krátce před pauzou mohli přidat třetí gól. Šulcovu hlavičku však vyrazil liberecký gólman.

Slovan do druhé půle poslal náhradníky Stocha a Fukalu, po jehož centru Hilál ve 47. minutě akrobatickým kopem přes hlavu o kousek minul. Mezi tyče se nevešla ani rána libereckého Havelky. Do první velké plzeňské možnosti po změně stran se dostal Šulc, ale Knoblochovu špatnou rozehrávku nepotrestal a míč poslal vysoko nad.

Západočeši si závěr bez větších problémů pohlídali a soupeři dovolili první střelu na branku až v 88. minutě, kdy Rabušicovu hlavičku chytil Staněk. Plzeňští doma neprohráli už 18 ligových utkání po sobě, naposledy na svém stadionu nebodovali v únoru právě proti Liberci. Viktoria v sezoně vyhrála 13 ze 14 domácích soutěžních duelů.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Dostávali jsme se docela pomalu do hry, v začátku měl soupeř lepší pohyb. Od takové 10. až 15. minuty jsme až do konce první půle sehráli velmi dobrých 30 minut, v nichž jsme dali rozhodující dvě branky. Ve druhé půli jsme si to pohlídali, dobře jsme bránili a soupeře prakticky nepustili do nějaké větší šance. Je pravda, že jsme chtěli druhou půlku odehrát o něco líp. Liberec měl ale v poslední době velmi dobré výsledky a my si velice ceníme, že jsme ho tady porazili. Pro celý tým je vždy dobře, když defenziva šlape. Jsme rádi, že po těch třech zápasech, ve kterých jsme naplno nebodovali, jsme se zvedli a poslední tři kola vyhráli. Je to pro nás velmi důležité, protože jsme Slovácku i Baníku malinko odskočili. Ve fotbale můžete mít sérii, že vyhrajete tři nebo pět zápasů, a pak můžete mít sérii, že se zase nebude dařit. Vážíme si toho, kde jsme. Musíme makat, abychom tam zůstali co nejdéle."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Zápas jsme ztratili v první půli. Asi po pěti minutách, v nichž měla Viktorka aktivní vstup do zápasu, jsme to vyrovnali. Do prvního gólu byla pasáž, kdy jsme hráli dobře, ale chyběla nám taková poslední přihrávka ve dvou třech situacích. Viktorka udělala to, co umí v poslední době - byla efektivní ve správný moment. Krásnou akci provedla bez chyby a dostala se do vedení. Branka ji uklidnila a s námi trochu psychicky zacloumala. Od té chvíle náš výkon nebyl dobrý. Dělali jsme chyby, ztráceli míče už na vlastní polovině a jedna taková situace přinesla i druhý inkasovaný gól. V druhém poločase byl zápas vyrovnaný, vytvořili jsme si šance. Ale pro to, abychom se zápasem ještě něco mohli udělat, bylo potřeba dát gól. Bohužel jsme trefili bránu až v 88. minutě. Ač třeba v poli tam bylo plno hezkých věcí, rozhoduje se na posledních 30 metrech a tam byl dnes jednoznačně rozdíl ve prospěch domácích."

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 2:0 (2:0)

Branky: 17. Řezník, 27. Sýkora. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Podaný - Klíma (video). ŽK: Beauguel, Hejda (oba Plzeň). Diváci: 1000 (omezený počet).

Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Sýkora (82. Falta), Čermák (70. Káčer), Šulc (70. Kayamba) - Beauguel. Trenér: Bílek.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka (75. Rondič) - Koscelník (46. Fukala), Frýdek (66. Purzitidis), Tupta (46. Stoch) - Hilál (57. Rabušic). Trenér: Kozel.