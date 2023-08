Fotbalisté Plzně porazili Kostanaj i doma a zahrají si skupinu Konferenční ligy

Plzeň - Fotbalisté Plzně postoupili do skupiny Evropské konferenční ligy. V domácí odvetě 4. předkola porazili Tobol Kostanaj po suverénním výkonu 3:0 a navázali na úvodní vítězství 2:1 z Kazachstánu.

Skóre otevřel ve 32. minutě Tomáš Chorý, v 59. minutě přidal druhou branku Rafiu Durosinmi a ve třetí minutě nastavení stanovil konečný výsledek střídající Ibrahim Traoré. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka zvítězili v osmém soutěžním utkání po sobě.

Západočeši si zahrají hlavní fázi třetí nejvyšší evropské soutěže poprvé, od UEFA dostanou bonus 2,94 milionu eur (asi 71 milionů korun). Jména soupeřů se dozví při pátečním losu.

V základní sestavě Plzně nastoupili i hrotoví útočníci Durosinmi s Chorým. V zahajovací jedenáctce Tobolu byli také ruský brankář Konovalov a obránce Gabarajev. Ti spolu s dalšími dvěma hráči z Ruska a Běloruska přicestovali do Česka o den později, když dodatečně dostali víza.

Domácí před více než 11 tisíci diváky začali velkým tlakem. Nepokrytý kapitán Hejda hlavičkoval jen do náruče Konovalova, nad branku Tobolu později zakončili Hranáč hlavou i Šulc tečovanou střelou.

Aktivní Viktoria po půl hodině hry otevřela skóre. Kalvach z rohu nacentroval do šestnáctky, Hranáč prodloužil míč na Chorého a ten zblízka prostřelil gólmana. Plzeňský útočník vstřelil druhou soutěžní branku v sezoně.

Kostanajské mužstvo, které v první půli pouze jednou vystřelilo mimo, těsně před pauzou podržel Konovalov. Ruský gólman zblízka nadvakrát vychytal Hranáče.

Druhý poločas v úvodu nenabídl příliš zajímavých akcí, ale v 59. minutě domácí zvýšili. Cadu nacentroval do pokutového území a Durosinmi umístil hlavičku přesně k tyči. Nigerijský útočník vstřelil třetí gól v ročníku, všechny dal v předkolech Konferenční ligy.

Plzeňský brankář Staněk si první těžší zákrok připsal až v 75. minutě, kdy vytáhl Gabarajevovu střelu na roh. Větší šanci si už Tobol nevypracoval. Naopak ve třetí minutě nastavení uzavřel skóre střídající Traoré dorážkou Caduovy rány. Záložník z Pobřeží slonoviny a letní posila ze Slavie v sezoně skórovala počtvrté.

Plzeňští v letošní kvalifikaci Konferenční ligy neprohráli a zvítězili popáté za sebou. Ve druhém kole vyřadili kosovskou Dritu a pak maltskou Gziru. Viktoria se kvalifikovala do hlavní fáze pohárů podruhé za sebou. Loni postoupila do Ligy mistrů, kde v konkurenci Bayernu Mnichov, Interu Milán a FC Barcelona prohrála všech šest zápasů.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Plzně): "Určitě jsem lepší dárek (k pátečním 72. narozeninám) nemohl dostat. S touhle partou kluků jsem noční můru, která se jmenovala Maccabi Tel Aviv, po osmi letech zabil. Z toho mám radost a klukům děkuju. Zápas nebyl lehký. Tobol je nesmírně kousavý v intenzitě napadání. Je dobrý, když se dostane na balon, dokáže ho udržet a hru otáčet. Nedostali se k moc šancím proto, že musím pochválit naše zadní řady, i když to někdy bylo s vypětím všech sil. Pro nás nebylo jednoduché se prosadit. Jejich obranná činnost byla zpočátku důsledná. Určitě nám pomohla branka ze standardky. Uvolnila napětí, spadlo to z nás. Bylo vidět, že jsme byli trošku nervózní. Utkání až na nějaké výjimky jsme dokázali dobře kontrolovat a dovést do větší efektivity v podobě dalších branek."

Milič Čurčič (trenér Kostanaje): "Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Snažili jsme se vysokým presinkem držet míč co nejdál od naší brány. To se nám prvních 20, 25 minut dařilo. Pak jsme nezachytili jeden centr a dostali první gól. Pro náš tým je to velká škola, prošli jsme až do 4. předkola. Budeme dál pracovat a získávat zkušenosti. Nezbývá nám než poblahopřát Plzni k postupu."

Odvetné utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy: Viktoria Plzeň - Tobol Kostanaj 3:0 (1:0) Branky: 32. Chorý, 59. Durosinmi, 90.+3 Traoré. Rozhodčí: Jug - Žunič, Vidali - Obrenovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Kliment - Kairov, Galym, Ivanovič, Čurčič (trenér). Diváci: 11.069. První zápas: 2:1, postoupila Plzeň. Sestavy: Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic, Bucha, Kalvach, Cadu - Šulc (53. Traoré) - Chorý (77. Kliment), Durosinmi (86. Vydra). Trenér: Koubek. Tobol: Konovalov - Kairov, Rogač, Mladovič, Gabarajev - Šachov, Mužikov (68. Galym), Ilič (78. Zabelin) - Žarynbetov (61. Česnokov), Deblé (61. Mrkaič), Vukadinovič (61. Ivanovič). Trenér: Čurčič.