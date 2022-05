Fotbalisté Plzně porazili Hradec Králové 2:0 a získali svůj šestý ligový titul

Mladá Boleslav - Fotbalisté Plzně se po čtyřech letech stali ligovými mistry. Viktoria v předposledním čtvrtém kole nadstavby ve skupině o titul porazila nováčka z Hradce Králové v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi 2:0 a po remíze Slavie v Ostravě 1:1 už nemůže přijít o první místo v tabulce. Před závěrečným zápasem s Baníkem mají Západočeši na čele soutěže již nedostižný čtyřbodový náskok.

Plzeň poslal proti Hradci do vedení ve 20. minutě nejlepší střelec soutěže Jean-David Beauguel a pojistku přidal po změně stran Jhon Mosquera. Viktoria slaví celkově šestý ligový titul ve své historii, z pomyslného trůnu sesadila Slavii, která se předtím stala mistrem třikrát po sobě. Pohár pro nového šampiona převezme Plzeň až v neděli po závěrečném domácím utkání s Ostravou.

"Myslím, že to, že jsme to vyhráli, je obrovské překvapení, protože v minulé sezoně jsme zachraňovali páté místo až v úplně posledním zápase. Když jsme vstupovali do tohohle ročníku, nikdo z nás a asi ani z veřejnosti si nemyslel, že Plzeň bude bojovat o titul a nakonec ho získá," řekl na tiskové konferenci trenér Viktorie Michal Bílek. "To, že jsme předčili Slavii, Spartu i ostatní týmy, je pro nás obrovské vyznamenání. Prohráli jsme jen dva zápasy. Jsem hrozně rád za kluky, odvedli fantastickou práci," dodal Bílek.

Západočeši si díky ligovému prvenství jako jediní zahrají v příští sezoně kvalifikaci Ligy mistrů, po snížení počtu českých účastníků v pohárech z pěti na čtyř totiž jedno místo v předkole prestižní soutěže pro tuzemské kluby ubylo.

Hradec nenasadil dvojici opor kapitána Vlkanovu s krajním bekem Mejdrem, kteří v minulých dnech bez svolení klubu jednali s pražskou Slavií. První jmenovaný navíc stejně nemohl nastoupit kvůli zranění.

"Oba hráči jsou zranění, Adam na dvou místech a Honza na duši. Byl vtažen do manipulací. Je to citlivý kluk, dostal se do situace, kdy hrát nemohl. Přejeme mu pěkný přestup, měl nabídku i z Plzně. Měl by to složité, byť mu dal klub pokutu, musel ho ochránit," řekl trenér "Votroků" Miroslav Koubek.

Plzni scházel potrestaný Bucha, jehož v záloze nahradil Čermák. Hosté měli v Mladé Boleslavi prakticky domácí prostředí, podpořit je přijelo zhruba tisíc fanoušků a v "kotli" byl i ještě nedávno hráč Viktorie Limberský.

Východočeši, kteří již mají jistotu konečného šestého místa, mohli hrát uvolněně a v úvodu proti favoritovi drželi krok. Viktoria výrazně zahrozila až po 18 minutách, kdy Mosquera z přímého kopu těsně minul.

Ve 20. minutě už hosté vedli. Domácí stoper Leibl odvrátil centr z pravé strany jen k Beauguelovi a ten z velkého úhlu napálil balon přesně pod břevno. Francouzský útočník dal 18. gól v ligovém ročníku a osamostatnil se v čele střelecké tabulky. Chvíli před pauzou mohl zvýšit Kalvach, jeho povedený pokus z úhlu z přímého kopu z brankové čáry vytáhl gólman Vízek.

Domácí hned v úvodu druhé půle museli střídat kvůli zranění stopera Leibla. Chvíli nato Plzeňští zvýšili. Vízek v 55. minutě ještě vytáhl hlavičku střídajícího Chorého, ale po Mosquerově dorážce už míči v cestě do sítě nezabránil. Kolumbijský křídelník si dal sedmým gólem v dodatečný dárek k nedělním 32. narozeninám.

"Votroci" se pak snažili o kontaktní branku, ale Západočeši pečlivě bránili a nepouštěli soupeře k ohrožení Staňkovy branky. Plzeňští přežili i sérii standardních situací v závěru, po které pálil Rada mimo, a v lize už 21 zápasů po sobě neprohráli. V nadstavbě potřetí zvítězili, naopak Hradec nenavázal na nečekaný triumf nad Slavií a remízu na Spartě.

"Snažili jsme se udělat, co jsme mohli. Musím mužstvo pochválit za aktivitu, za slušný výkon, bohužel jsme se nedostali tam, kde padají góly. Prvně jsme nedali v nadstavbě gól, protože se Viktorce gól těžko dává," uvedl Koubek, který s Viktorií v roce 2015 získal titul, následně ale v klubu po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů skončil.

Po závěrečném hvizdu Západočeši několik minut v hloučku před lavičkou čekali, zda Ostrava v oslabení udrží remízu se Slavií. Poté už hosté vyběhli směrem ke svým fanouškům a mohli s nimi začít slavit. "Když skončil náš zápas a čekali jsme, jestli Slavia nedá gól, bylo to strašně dlouhé. Pak propuklo obrovské nadšení, spousta z nás byla naměkko," prohlásil Bílek.

Hlasy po utkání 4. kola nadstavby

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Snažili jsme se udělat, co jsme mohli. Musím mužstvo pochválit za aktivitu, za slušný výkon, bohužel jsme se nedostali tam, kde padají góly. Vynikající obrana Viktorky to opět dokázala uhrát, je to hráz. Hráči mají vynikající formu a jsou to špičkoví hráči, to byl základ jejich úspěchu dnes i v celé sezoně. Pragmatický fotbal Míši Bílka, velice účelný způsob hry, nesouhlasím s tím, že je to nekoukatelné. Je to postavené na hráčích, které má, je to fotbal, který přinesl ovoce. Prvně jsme nedali v nadstavbě gól, protože se jim gól těžko dává."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Je to neuvěřitelné. Myslím, že to, že jsme to vyhráli, je obrovské překvapení, protože v minulé sezoně jsme zachraňovali páté místo až v úplně posledním zápase. Když jsme vstupovali do tohohle ročníku, tak nikdo z nás a asi ani z veřejnosti si nemyslel, že Plzeň bude bojovat o titul a nakonec ho získá. Jsem hrozně rád za kluky, odvedli fantastickou práci. To, že jsme předčili Slavii, Spartu i ostatní týmy, je pro nás obrovské vyznamenání. Prohráli jsme jen dva zápasy. Jsme nadšeni a moc si to užíváme. Když skončil náš zápas a čekali jsme, jestli Slavia nedá gól, bylo to strašně dlouhé. Pak propuklo obrovské nadšení, spousta z nás byla naměkko."

FC Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 20. Beauguel, 55. Mosquera. Rozhodčí: Berka - Kříž, Váňa - Kocourek (video). ŽK: Kalvach, Chorý, Trusa (všichni Plzeň). Diváci: 3294.

Sestavy:

Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl (51. Soukeník) - Harazim (46. Čech), Rada, Kodeš, Kučera, Novotný - Rybička (68. Prekop), Kubala. Trenér: Koubek.

Plzeň: Staněk - Řezník, Santos, Hejda, Havel - Čermák (67. Pernica), Kalvach - Kopic, Sýkora (54. Chorý), Mosquera (79. Holík) - Beauguel (79. Trusa). Trenér: Bílek.