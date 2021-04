Fotbalisté Plzně po návratu z karantény porazili České Budějovice 2:1

Plzeň - Fotbalisté Plzně se po koronavirové karanténě a reprezentační přestávce úspěšně vrátili do první ligy a ve 25. kole porazili České Budějovice 2:1. Svěřenci trenéra Adriana Guľy v nejvyšší soutěži zvítězili počtvrté za sebou a v neúplné tabulce jsou dál šestí, mají ale k dobru dvě odložená utkání. Domácí Viktorii poslal do vedení ve 29. minutě Lukáš Kalvach, těsně před pauzou vyrovnal Pavel Novák a krátce po změně stran rozhodl Šimon Falta. Desáté Dynamo prodloužilo ligovou sérii bez výhry na sedm kol.

"Z mého pohledu velmi solidní výkon ve větší části zápasu. Dostatečně sebevědomé a rychlé od chlapců. Správná reakce na to, že jsme inkasovali těsně před koncem poločasu," řekl slovenský kouč Guľa na on-line tiskové konferenci.

Západočeši před dnešním zápasem naposledy v domácí soutěži nastoupili 6. března proti Olomouci (1:0), krátce poté museli do dvoutýdenní izolace kvůli vyššímu počtu osob s covidem-19 v týmu. "Po pauze bylo velmi podstatné naskočit nejen herně, ale i výsledkově zpátky do ligy," poznamenal Guľa.

Domácí Ba Loua už ve 27. vteřině vybídl brankáře Vorla k prvním zákroku. Viktoria navzdory úvodní převaze mohla ve 25. minutě inkasovat jako první. Gólman Staněk při riskantní rozehrávce trefil bývalého spoluhráče Javorka, od něhož se míč odrazil nad branku.

Plzeň pokračovala v tlaku. Vorel ještě zlikvidoval Kašovu hlavičku, ve 29. minutě ale už byl bez šance. Talověrov po rohu odvrátil balon ke Kalvachovi a ten ho výstavním volejem napálil k tyči. Pětadvacetiletý záložník skóroval poprvé v ligové sezoně.

"Bylo to celkem rychlé. Stoper od nich to odhlavičkoval, já se nijak nerozmýšlel a prostě to napálil. Jsem rád, že to tam konečně padlo. Gól jsem v lize nedal skoro rok," konstatoval Kalvach.

Dynamo poté se štěstím podržel Vorel, který vyrazil Ba Louovu ránu na břevno, od něho se míč odrazil na tyčku a zpět do náruče brankáře. Budějovičtí vyrovnali v nastavení první půle. Čolič nacentroval do šestnáctky a Novák hlavou překonal Staňka. I pro jednatřicetiletého obránce to byl premiérový ligový zásah v ročníku a celkově druhý v nejvyšší soutěži.

"Hráli jsme hrozně ustrašeně. Plzeň dobře kombinovala, dostala nás pod tlak a z toho pramenil i první gól, Kalvach to krásně trefil. Do hry jsme se dostali vyrovnávacím gólem do šatny," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Viktoria vstoupila hodně aktivně do druhého poločasu. Vorel nejprve zneškodnil Čermákův pokus a po chvilce Beauguelovu střelu vytáhnul na břevno. V 56. minutě už se Plzeňští dočkali. Aktivní Ba Loua vybídl v šestnáctce Faltu a ten zaznamenal premiérovou soutěžní branku v západočeském mužstvu.

"Určitě jsem rád, že jsem se konečně prosadil gólově a doufám, že na to v příštím zápase navážu, ale nejdůležitější jsou tři body," řekl Falta.

"Dneska jsme měli hrozně jednoduché ztráty v přechodové fázi, kazili jsme strašně moc míčů. Soupeř byl jednoznačně lepší na míči, dobře kombinoval, vytvářel si šance," prohlásil Horejš.

Domácím se nepodařilo přidat pojistku, ale hru měli až do konce pevně pod kontrolou. Plzeň tak vyhrála osmý z posledních devíti vzájemných ligových duelů a s Budějovicemi v nejvyšší soutěži neprohrála podevatenácté za sebou.

"Uhráli jsme to podle mě velmi slušně i v závěru, že jsme správně reagovali na to, když už soupeř riskoval," upozornil Guľa. "Věřím, že tam bylo víc věcí, o které se budeme moci opírat i v dalších zápasech," dodal.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:1)

Branky: 29. Kalvach, 56. Falta - 45.+1 Novák. Rozhodčí: Hrubeš - Kotalík, Hurych - Berka (video). ŽK: Talověrov, Vais (oba Č. Budějovice). Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - M. Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák (64. Šulc) - Ba Loua (71. Mihálik), Beauguel (71. Ondrášek), Falta. Trenér: Guľa.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Talověrov, Králik, Novák - Havelka (62. Jánošík), Javorek - Čavoš, Brandner (70. Vais), Mršič (62. Mészáros) - Diop. Trenér: Horejš.