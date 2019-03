Teplice - Fotbalisté Plzně v předehrávce 25. kola první ligy prohráli 1:2 v Teplicích a po debaklu 0:4 na Spartě nebodovali podruhé za sebou, což se jim v nejvyšší soutěži stalo naposledy před třemi lety. Obhájce titulu může na druhém místě tabulky nabrat už devítibodovou ztrátu na vedoucí Slavii, která hraje v neděli v Příbrami. O výhře Teplic rozhodli v první půli brankami Jakub Hora s Pavlem Moulisem, po změně stran z velkého tlaku jen snížil Patrik Hrošovský. Severočeši jsou v neúplné tabulce osmí.

Teplice se musely obejít bez trojice důležitých hráčů Ljevakoviče, Kroba a Kučery, ale přesto už v páté minutě dokázaly favorita zaskočit. Moulis poslal před bránu přízemní centr, stoper Hubník na něj nedosáhl a Hora ve skluzu otevřel skóre. Pro bývalého hráče Plzně a nejlepšího střelce domácích šlo o devátý zásah v ligové sezoně.

Západočeši poté výrazně přidali a několikrát nebyli daleko od vyrovnání. V 11. minutě před Grigarem neuspěl Chorý a domácí brankář poté vyrazil i dorážku Čermáka. Plzeňský záložník poté v 18. minutě střílel těsně vedle a Grigar vzápětí vychytal i Hořavu s Petrželou.

Teplice útočily sporadicky, přesto ale dokázaly nedůslednost hostů v koncovce potrestat. Ve 32. minutě Hora po zemi rozehrál přímý kop, na rozběhnutého Moulise tečoval Jindráček a domácí záložník, kterého si obrana Plzně vůbec nevšímala, prostřelil z úhlu Hrušku.

Takřka okamžitě mohl snížit Petržela, který obešel Grigara, ale jeho střelu do prázdné branky dokázal tečovat na roh stoper Shejbal. Vedle poté mířil Limberský a neprosadil se ani Pačinda, který v nastavení zkusil štěstí nůžkami.

Plzeň se kontaktní branky dočkala až po přestávce. Postaral se o ni Hrošovský, který v 62. minutě povedenou technickou střelou z hranice vápna překvapil Grigara.

Trenér Viktorie Vrba chvíli předtím poslal místo Chorého s Pačindou na hřiště Beauguela s Bakošem, který byl v 67. minutě blízko vyrovnání. Z úhlu ale poslal míč těsně vedle pravé tyče.

Plzeň i ve zbytku poločasu doslova obléhala domácí branku, ale z velkého množství gólových šancí se neprosadila. Grigar v posledních sekundách nadvakrát vychytal Pernicu a zařídil domácím nečekané vítězství. Viktoria tak navzdory drtivé převaze neodčinila sobotní debakl 0:4 na Spartě. V lize naposledy prohrála dvakrát za sebou v květnu 2016, kdy ztratila tři utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli. Byli jsme aktivní a z toho se rekrutovaly standardní situace a první branka, kterou jsme nacvičovali. Druhý gól jsme dali z nacvičené standardky, kterou jsme dělali celou dobu na soustředění na Kypru, a prvních pět kol jsem hráčům říkal, ať to vyzkouší. Dneska to udělali a vyšlo to. Pak Plzeň převzala otěže zápasu a jsem rád, že jsme do přestávky neinkasovali, což se nám často stává. Druhou půli jsme si odbojovali a protrpěli. Dostali jsme moc brzo kontaktní gól a pak už jsme to heroickým způsobem odbránili. Jsme si ale vědomi, že na konci jsme měli spoustu, spoustu, spoustu štěstí."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Hlavní příčinou porážky jsou dva rozdílné poločasy. V prvním jsme nehráli tak, jak jsme si představovali a výkon nebyl dostatečný, abychom Teplice překvapili. Soupeř toho využil a zápas nejvíc ovlivnil druhý gól, u kterého jsme nepochopil naši reakci na standardní situaci. Jestliže hráčům něco vysvětlujete a ukazujete, co Teplice hrají a oni se dívají někam na tribunu, tak je to o to bolestnější. Teplice něco takového udělaly už poněkolikáté, a když to hráčům vysvětlíte a oni nereagují, tak to je, jako kdybyste to vysvětlovali desetiletým klukům. Ve druhém poločase jsme začali hrát přímočaře, měli jsme i spoustu šancí, ale výsledek je pro nás špatný. Ale zavinili jsme si to pouze sami. Nechci hodnotit, jestli jsme ztratili šanci na titul. Slavia je velký favorit a když se podíváte na její formu nebo na to, jak odehrála zápas v Evropské lize, tak je v luxusní pozici. Ještě se ale hraje o hodně bodů a my se díváme na sebe. Ne před sebe, ne pod sebe. Sparta sice všechno na jaře vyhrála, ale pořád máme nějaký polštář, tak uvidíme."

FK Teplice - Viktoria Plzeň 2:1 (2:0)

Branky: 5. Hora, 32. Moulis - 62. Hrošovský. Rozhodčí: Hrubeš - Myška, Flimmel. ŽK: Shejbal, Žitný, Grigar - Limberský, Chorý, Hubník, Bakoš. Diváci: 3138.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka - Hora, Soungole (65. Hošek), Trubač (65. Žitný), Moulis (83. Čmovš) - Kuchta, Jindráček. Trenér: Hejkal.

Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Pačinda (58. Bakoš), Hořava, Čermák, Hrošovský, Petržela (82. Kayamba) - Chorý (58. Beauguel). Trenér: Vrba.