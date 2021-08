Fotbalisté Plzně otočili duel s Bohemians 1905 a vítězně se naladili na TNS

Praha - Fotbalisté Plzně otočili utkání 2. ligového kola na hřišti Bohemians 1905 a i ve čtvrtém soutěžním duelu sezony zvítězili 2:1. Stejným výsledkem zdolali v úvodu nejvyšší soutěže Mladou Boleslav a dvakrát i Brest ve 2. předkole Evropské konferenční ligy. Svěřenci trenéra Michala Bílka se ideálně naladili na čtvrteční úvodní zápas 3. předkola Evropské konferenční ligy na půdě velšského celku The New Saints.

Pražany poslal do vedení v 22. minutě z penalty David Puškáč, v rozmezí 52. až 71. minuty však hosté otočili skóre. Nejprve vyrovnal z pokutového kopu střídající Jean-David Beauguel a poté se trefil Miroslav Káčer.

První větší šanci měl ve 14. minutě hostující Šulc, ale z dálky přestřelil. O sedm minut později stejný hráč srazil ve vápně ex-plzeňského Kovaříka a rozhodčí Machálek nařídil pokutový kop, který proměnil Puškáč. Osmadvacetiletý útočník navázal na trefu z úvodního kola proti nováčkovi z Hradce Králové, jíž pomohl k remíze 1:1.

Západočeši po inkasované brance přidali a do konce úvodního dějství si vytvořili několik šancí, žádná z nich se však neujala. Mosquerovu přihrávku na zadní tyč Kayamba netrefil ideálně, kapitán Hejda zase v šestnáctce hlavičkoval nad.

Následně Kayambův centr skončil na břevně a Brabcovy "nůžky" na tyči. Na druhé straně Köstl zblízka hlavičkoval pouze do Hruškovy náruče. Plzeňský gólman si poradil i s dalekonosným pokusem Květa.

Po přestávce v 51. minutě Vondra fauloval v šestnáctce Chorého a penalta se naskytla i hostům. Střídající Beauguel z ní nezaváhal a brankáře Bačkovského poslal na opačnou stranu.

Viktorii vyrovnání povzbudilo a tlačila se za vítězným gólem. Toho se dočkala v 71. minutě, kdy se povedenou střelou zpoza vápna prosadil Káčer. Slovenský záložník si připsal druhou branku v české lize.

Domácí se v závěru tlačili za vyrovnáním, Šulc si srazil míč těsně nad břevno vlastní branky. Potom se z bezprostřední blízkosti neprosadili Hronek ani Koubek. Viktoria zdolala v lize "Klokany" počtvrté za sebou a v posledních sedmi zápasech s nimi neprohrála.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním se nám hra dařila, dokázali jsme být aktivní v napadání. Z toho rezultovalo vedení 1:0. Měli jsme pětiminutovou pasáž, kdy byl ošetřovaný Vondra. Plzeň v tu dobu měla dvě šance. Do druhého poločasu nastoupil Beauguel. Plzeň hru zjednodušila, hrála na dva vysoké útočníky a trošku pustila střed pole. Bylo to o tom, kdo hru uchopí. V této fázi jsme měli náznak šance Puškáčem, kterému bohužel nevyšel krok. Plzni se podařilo vyrovnat a následně otočit na 2:1. V závěru i přes velkou snahu jsme nedokázali vyrovnat, přestože balon byl dvakrát v malém vápně. Bohužel ani jedna příležitost nedopadla, takže jsme prohráli. Po průběhu to hodně bolí."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Je to shoda náhod, že jsme čtyři soutěžní zápasy vyhráli 2:1. Moc si cením toho, že jsme na Bohemce vydolovali vítězství. Hlavně v první půli Bohemka hrála velmi dobře, hned od začátku na nás vlítla. Měli jsme s tím trošku problémy. Do druhé půli jsme udělali změnu, trochu jsme to přeskupili a bylo to daleko lepší. Hlavně prvních 30 minut druhé půle bylo z naší strany velmi dobrých. Pak jsme v závěru trošku se štěstím přečkali jejich nápor. Hráče musím za dnešek pochválit, tady se těžko vyhrává."

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)

Branky: 22. Puškáč z pen. - 52. Beauguel z pen., 71. Káčer. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Šimáček - Franěk (video). ŽK: Hronek, Květ, Ljovin, Miller (trenér brankářů), Bartek - Mosquera, Šulc, Kayamba. Diváci: 3584.

Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Vondra (80. Keita) - Květ (88. Koubek), Hronek, Ljovin (79. Bartek), Kovařík - Puškáč (66. Vacek), Necid. Trenér: Klusáček.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hybš - Ndiaye - Kayamba (85. Pernica), Káčer (81. Janošek), Šulc (90.+2 Hlavatý), Mosquera (46. Beauguel) - Chorý (81. Falta). Trenér: Bílek.