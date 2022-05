Fotbalisté Plzně o víkendu doma oslaví titul, bude znám druhý účastník baráže

Praha - Nadstavbová část první fotbalové ligy o víkendu vyvrcholí pátým kolem. Už jistý mistr z Plzně po domácím utkání s Ostravou převezme vítězný pohár. Viktoria může 22. ligovým zápasem bez porážky za sebou vyrovnat klubový rekord. Ve skupině o titul v neděli proběhne také pražské derby mezi druhou Slavií a třetí Spartou. Na závěr skupiny o záchranu se rozhodne o druhém účastníkovi baráže po Teplicích.

Plzeň si zajistila první titul po čtyřech letech a celkově šestý v historii už ve středu, kdy porazila nováčka Hradec Králové v jeho mladoboleslavském azylu 2:0 a současně využila remízu Slavie 1:1 v Ostravě. Západočeši mají před posledním kolem v čele tabulky nedostižný čtyřbodový náskok.

"Byli jsme obrovsky šťastní, že se nám povedlo získat titul, poseděli jsme, ale oslava skončila a teď se musíme připravit na další zápas. I když už je rozhodnuto, v neděli chceme vyhrát. Už jenom kvůli lidem, atmosféra bude bezvadná, budou tady oslavy. Nehodilo by se, kdybychom k utkání přistoupili jiným způsobem než doteď," prohlásil plzeňský trenér Michal Bílek, jehož svěřenci po zápase oslaví titul s fanoušky na stadionu a poté na centrální náměstí Republiky.

Slávistického kouče Jindřicha Trpišovského mrzí, že vršovický tým půjde do derby se Spartou bez šance na čtvrtý titul po sobě. "Zápas s Baníkem jsme chtěli zvládnout a dotáhnout to tak, aby do konce bylo v tabulce o co hrát. V neděli samozřejmě budeme mít o co hrát, je to derby, ale chtěli jsme to tahat do posledního kola. To se nám bohužel nepodařilo," uvedl Trpišovský.

Sparta po odvolání trenéra Pavla Vrby nezvládla středeční utkání se Slováckem a doma nečekaně prohrála 1:2. Derby bude pro Letenské, které do konce sezony povede Michal Horňák z B-týmu, generálkou na další souboj se Slováckem, tentokrát ve středečním finále domácího poháru v Uherském Hradišti.

Slovácko hostí Hradec Králové, s nímž v této sezoně ještě neprohrálo. V lize zvítězilo a remizovalo a nad východočeským soupeřem uspělo i v semifinále MOL Cupu. Všechny tři nedělní duely mají jednotný výkop v 17:00.

Ve skupině o záchranu má před posledním kolem jistotu setrvání v nejvyšší soutěži pouze Zlín. Hrozbu baráže, kam určitě zamíří Teplice, budou odvracet Bohemians 1905, Jablonec a Pardubice.

"Klokani", kteří jsou s 31 body na první barážové příčce, přivítají sestupující Karvinou. Jablonec (33) se představí ve Zlíně a Pardubice (34) hrajou v Teplicích. Zápas ve Zlíně zapadá do oslav 700. výročí založení města, domácí nastoupí ve speciálních dresech s číslovkou 700 na hrudi. Všechna tři sobotní utkání začínají v 18 hodin.

Hlasy před zápasy 5. kola nadstavbové části první ligy:

Skupina o záchranu:

Fastav Zlín (v tabulce: 11.) - FK Jablonec (13.)

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Jsme rádi, že máme před posledním kolem klid a nemusíme hrát pod hrozbou sestupu. Psychickou výhodu by hráči měli na hřišti využít k uvolněnému, ale zodpovědnému výkonu. Šanci dostanou už od začátku hráči z lavičky. Věřím, že se budou prezentovat dobrým výkonem, na jehož konci bude vítězné loučení s ligovým ročníkem."

Jiří Vágner (trenér Jablonce): "Jedeme ven, Bohemka hraje doma s Karvinou, což je pro ně možná výhodnější. Ale nad výsledky nejde spekulovat, viděli jsme v úterý, že Karviná obrala Teplice a teď to může stejně těžké udělat i Bohemians. My vyrážíme do Zlína s odhodláním to zvládnout. Věřím, že když kluci budou nastaveni jako poslední tři zápasy, tak to dáme. Musíme si věřit, že tam neprohrajeme."

FK Teplice (15.) - FK Pardubice (12.)

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Bylo neskutečné, jak jsme dohráli utkání v Karviné. Soupeři jsme darovali gól na 2:2. Mohli jsme hrát doma s Pardubicemi rozhodující zápas, ale takhle se musíme soustředit na baráž. Zatím ještě promýšlíme, jak to v sobotu pojmout. Bude záležet, jaký bude zdravotní stav týmu a koho budeme mít k dispozici."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Na nadstavbovém utkání proti Karviné jsme si vyzkoušeli, že i když soupeř už s ohledem na tabulku nemá zdánlivě o co hrát, stále se snaží uspět. Proto i v Teplicích čekáme tuhou bitvu a připravujeme se na to, že nic nedostaneme zadarmo. Program posledních dnů byl náročný. Uděláme vše pro to, aby to pro nás byl poslední zápas sezony."

Bohemians Praha 1905 (14.) - MFK Karviná (16.)

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Musíme zkusit porazit Karvinou, pak si teprve sedneme ke kalkulačkám a uvidíme, jak to dopadne. Pokud Karvinou neporazíme, bude nám to houby platné. Dokud dýcháme, tak se nevzdáváme. Myslím si, že tým má dost síly a ohromného ducha."

Jan Somberg (asistent trenéra Karviné): "Bohemka minule celý druhý poločas domácí Jablonec přehrávala. Očekávám, že do toho proti nám půjde na 150 procent, na hřišti určitě nechá všechno. My jsme avizovali, že nikomu nedáme nic zadarmo a to jsme jasně ukázali proti Teplicím. Nikomu nic nepustíme, nechceme sezonu dohrát jen z povinnosti."

Skupina o titul:

Viktoria Plzeň (1.) - Baník Ostrava (5.)

Michal Bílek (trenér Plzně): "Byli jsme obrovsky šťastní, že se nám povedlo získat titul. Poseděli jsme, ale oslava skončila a teď se musíme připravit na další zápas. I když už je rozhodnuto, v neděli chceme vyhrát. Už jenom kvůli lidem. Atmosféra bude bezvadná, budou tady oslavy. Nehodilo by se, kdybychom k utkání přistoupili jiným způsobem než doteď. Nějaké velké změny v sestavě dělat nebudeme."

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Chceme se rozloučit se sezonou co nejdůstojnějším způsobem. To znamená prezentovat se podobným výkonem jako proti Slavii. Snažit se být aktivní a nebojácní a soupeři to v posledním utkání maximálně znepříjemnit. Ideálně ukončit tu dlouhou dobu, kterou Baník v Plzni čeká na vítězství."

Slavia Praha (2.) - Sparta Praha (3.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme zklamaní, že jsme neudrželi naději na titul do posledního kola. Zápas s Baníkem jsme chtěli zvládnout a dotáhnout to tak, aby do konce bylo v tabulce o co hrát. V neděli samozřejmě budeme mít o co hrát, je to derby, ale chtěli jsme to tahat do posledního kola. To se nám bohužel nepodařilo."

Michal Horňák (trenér Sparty): "Porážka se Slováckem nás mrzí. Vzhledem k tomu, že teď hrajeme středa - neděle - středa, toho času na změnu hry není. Do každého zápasu půjdeme s nějakým plánem. Kluci si mezi zápasy hlavně potřebují odpočinout psychicky i fyzicky, aby se dostali z únavy. Čekají nás ještě dva těžké zápasy. Ke středečnímu finále poháru se upínáme, ale nejsme v pozici, abychom nedělní derby se Slavií vypustili."

1. FC Slovácko (4.) - FC Hradec Králové (6.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Je to pro nás samozřejmě generálka na odložený pohárový vrchol roku. Dobře jsme se naladili výhrou na Spartě a teď si to nechceme v posledním ligovém zápase pokazit. Opět necháme některé hráče odpočívat, sestavu trochu protočíme. Ale výkon musí mít pořádné parametry, nikoliv jako v první půli na Letné, která byla špatná."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Slovácko je velmi dobrý tým, který je dlouhodobě pospolu. Je dobře poskládaný a systémově dobře sešněrovaný. Slovácko má velmi dobrou formu, vyhrálo na Spartě, hraje finále poháru. Je to další ze zápasů, které nás můžou posunou dál směrem do další sezony. Uvidíme, s kým nastoupí proti nám, ale větší váhu asi budou přiklánět k finále poháru. To je logické."