Fotbalisté Plzně nastoupí v lize v Ostravě, Jablonec čeká derby s Libercem

Praha - Ve stínu sobotního pražského derby mezi fotbalisty Sparty a Slavie se o víkendu odehraje dalších sedm zápasů 27. kola první ligy. Obhájce titulu z Plzně se v neděli představí v Ostravě a na třetím místě tabulky se bude chtít udržet poblíž vedoucí dvojice. Jablonec v podještědském derby v sobotu přivítá Liberec, brněnského nováčka po odvolání trenéra Richarda Dostálka v zápase s Pardubicemi poprvé povede nový kouč Martin Hašek.

Plzeň v minulém kole doma po obratu přestřílela Jablonec 3:2 a po čtyřech kolech vyhrála. Obhájce titulu ztrácí z třetího místa tabulky sedm bodů na Spartu a pět na Slavii. Západočechy čeká duel v Ostravě, která před týdnem zvítězila na Slovácku 1:0 a naplno bodovala dokonce po sedmi kolech. Viktoria v lize s Baníkem neprohrála už 27 utkání po sobě.

"Baník je těžký soupeř, potvrdil to výhrou na Slovácku. Dá se očekávat velmi nepříjemný tým. Na druhou stranu my jsme doma zvládli zápas s Jabloncem, takže na něj určitě chceme herně i výsledkově navázat. Bylo to povzbuzení pro všechny. Jedna vlašťovka ale jaro nedělá a z týmu je cítit odhodlání uspět i v Ostravě," uvedl asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Před pražským derby se v sobotu odpoledne odehraje duel podještědských sousedů. Osmý Jablonec přivítá desátý Liberec, který ztrácí na rivala dva body. Domácí sice Slovan třikrát za sebou neporazili, ale do derby jdou přesto jako mírný favorit. Na jaře se zvedli a v minulém kole po prohře v Plzni poprvé po pěti kolech nebodovali. Liberečtí naopak před týdnem zvítězili po sedmi ligových zápasech.

"Zápas v Plzni jsme si pečlivě rozebrali, výkon z první půle by v sobotu určitě nestačil. Věřím, že se dokážeme poučit a už v sobotu se vrátíme na vítěznou vlnu,“ řekl jablonecký trenér David Horejš. "Je to derby, pro spoustu fanoušků a lidí tady v regionu je to velice sledovaný zápas. Tak se budeme snažit udělat jim radost," uvedl kouč Slovanu Luboš Kozel, který krátce vedl Jablonec a na lavičce Liberce proti němu ve třech zápasech neprohrál.

Brněnské vedení po šesti kolech bez vítězství a třech porážkách za sebou odvolalo Dostálka a na trenérský post angažovalo Haška. Třiapadesátiletý kouč se vrátí na ligovou lavičku v domácím záchranářském duelu s Pardubicemi, kde se narodil, začínal hráčskou kariéru a působil i jako trenér. Zbrojovka po neúspěšné sérii klesla na 13. místo, Východočeši mají o pět bodů méně a jsou v tabulce poslední o skóre za Zlínem.

"Můj brněnský start je o to pikantnější, že je proti Pardubicím, kde jsem vyrostl a odkud jsem odešel do velkého fotbalu. Po mém pondělním příchodu není prostor na nějaké zásadní změny. Mým hlavním úkolem bylo, aby si hráči vyčistili hlavy a hráli to, na co mají," podotkl Hašek.

Bohemians 1905, kteří překvapivě drží čtvrtou příčku, přivítají devátou Mladou Boleslav. Kouč středočeského celku Pavel Hoftych v minulosti vedl mužstvo z Ďolíčku. Páté Slovácko se představí na stadionu čtrnáctých Teplic.

Šestá Olomouc zamíří na hřiště patnáctého Zlína, který spolu s posledními Pardubicemi ztrácí na nejbližší soupeře už pět bodů. Přímo sestoupí jen nejhorší celek. Ve Zlíně půjde o souboj remízových "králů" soutěže: "Ševci" i Hanáci si připsali už 10 nerozhodných výsledků. Sedmý Hradec Králové v azylu v Mladé Boleslavi nastoupí proti dvanáctým Českým Budějovicím.

Statistické údaje před zápasy 27. kola první ligy: FK Teplice (v tabulce 14.) - 1. FC Slovácko (5.) Výkop: sobota 15. dubna, 16:00. Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Slavíček - Batík (video). Bilance: 41 13-17-11 50:48. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič - Vondrášek, Trubač, Kučera, Jukl, Hybš - Fila, Gning. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Kim Sung-pin, Sinjavskij - Mihálik. Absence: Knapík, Dramé - Kohút (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Dramé, Grigar, Hyčka (všichni 3 ŽK) - Kalabiška (7 ŽK), Trávník, Vecheta (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Gning (8) - Mihálik (4). Zajímavosti: - Teplice v lize nad Slováckem 7x po sobě nezvítězily a posledních 5 vzájemných zápasů prohrály - Teplice doma v lize 3x po sobě Slovácko neporazily a nedaly mu gól - Teplice poslední 2 kola vyhrály a neinkasovaly - Teplice doma v lize 3x za sebou neprohrály, na svém stadionu získaly 20 z celkových 27 bodů v sezoně - Teplice mají s 57 inkasovanými góly nejhorší ligovou defenzivu - Slovácko v posledních 3 kolech nezvítězilo (z toho 2 porážky 0:1) - Slovácko venku v lize 3x za sebou nevyhrálo a získalo tam jen 16 z celkových 39 bodů v sezoně - Mihálik (Slovácko) může odehrát 150. ligový zápas Trinity Zlín (15.) - Sigma Olomouc (6.) Výkop: sobota 15. dubna, 16:00. Rozhodčí: Berka - Vlček, Hádek - Orel (video). Bilance: 35 7-10-18 22:48. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Čanturišvili - Vukadinovič, Didiba, Hlinka, Hrubý, Dramé - Kozák. Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Poulolo, Sláma - Breite, Ventúra - Vodháněl, Pospíšil, Navrátil - Chytil. Absence: Fillo (disc. trest), Fantiš (zranění), Hloušek (rozhodnutí klubu) - Beneš, Fortelný, Matoušek, Přichystal, Růsek, Spáčil, Vraštil (všichni zranění), Greššák (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kozák (7 ŽK), Kolář, Rakovan, Vukadinovič - Breite, Matoušek, Vraštil, Zmrzlý (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kozák (5) - Chytil (11). Zajímavosti: - Olomouc poslední 3 vzájemné ligové zápasy neprohrála (z toho 2 vítězství) - Olomouc vyhrála poslední 2 ligová utkání ve Zlíně - Zlín vyhrál jediný z posledních 7 ligových zápasů - Zlín doma prohrál jediný z posledních 5 ligových zápasů a na svém stadionu získal 16 z celkových 22 bodů v sezoně - Olomouc v lize 2x po sobě nezvítězila, ale prohrála jediné z posledních 12 kol - Olomouc venku v lize 4x po sobě nevyhrála (z toho 3 remízy) - Zlín i Olomouc jsou s 10 nerozhodnými výsledky v sezoně remízovými "králi" ligy - Fantiš (Zlín) slaví v den utkání 31. narozeniny - Fortelný (Olomouc) čeká na 50. ligový start FK Jablonec (8.) - Slovan Liberec (10.) Výkop: sobota 15. dubna, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Hurych - Adámková (video). Bilance: 59 15-17-27 54:79. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Považanec, Hübschman, Polidar - Chramosta, Jovovič - Sejk. Liberec: Vliegen - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Ndefe, Doumbia, Červ, Preisler - Tupta, Rondič - Olatunji. Absence: Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský - Gebre Selassie, Mikula, Višinský (všichni zranění), Mészáros, Prebsl (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Houska (7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec - Preisler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (12) - Červ (4). Zajímavosti: - Liberec v lize s Jabloncem 3x za sebou neprohrál (z toho 2 vítězství) - Jablonec vyhrál jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů s Libercem - Jablonec minule prohrál poprvé po 5 kolech - Jablonec doma v lize 4x za sebou neprohrál - Liberec v posledních 3 ligových zápasech neprohrál, ale minule zvítězil poprvé po 7 kolech - Liberec venku v lize vyhrál jediný z posledních 8 duelů a 2x za sebou tam neskóroval - trenér Liberce Kozel v minulosti krátce vedl Jablonec - Král (Jablonec) může odehrát 50. ligový zápas, Rondič (Liberec) si může připsat 100. start v české nejvyšší soutěži Bohemians 1905 (4.) - FK Mladá Boleslav (9.) Výkop: neděle 16. dubna, 16:00. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, L. Matoušek - Kocourek (video). Bilance: 29 8-7-14 36:47. Poslední zápas: 3:4. Předpokládané sestavy: Bohemians 1905: Jedlička - Kadlec, Křapka, Hůlka - Köstl, Jánoš, Jindřišek, Kovařík - Hála, Matoušek - Drchal. M. Boleslav: Šeda - Kubista, Karafiát, Suchý - Suchomel, Mareček, Matějovský, Fulnek - Kušej, Ladra - Jawo. Absence: Beran (4 ŽK), Morávek, Petrák, Shejbal (všichni zranění), Čermák, Puškáč (oba nejistý start) - Vaníček (zranění), Vojta (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Puškáč, Valeš (oba 3 ŽK) - Matějovský (7 ŽK), Šimek, Tomič (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč (5) - Jawo, Ladra (oba 6). Zajímavosti: - M. Boleslav poslední 4 vzájemné ligové zápasy neprohrála, ve 3 z nich zvítězila (vždy doma) a dala v nich 11 branek - Bohemians doma v lize s M. Boleslaví 5x za sebou neprohráli - Bohemians 6 kol po sobě neprohráli (z toho 4 vítězství) - Bohemians doma v lize prohráli jediný z posledních 6 zápasů a 3x po sobě tam bodovali, v sezoně nejvyšší soutěže tam ale získali jen 16 z celkových 42 bodů - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 6 kol, v lize 3x za sebou nezvítězila a 2x po sobě remizovala (pokaždé doma) - M. Boleslav prohrála 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - trenér M. Boleslavi Hoftych v minulosti vedl Bohemians - Puškáč (Bohemians) čeká na 100. start v lize, Kubista (M. Boleslav) může odehrát 200. ligové utkání FC Hradec Králové (7.) - Dynamo České Budějovice (12.) Výkop: neděle 16. dubna, 16:00. Rozhodčí: Radina - Kubr, Vyhnanovský - T. Klíma (video). Bilance: 25 7-7-11 27:30. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Hradec: Bajza - Čech, Kodeš, Smrž - Harazim, Rada, Pudhorocký, Ryneš - Kubala - Matěj Koubek, Vašulín. Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Havel, Králik, Skovajsa - Adediran, Čermák, Hora, Hellebrand, Potočný - Škoda. Absence: J. Klíma (4 ŽK), Čihák, Gabriel, Ševčík (všichni zranění) - Čolič, Zajíc (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kučera, Reichl, Smrž - Sladký, Sluka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kubala (6) - Čmelík, Havel (oba 3). Zajímavosti: - Hradec v lize s Č. Budějovicemi 4x po sobě neprohrál, ale v únoru na hřišti Dynama podlehl v osmifinále poháru (0:2) - Hradec doma v lize 4x za sebou Č. Budějovice neporazil - Hradec minulou výhrou 2:1 v Brně přerušil sérii 4 ligových zápasů bez vítězství - Hradec po dobu výstavby vlastního stadionu hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi - Hradec doma v lize prohrál posledních 6 zápasů a získal tam jen 14 z celkových 34 bodů v sezoně - Č. Budějovice prohrály 3 z posledních 4 kol - Č. Budějovice venku v lize 7x po sobě nezvítězily, získaly tam ale polovinu z 28 bodů v sezoně - Hradci bude podruhé za sebou chybět nemocný trenér Miroslav Koubek, na lavičce ho stejně jako v Brně zastoupí asistent Hejkal Zbrojovka Brno (13.) - FK Pardubice (16.) Výkop: neděle 16. dubna, 16:00. Rozhodčí: Orel - Horák, Leška - Machálek (video). Bilance: 3 1-0-2 5:5. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Matejov, Šural, Tijani, Granečný - Blecha, Nečas - Alli, Ševčík, Falta - Řezníček. Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Darmovzal, Hlavatý, Janošek, Helešic - Černý. Absence: Texl (4 ŽK), Endl, Souček, Pachlopník - Mareš, Solil (všichni zranění), Huf (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Granečný (7 ŽK), Alli, Berkovec, Hlavica, Hrabina, Ševčík (všichni 3 ŽK) - Vacek (7 ŽK), Černý, Helešic, Hranáč, Janošek, Vlček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Řezníček (17) - Janošek (7). Zajímavosti: - Brno minule v lize porazilo Pardubice po předchozích 2 prohrách - v jediném dosavadním vzájemném ligovém utkání v Brně vyhrály Pardubice 2:1 - Brno posledních 6 kol nezvítězilo a v lize 3x po sobě prohrálo - Brno doma v lize vyhrálo jediný z posledních 6 zápasů a s 12 z celkových 27 bodů v sezoně je tam nejhorší v soutěži - Pardubice zvítězily v jediném z posledních 6 kol a ve 3 z posledních 4 ligových utkání prohrály - Pardubice venku v lize 2x po sobě prohrály, zvítězily tam v jediném z posledních 6 utkání a získaly tam jen 8 z celkových 22 bodů v sezoně - Pardubice mají s 23 góly nejhorší útok ligy - Brno poprvé po odvolání kouče Dostálka povede Hašek, který v minulosti působil v Pardubicích jako hráč i trenér Baník Ostrava (11.) - Viktoria Plzeň (3.) Výkop: neděle 16. dubna, 19:00. Rozhodčí: Starý - Paták, Machač - Adámková (video). Bilance: 52 14-13-25 53:76. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Letáček - Juroška, Bitri, Pojezný, Šehič - Buchta, Šín, Kaloč, Klíma, Plavšič - Tijani. Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel - Kalvach, Bucha - Sýkora, Vlkanova, Mosquera - Vydra. Absence: Cadu (4 ŽK), Frydrych, Takács, Tetour (všichni rekonvalescence) - Pernica, Řezník (oba zranění), Kliment (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Almási, Frydrych, Laštůvka, Sanneh, Tijani (všichni 3 ŽK) - Mosquera (7 ŽK), Chorý, Havel, Květ, Ndiaye (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási, Klíma (oba 5) - Chorý, Květ (oba 11). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Ostravou od srpna 2009 neprohrála 27x za sebou a v 5 z posledních 6 vzájemných zápasů zvítězila - Plzeň v lize v Ostravě 12x za sebou neprohrála, ve 2 z posledních 3 duelů tam remizovala - Ostrava minule vyhrála na půdě Slovácka 1:0 a zvítězila po 7 kolech - Ostrava doma v lize 4x za sebou nezvítězila (z toho 3 porážky) a poslední 3 zápasy tam neskórovala - Plzeň minulou výhrou 3:2 nad Jabloncem přerušila sérii 4 ligových zápasů bez vítězství - Plzeň venku v lize 3x po sobě nevyhrála (z toho 2 porážky) - Lischka (Ostrava) čeká na 100. ligový start Tabulka: 1. Sparta 26 18 6 2 61:23 60 2. Slavia 26 18 4 4 72:21 58 3. Plzeň 26 16 5 5 48:24 53 4. Bohemians 1905 26 12 6 8 44:41 42 5. Slovácko 26 11 6 9 30:33 39 6. Olomouc 26 9 10 7 40:32 37 7. Hradec Králové 26 10 4 12 30:35 34 8. Jablonec nad Nisou 26 9 6 11 41:45 33 9. Mladá Boleslav 26 8 8 10 36:36 32 10. Liberec 26 8 7 11 32:37 31 11. Ostrava 26 7 8 11 37:37 29 12. České Budějovice 26 8 4 14 25:49 28 13. Brno 26 7 6 13 36:50 27 14. Teplice 26 7 6 13 33:57 27 15. Zlín 26 4 10 12 32:48 22 16. Pardubice 26 6 4 16 23:52 22