Fotbalisté Plzně na úvod 3. předkola LM v Moldavsku porazili Tiraspol 2:1

Kišiněv - Fotbalisté Plzně v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů v Kišiněvě zvítězili nad Tiraspolem po obratu 2:1 a výrazně se přiblížili k postupu do závěrečného play off o účast ve skupině. Domácí odvetu sehrají čeští šampioni příští úterý.

Šeriff poslal do vedení ve 36. minutě z penalty Rasheed Akanbi, ještě před pauzou vyrovnal rovněž z pokutového kopu Tomáš Chorý. Utkání pak v 55. minutě rozhodl Pavel Bucha. Svěřenci trenéra Michala Bílka v letošní kvalifikaci elitní soutěže vyhráli i třetí duel, v minulém předkole vyřadili Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma.

"Byl to hrozně těžký zápas, fyzicky i mentálně. Je to strašně cenné vítězství, že jsme to otočili. Těším se na příští týden. Určitě to ještě bude v odvetě spousta práce," řekl novinářům Bucha.

Utkání se hrálo na stadionu Zimbru Kišiněv, protože Tiraspol leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

Západočeši nastoupili v netradičním rozestavení 4-4-2 se dvěma útočníky Chorým a Klimentem. Záložník Sýkora hrál na pozici levého obránce, kde už v minulosti zaskakoval. "Oba jsou to hráči, kteří dobře drží balon. Honza Kliment má velmi dobrý pohyb. Bylo to správné rozhodnutí, odvedli velmi dobrou práci," uvedl Bílek.

Plzeňský brankář Staněk už ve druhé minutě vytáhl Luškjaovu střelu. Na druhé straně se o chvilku později blýskl také Abalora, který zlikvidoval Buchovu ránu. Oboustranně ofenzivní fotbal pokračoval i v dalších minutách. Plzeňskou branku z dálky minul Renan Guedes, na opačné straně se mezi tyče nevešla ani následná Kopicova střela, osamocený Pernica ve velké šanci hlavičkoval jen do Abalory a ghanský gólman pak vyrazil Mosquerovu ránu.

Po trochu klidnější pasáži zahrál v pokutovém území rukou Sýkora a penaltu ve 36. minutě proměnil Akanbi. Za chvíli domácí brankář srazil Havla a rozhodčí Makkelie po kontrole u videa, které má v letošní kvalifikaci pohárů premiéru ve 3. předkole Ligy mistrů, nařídil pokutový kop i pro Plzeň. Chorý nezaváhal podobně jako v úvodním zápase 2. předkola v Helsinkách.

"O tom, že tu bude video, jsme se dozvěděli těsně před výkopem. Jsem rád, že tu videorozhodčí byl. Ještě víc to potvrzuje férovost utkání. Pomohlo nám to i k penaltě," uvedl Bucha. "První půle byla velmi dobrá, měli jsme několik brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Byly i další situace, které zaváněly gólem," doplnil Bílek.

V úvodu druhé půle dvakrát podržel hosty Staněk, jenž se blýskl proti přímému kopu Pernambuca i následné ráně brazilského útočníka. Plzeňští se vymanili z náporu Tiraspolu a v 55. minutě skórovali. Míč se po Mosquerově centru odrazil k Buchovi a ten netradičně hlavou překonal Abaloru.

"Naposledy se mi povedl gól hlavou v Českých Budějovicích v minulé sezoně, předtím dlouho ne. Branka mě hrozně moc těší. Už v minulé sezoně jsem moc gólový nebyl, takže chci svoji produktivitu zlepšit. Doufám, že v tom budu pokračovat," uvedl Bucha.

V závěru se sice Viktoria stáhla, ale do velkého tlaku moldavské šampiony nepustila. Plzeň vyhrála třetí ze čtyř soutěžních utkání v sezoně. "Myslím, že jsme podali velmi dobrý týmový výkon. Ze svého pohledu říkám, že jsme v zápase měli víc brankových příležitostí než soupeř," poznamenal Bílek.

Západočeši by v případě vyřazení Šeriffu získali v přepočtu minimálně 213 milionů korun (za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy) plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. Plzeň by v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů hrála s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť. Pokud by Viktoria s Tiraspolem vypadla, narazila by ve 4. předkole Evropské ligy na poraženého z dvojice CZ Bělehrad - Pjunik Jerevan. Za účast ve skupině Ligy mistrů by Plzeň dostala 385 milionů korun plus finance za desetiletý koeficient.

"O dalším předkole vůbec teď nechci přemýšlet. Dnes budeme ještě plní dojmů z tohohle zápasu, pak se budeme připravovat na odvetu. O tom, co bude za 14 dní, teď vůbec nepřemýšlíme," řekl Bílek.

Hlasy po utkání

Michal Bílek (trenér Plzně): "Myslím si, že jsme dneska podali velmi dobrý týmový výkon. První půle byla velmi dobrá, měli jsme několik brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Byly i další situace, které zaváněly gólem. Celý zápas jsme pozorně bránili. Věděli jsme, že pokud necháme soupeřovým hráčům v ofenzivě prostor, tak bychom mohli mít problém. Ten prostor jsme jim nedali, dobře jsme to zavírali. Velká pochvala hráčům. Ze svého pohledu říkám, že jsme v tomhle zápasu měli víc brankových příležitostí než soupeř. (Brankář Jindřich) Staněk je náš klíčový hráč. Vždycky ve chvílích, kdy je potřeba, tak nás podrží. Dnes podal skvělý výkon jako všichni ostatní hráči."

Pavel Bucha (záložník Plzně, autor gólu): "Byl to hrozně těžký zápas, fyzicky i mentálně. Poté, co jsme s Šeriffem hráli vyrovnaně a dostávali jsme se i do nějakých příležitostí, je trochu dostal na koně pokutový kop. Pro nás bylo důležité, že jsme rychle zareagovali a dostali se zpátky do hry. Je to strašně cenné vítězství, že jsme to otočili. Těším se na příští týden. Doufám, že do té doby se dáme fyzicky do pořádku a že zvládneme ligové utkání. Určitě to ještě bude v odvetě spousta práce."

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Šeriff Tiraspol - Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)

Branky: 36. Rasheed z pen. - 41. Chorý z pen., 55. Bucha. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Kpozo, Kiki, Abalora, Rasheed - Kalvach, Hejda, Kopic.

Sestavy:

Tiraspol: Abalora - Renan Guedes, Kiki, Radeljič, Kpozo - Luškja (72. Botos), Kyabou, Badolo - Pernambuco, Tejan, Rasheed (89. Ouattara). Trenér: Tomas.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Sýkora - Kopic, Kalvach, Bucha (90.+2 Qose), Mosquera (75. Holík) - Kliment (75. Trusa), Chorý (67. Dedič). Trenér: Bílek.