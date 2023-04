Fotbalisté Plzně můžou díky remíze v pražském derby snížit zrátu na čelo tabulky

Praha - Fotbalisté Viktorie Plzeň se v dnešním utkání 27. ligového kola představí v Ostravě. A pokud obhájci titulu zvítězí, sníží díky remíze Sparty se Slavií v sobotním derby ztrátu na čelo tabulky.

Plzni patří třetí místo, a pokud by Baník porazila, přiblížila by se vedoucí Spartě na rozdíl pěti bodů. Od druhé Slavie by západočeský celek, jenž v minulém kole zdolal 3:2 Jablonec a vyhrál po čtyřech kolech, dělily tři body.

Zápas v Ostravě začne v 19:00. O tři hodiny dříve se hrají utkání Hradec Králové - České Budějovice, Bohemians 1905 - Mladá Boleslav a Zbrojovka Brno - Pardubice.