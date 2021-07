Fotbalisté Plzně mohou v další fázi Konferenční ligy potkat tým TNS

Marijampole (Litva) - Pokud fotbalisté Plzně postoupí do 3. předkola Konferenční ligy přes Dynamo Brest, narazí v něm s nejvyšší pravděpodobností na celek The New Saints. Velšský tým totiž v prvním duelu 2. předkola překvapivě deklasoval v Marijampole litevského soupeře Kauno Žalgiris 5:0. Odveta se bude hrát příští týden.

Třináctinásobný velšský šampion, který v 1. předkole vyřadil severoirský Glentoran, šel do vedení už v osmé minutě zásluhou obránce Lea Smithe. Ještě do přestávky tým trenéra Anthonyho Limbricka přidal v rozmezí 35. a 40. minuty další tři branky. O dvě se nejprve postaral Daniel Davies a šokovaného soupeře srazil do poločasu ještě Declan McManus. Tři minuty před koncem zápasu pečetil stav střídající Jordan Williams.

Plzeň sehraje úvodní domácí zápas proti Dynamu Brest ve čtvrtek.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Domžale (Slovin.) - Honka Espoo 1:1 (0:0), Kauno Žalgiris - The New Saints (Wal.) 0:5 (0:4), Priština (Kos.) - Connah's Quay Nomads (Wal.) 4:1 (1:0), Folgore (San Mar.) - Hibernians (Mal.) 1:3 (1:2).