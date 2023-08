Fotbalisté Plzně doma s maltskou Gzirou rozehrají 3. předkolo EKL

Plzeň - Fotbalisté Plzně týden po vydřeném postupu přes kosovskou Dritu doma rozehrají s maltskou Gzirou 3. předkolo Evropské konferenční ligy. Západočeši jsou podobně jako v předchozí fázi kvalifikace velkým favoritem. Čtvrteční utkání v Doosan Areně začne v 19:00.

Pokud Západočeši dvojzápas s Gzirou zvládnou, utkají se v závěrečném play off o postup do skupiny s vítězem souboje mezi kazachstánským Tobolem Kostanaj a severoirským Derry City.

Plzeňští doma s Dritou remizovali 0:0 a trápili se i v odvetě. Dramatický duel v Prištině, který byl dvakrát přerušen kvůli částečnému výpadku osvětlení, gólově otevřel v 76. minutě Rafiu Durosinmi. Poté ale srovnal domácí náhradník Blerim Krasniqi, jenž byl následně vyloučen, a tak až ve 24. minutě nastavení rozhodl o postupové výhře 2:1 Erik Jirka proměněnou penaltou.

Viktoria poté v pozměněné sestavě zvládla i nedělní zápas s Ostravou, kterou doma porazila 3:1 a připsala si premiérové ligové vítězství v sezoně. "Ve čtvrtek to bude jiné utkání než s Baníkem, kdy se hrálo nahoru dolů. Informace o Gziře jsem dostal a viděl některé věci z videa. Bude to zase čekání na půlce a budeme dobývat," uvedl plzeňský trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci.

Duel s Ostravou nedohráli záložník Pavel Bucha a univerzál Jan Sýkora. Na marodce Západočechů jsou dlouhodobí rekonvalescenti obránci Milan Havel, Luděk Pernica a Filip Čihák, zdravotní problémy má také útočník Matěj Vydra.

Gzira v prvním předkole Konferenční ligy vyřadila Glentoran. Po domácím výsledku 2:2 a remíze 1:1 v Severním Irsku vyhrála na penalty 14:13. Ve druhém předkole pak maltský tým nečekaně přešel přes Dudelange po domácím vítězství 2:0 a porážce 1:2 v Lucembursku.

"Letos jsme dokázali něco neuvěřitelného. Mužstvo bylo výrazně oslabeno oproti minulé sezoně, ale realizační tým a hráči v posledních dvou měsících odvedli mimořádnou práci," řekl kouč Gziry Darren Abdilla maltským médiím.

"Teď nás čeká obrovská výzva. Viktoria Plzeň je hodně silný soupeř, který loni hrál Ligu mistrů. Postup do play off by pro náš klub byl splněným snem," dodal Abdilla. Jeho výběr tvoří řada Jihoameričanů, na hřišti Dudelange v základní sestavě Gziry nastoupilo pět Brazilců a dva Kolumbijci.

Statistické údaje před utkáním Viktoria Plzeň - Gzira United: Výkop: čtvrtek 10. srpna, 19:00. Rozhodčí: Thorarinsson - G. M. Sigurdsson, B. Sigurdarson (všichni Isl.). Bilance (klubová): Česko (Československo) - Malta 4 4-0-0 12:1. 1963/64 PMEZ Dukla Praha - Valletta 6:0, 2:0, 1990/91 PVP Sliema Wanderers - Dukla Praha 1:2, 0:2. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Jirka, Kalvach, Traoré, Bucha (Vlkanova), Kopic - Chorý, Durosinmi. Gzira: Cassar - Marcelo Dias, A. Borg, Carlos Chabá, Thiaguinho - Romero, Scerri - B. Borg, Macula, Mendoza - Wilkson. Absence: Čihák, Havel, Pernica, Sýkora (všichni zranění), Bucha, Vydra (oba nejistý start) - nikdo. Zajímavosti: - české týmy v samostatné historii v soutěžích UEFA s maltskými soupeři dosud nehrály; Dukla ještě v době Československa porazila Vallettu 6:0 a 2:0 (v předkole Poháru mistrů evropských zemí v sezoně 1963/64) a později Pražané zdolali Sliemu Wanderers 2:1 a 2:0 (v 1. kole Poháru vítězů pohárů v sezoně 1990/91) - postupující se v závěrečném 4. předkole o skupinu utká s lepším z dvojice Tobol Kostanaj - Derry City - Plzeň ve 2. předkole vyřadila kosovskou Dritu po domácí remíze 0:0 a vítězství 2:1 v Prištině - Gzira v úvodním předkole vyřadila Glentoran, když po domácím výsledku 2:2 a remíze 1:1 v Severním Irsku vyhrála na penalty 14:13; ve druhém předkole pak maltský tým přešel přes Dudelange po domácím vítězství 2:0 a porážce 1:2 v Lucembursku - Gzira podruhé za sebou postoupila do 3. předkola Konferenční ligy, loni v této fázi vypadla s rakouským Wolfsbergerem; skupinovou fázi ještě nikdy nehrála - Plzeň se v minulé sezoně vrátila do skupiny pohárů po tříleté absenci, v Lize mistrů s Bayernem Mnichov, Interem Milán a Barcelonou prohrála všech 6 zápasů - Plzeň v předkolech evropských pohárů posledních 8 utkání neprohrála a z toho 6x zvítězila - Plzeň v předkolech evropských pohárů doma neprohrála 11x za sebou - Plzeň poslední 4 domácí pohárové zápasy nevyhrála (z toho 3 porážky ve skupině LM) - Plzeň v neděli porazila Ostravu 3:1, vyhrála první ligové utkání v sezoně a druhý soutěžní duel po sobě - Plzeň triumfem nad Ostravou doma přerušila sérii 6 soutěžních zápasů bez vítězství - Plzeň i Gzira v minulé sezoně ve svých ligových soutěžích obsadily třetí místo - Gzira ještě nový ročník maltské ligy neodstartovala - trenér Koubek při minulém angažmá Plzeň do skupiny pohárů nedovedl, v roce 2015 Viktoria ve 3. předkole LM na hřišti Maccabi Tel Aviv zvítězila 2:1, ale domácí odvetu prohrála 0:2 a vypadla