Fotbalisté Plzně doma rozdrtili Helsinky 5:0 a jsou ve 3. předkole Ligy mistrů

Plzeň - Fotbalisté Plzně v odvetě 2. předkola Ligy mistrů doma deklasovali Helsinky 5:0, navázali na úvodní vítězství 2:1 a postoupili do další fáze kvalifikace. V první půlhodině vstřelili góly Luděk Pernica, Jan Sýkora a Lukáš Hejda, po změně stran se Sýkora trefil podruhé a konečný výsledek stanovil střídající Jan Kliment.

"Máme všichni ohromnou radost, že se nám podařilo z tohohle dvojzápasu postoupit. Myslím si, že to bylo zasloužené," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

Úřadující čeští šampioni ve 3. předkole elitní soutěže narazí na Šeriff Tiraspol, jenž vyřadil Maribor. Plzeň začne v úterý v jiném moldavském městě Kišiněvě. Tiraspol totiž leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárové zápasy kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

Viktoria si současně zajistila minimálně účast ve skupině Evropské konferenční ligy a s tím spojený finanční bonus ve výši zhruba 75 milionů korun. Plzeň se do hlavní fáze pohárů vrací po tříleté absenci, naposledy hrála Ligu mistrů na podzim 2018.

"Určitá úleva to jednoznačně je. Kdybychom se dostali do problémů a tyhle dva zápasy nezvládli, jsme pod velkým tlakem. Teď je před námi další výzva. Máme něco jistého, což je super, ale i proti Tiraspolu samozřejmě chceme uspět," prohlásil Bílek.

Západočeši vyrovnali nejvyšší pohárové vítězství ve své historii. Stejným výsledkem v srpnu 2012 ve 3. předkole Evropské ligy doma rozstříleli Ruch Chorzów.

Plzeňští dnes paradoxně začali pasivně a už v páté minutě nabídli soupeři velkou šanci. Mosquera podskočil centr, Browne v šestnáctce našel Raduloviče, ale střelec gólu z prvního utkání netrefil branku.

Domácí odpověděli dalekonosnou ranou Kalvacha, kterou vykopnul Hazard. Golman Helsinek poprvé inkasoval v 11. minutě. Kalvach zatočil přímý kop na přední tyč a volný Pernica hlavou snadno skóroval.

"Začátek nebyl úplně jednoduchý, protože soupeř měl vyloženou brankovou příležitost, kterou neproměnil. Ale jak jsme dali gól na 1:0, tak jsme se uklidnili a naše hra měla velmi dobrou kvalitu," uvedl Bílek.

Jeho svěřenci zcela ovládli hru a za deset minut zvýšili. Sýkora se dostal k odraženému míči a přízemní střelou ho poslal k tyči. Sýkora ve 31. minutě připravil třetí plzeňský gól, když po jeho přímém kopu kapitán Hejda využil dalšího laxního bránění hostů.

Domácí si po změně stran spíš kontrolovali náskok a do ofenzivy se moc nepouštěli. Až v 65. minutě Sýkora z dálky vystřelil o kousek nad břevno. S Kopicovým pokusem si pak nadvakrát poradil brankář finského týmu.

Sýkora svůj výtečný výkon korunoval čtvrtým gólem v 73. minutě, kdy střelou do horního růžku zakončil akci Havla a střídajícího Pilaře. Další náhradník Trusa poté hlavičkoval těsně nad.

"Sedlo mi to dobře. Neměl jsem moc čas nad těmi střelami přemýšlet, což bylo možná dobře. Kdybych měl víc času, možná by se mi to nepovedlo. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci," řekl Sýkora.

Hráči Viktorie skandování diváků "Dejte jim bůra" vyslyšeli v 84. minutě. Ve spolupráci střídajících hráčů Holík nacentroval na Klimenta a ten si hlavou připsal první soutěžní branku po letním příchodu do Viktorie. Blízko ke gólu měl těsně před koncem i Pilař, ale Hazard jeho ránu vytáhnul.

Plzeň v evropských soutěžích doma neprohrála podeváté za sebou a z toho poosmé zvítězila. Naposledy v Doosan Areně podlehla Realu Madrid 0:5 ve skupině Ligy mistrů v listopadu 2018.

Plzeň narazí ve 3. předkole Ligy mistrů na Tiraspol, který přešel přes Maribor Fotbalisté Plzně se utkají ve 3. předkole Ligy mistrů se Šeriffem Tiraspol, který po vítězství 1:0 v domácí odvetě vyřadil Maribor. Čeští šampioni začnou dvojzápas příští týden v úterý, nebo ve středu na hřišti soupeře. Odveta je na programu 9. srpna. Úvodní duel 2. předkola mezi Mariborem a Tiraspolem před týdnem ve Slovinsku branku nepřinesl a bezbrankový stav dlouho trval i v odvetě v Kišiněvě, kde moldavský mistr kvůli nařízení UEFA hraje domácí zápasy. Čekání na gól ukončil až v 88. minutě střídající guinejský útočník Momo Yansane, jenž byl v tu dobu na hřišti pouze tři minuty. Tiraspol v minulé sezoně došel z úvodního předkola až do skupiny Ligy mistrů, kde šokoval výhrou 2:1 na stadionu rekordního čtrnáctinásobného vítěze "milionářské" soutěže Realu Madrid. Šeriff nakonec obsadil třetí místo a postoupil do jarní fáze Evropské ligy. V letošní sezoně odehráli svěřenci chorvatského trenéra Stjepana Tomase v předkolech už čtyři utkání, ani bosenský Zrinjski Mostar jim ale branku nevstřelil. Z českých mužstev má s Tiraspolem v pohárech nejčerstvější zkušenosti Zlín, který ve skupině Evropské ligy v roce 2017 doma remizoval 0:0 a venku prohrál 0:1. V roce 2009 zase Šeriff ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii po remízách 0:0 doma a 1:1 v Praze, kde moldavský celek skóroval v nastaveném čase. Hlasy po odvetném utkání: Michal Bílek (trenér Plzně): "Utkání jsme zvládli velmi dobře. Vyhráli jsme 5:0, měli jsme utkání pod kontrolou vyjma první šance na začátku první půle, kdy nás soupeř trochu pozlobil. Jinak jsme předvedli skvělý výkon, dali jsme pět krásných branek. Standardky jsou naše silná zbraň a dnes jsme to znovu potvrdili. Máme velkou radost, myslím, že jsme zaslouženě postoupili. Máme něco jistého, ale samozřejmě chceme ve dvojzápase s Tiraspolem uspět." Toni Koskela (trenér Helsinek): "Hodnocení je jednoduché, zvítězil po všech stránkách lepší tým. Měli jsme první šanci zápasu, je třeba ji proměnit. Mohli jsme dát první gól, což by nám dalo do dalšího průběhu naději. To se bohužel nepovedlo. Inkasovali jsme laciné branky. Byli jsme u hráčů pozdě, soupeř toho dokázal využívat k protiútokům. Plzeň postoupila naprosto zaslouženě." Jan Sýkora (záložník Plzně): "Už první dva kontakty s míčem se mi povedly, podařilo se mi vymotat z klubka hráčů. Pak jsem cítil, že to dnes bude dobré. Naštěstí se to potvrdilo. Myslím, že první gól nás uklidnil a pak jsme hráli naši hru, kterou doma umíme. Jsme rádi, že přišlo tolik lidí a mohli jsme jim ukázat pěkný fotbal."

Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Viktoria Plzeň - HJK Helsinky 5:0 (3:0)

Branky: 21. a 73. Sýkora, 11. Pernica, 31. Hejda, 84. Kliment. Rozhodčí: Stavrev - Kostadinov, Lika (všichni Sev. Mak.). ŽK: Hejda (Plzeň). Diváci: 10.810. První zápas: 2:1, postoupila Plzeň.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Řezník (46. Holík), Hejda (62. Kaša), Pernica, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (77. Trusa), Sýkora, Mosquera (69. Pilař) - Chorý (63. Kliment). Trenér: Bílek.

Helsinky: Hazard - Hoskonen, Tenho, Raitala - Browne, Peltona (72. Yli-Kokko), Hetemaj, Hostikka (80. Terho), Murilo (58. Soiri) - Radulovič (46. Arajuuri), Abubakari (58. Serrarens). Trenér: Koskela.