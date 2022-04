Fotbalisté Plzně doma remizovali se Slavií 1:1 a o bod udrželi první místo

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve šlágru 27. kola první ligy remizovali doma se Slavií 1:1 a před rivalem udrželi o bod první místo v tabulce. Zápas, který řídili polští rozhodčí v čele s hlavním Pawlem Raczkowským, ve 48. minutě gólově otevřel Ondřej Lingr. Čtvrt hodiny před koncem vyrovnal střídající Tomáš Chorý. Jeho spoluhráč Pavel Bucha byl v 85. minutě vyloučen.

Viktoria neporazila pražského obhájce titulu v devátém soutěžním utkání po sobě, ale v nejvyšší soutěži protáhla svou sérii bez porážky na 14 duelů. Slavia v Plzni nevyhrála po předchozích třech soutěžních triumfech 1:0.

Plzeň nastoupila i s brankářem Staňkem a krajním bekem Havlem, kteří se zranili během reprezentační přestávky. Na levé straně domácí obrany nastoupil v lize podruhé za sebou Santos. Stejnou pozici ve slávistické sestavě zaujal Oscar.

V opatrném prvním poločase se do ojedinělého náznaku šance dostali v 17. minutě hosté, Sor ale v pokutovém území vysoko přestřelil. Za devět minut musel kvůli zranění odstoupit plzeňský stoper Kaša, kterého nahradil Pernica.

Promrzlí fanoušci žádnou atraktivní podívanou nesledovali. Slávisté se přes téměř 80procentní držení míče nedokázali prokousat pevnou domácí obranou.

Ta ale zaváhala hned po třech minutách druhé půle. Bah nacentroval do šestnáctky a Lingr prostřelil Staňka. Záložník Pražanů dal 13. ligový gól sezony a v čele tabulky střelců dotáhl vedoucího Almásiho z Ostravy.

Plzeňští začali také útočit a v 58. minutě poprvé vystřelili na branku soupeře. "Nůžky" Beauguela si však bez větších problémů pohlídal gólman Kolář.

Čtvrt hodiny před koncem už Západočeši srovnali, když si na Kalvachův centr naskočil Chorý a hlavičku poslal do horního růžku. Pro vytáhlého útočníka to byl šestý ligový zásah v ročníku. Plzeň proti Slavii skórovala teprve ve druhém z posledních osmi soutěžních zápasů.

Domácím cestu za možným obratem v 85. minutě zkomplikoval Bucha. Bývalý slávistický záložník tvrdě sestřelil Olayinku a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Vršovický tým se v závěru v přesilovce dostal do tlaku, ale Viktorii několikrát podržel jistý brankář Staněk. Plzeňští tak protáhli domácí šňůru bez ligové porážky na 22 duelů.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "S výsledkem jsme spokojení. Prohrávali jsme, museli jsme trošku změnit taktiku, doháněli jsme manko. V 85. minutě byla červená karta. Z tohohle pohledu musíme být spokojení. My jsme první půli dobře bránili, věděli jsme, že Slavia je velmi silná v nábězích za obranu. Nechtěli jsme ji tam udělat prostor a hráči to plnili výborně. Pravda je, že jsme nebyli tak nebezpeční dopředu, jak jsme si představovali. Ale ani Slavia si nevytvořila žádnou příležitost. První půla byla taktický boj, bylo to hodně otevřené. Až branka Slavie nás donutila k tomu, že jsme hru víc otevřeli a chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Pak byl náš výkon směrem dopředu logicky lepší, podařilo se nám vstřelit branku. Těch 30 minut jsme hráli velmi dobře. Cílem bylo zodpovědně bránit, nepouštět je do situací, ve kterých jsou silní. To jsme plnili a čekali na svou šanci."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "První poločas jsme měli dobrý pohyb a měli jsme hru pod kontrolou. Samozřejmě i tím, že soupeř vycházel ze zajištěné obrany, hodně se soustředil na defenzivu a pak na nějaké protiútoky a standardní situace. Celkově první půle byla bez vážnějších šancí na obou stranách. Spíš opatrný souboj z obou stran. My jsme si zápas chtěli připravit, což se nám vstupem do druhého poločasu povedlo. Dostali jsme se do vedení. Po gólu jsme se nechali hodně opticky zatlačit do posledních 30 nebo 40 metrů. I když jsme soupeře nepouštěli do šancí a střel, přišla série standardních situací. Plzni jsme darovali zbytečný roh a po teči jsme dostali gól, řekl bych z prvního vážného ohrožení naší branky. Pak zápas spadl do remízového stavu, na konci červená karta. Snažili jsme se rozhodnout, ale ve dvou situacích se nám nepodařilo dostat míč do brány."

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branky: 75. Chorý - 48. Lingr. Rozhodčí: Raczkowski - Siejka, Kupsik - Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Sýkora, Kopic, Bucha - Lingr, Holeš. ČK: 85. Bucha. Diváci: 11.384.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša (26. Pernica), Hejda, Santos - Bucha, Kalvach - Kopic (61. Chorý), Sýkora, Mosquera - Beauguel (88. Holík). Trenér: Bílek.

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Hovorka, Oscar (69. Plavšič) - Traoré (87. Hromada), Holeš - Lingr (72. Schranz), Provod (87. Jurásek), Olayinka (87. Kačaraba) - Sor. Trenér: Trpišovský.