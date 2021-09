Fotbalisté pilně trénují na hokej pod širým nebem, Jágr by bral Kollera

Říčany - Hokejová utkání pod širým nebem se ve Špindlerově Mlýně uskuteční až za více než dva měsíce, fotbaloví internacionálové, kteří se představí v jednom z doprovodných turnajů, ale už naplno trénují. Vladimír Šmicer, Horst Siegl, Pavel Kuka nebo Jiří Novotný se na ledě v Říčanech připravují třikrát týdně.

"Všichni kluci se na to strašně těšíme. Bereme to jako velký svátek a těšíme se nejen na naše zápasy, ale na celý týdenní program. Už máme zajištěné ubytování a užijeme si to. Proto poctivě trénujeme a nechceme to podcenit. Chceme se ukázat v co nejlepším světle," řekl Šmicer novinářům.

"Jen si přeji, aby nám vyšlo počasí. To je jediné, co může zabránit tomu, aby to byl top zážitek. Navíc je to ve Špindlu, kde to znám. Mám tam chalupu a spoustu známých," uvedl osmačtyřicetiletý bývalý fotbalový reprezentant, který se podílel na medailích z mistrovství Evropy 1996 a 2004.

Část dnešního tréninku sledoval i Jaromír Jágr, jehož Kladno se na Winter Hockey Games utká s Pardubicemi. "Před dvěma třemi lety jsem viděl hrát Vláďu Šmicra a musím říct, že se obrovsky zlepšil. Není ani rozpoznat, že to byl fotbalista a ne hokejista. Tehdy jen stál před bránou a dorážel odražené puky. Vůbec se nehýbal. Teď klobouk dolů," řekl Jágr s tím, že fotbalisté určitě nikomu nic zadarmo nedají. "Jsou soutěživí," podotkl legendární útočník, který je i v 49 letech nejproduktivnějším hráčem Rytířů.

Šmicer byl rád, že jej Jágr pochválil za zlepšení hokejových kvalit. Vše ale bral s nadhledem. "Před pár lety jsem s ním byl na Kladně na jednom večerním tréninku a působil jsem spíše jako sloup. My jsme ale za poslední rok a půl chodili s klukama hrát a asi je to znát," pousmál se bývalý hráč Slavie či Liverpoolu, který s anglickým klubem vyhrál Ligu mistrů i Pohár UEFA.

"Tenkrát jsme hráli proti čtyřem kladenským juniorům a vedle Jardy jsem hrál s Jirkou Tlustým a Ivanem Haškem. Říkal jsem si, proč nás tam vzal? Pak jsem to pochopil. Dávali si to s Jirkou sami a nás tam měli jako panáky, aby to bylo trošku vyrovnané," dodal.

V netradiční brankářské výstroji chodí na led bývalý fotbalový útočník Kuka. "Neumím tak dobře bruslit, takže mě nevzali do pole. V brance sebou tak nějak plácám, mám svůj vlastní styl, který než soupeř přečte, tak to docela jde," pousmál se Kuka.

Jen v civilu sledoval trénink stejně jako Jágr bývalý skvělý útočník Jan Koller, který ještě není stoprocentně fit. "Do měsíce chci začít trénovat, abych se do toho dostal. A stejně jako kluci se těším. Pro nás fotbalisty je to zážitek na celý život. Potrénujeme a určitě nastoupím," řekl Koller. Více než dvoumetrového útočníka by do týmu bral i Jágr. "Potřebuju velkého a silného, který se umí prát," smál se Jágr.

Utkání pod širým nebem se na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně uskuteční od 7. do 11. prosince. Jeho součástí budou extraligové zápasy Kladna s Pardubicemi a Hradce Králové se Spartou. Součástí D+D Real Winter Hockey Games budou i zápasy juniorských týmů, zástupců univerzitního hokeje, ženského hokeje, první ligy, parahokejistů Česka a Slovenska, česko-slovenských legend a na bruslích se představí i bývalí fotbaloví reprezentanti.