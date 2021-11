Fotbalisté Pardubic vyhráli v Teplicích 2:1 a naplno bodovali po devíti kolech

Teplice - Fotbalisté Pardubic zvítězili v 15. kole první ligy v Teplicích 2:1 a naplno bodovali po devíti kolech. Východočechy dostal do vedení v 39. minutě Mojmír Chytil a deset minut před koncem normální hrací doby zvýšil jejich náskok z penalty Lukáš Červ, který zaznamenal první trefu v nejvyšší soutěži. Za Teplice korigoval konečný výsledek v osmé minutě nastaveného času Martin Chlumecký. Severočeši nevyhráli 11 kol po sobě, pod trenérem Jiřím Jarošíkem prohráli i pošesté a v neúplné tabulce zůstali s pěti body na posledním 16. místě o skóre za Karvinou, která má dva zápasy k dobru. Pardubice jsou čtrnácté.

Oba týmy vstoupily do utkání opatrně. První větší šanci měl až ve 14. minutě po Rezkově přihrávce Kodad, jeho slabý pokus však brankář Boháč vyrazil. Hosté poprvé zahrozili až po půl hodině hry, jenže Chytil si centr z pravé strany špatně zpracoval a teplický gólman Grigar pak před ním včas zasáhl.

V nevýrazné první půli se skóre měnilo až ve 39. minutě. Teplická obrana dala na levé straně příliš prostoru Lupačovi a jeho centr usměrnil do sítě přes bránícího Chlumeckého hlavičkující Chytil. Pardubický záložník skóroval vůbec z první střely svého týmu na bránu a trefil se podruhé v této ligové sezoně.

Severočeši se snažili po přestávce svého soupeře zatlačit, ale Mareček při svém pokusu mířil nad bránu a po brejku Mareše zase přesně nezakončil Kodad.

Jarošík se pokusil oživit hru trojnásobným střídáním, Teplice však i přes územní převahu nemohly nadále najít v hostující obraně prostor k zakončení.

Pardubice naopak dostaly čtvrt hodiny před koncem šanci na zvýšení náskoku, když se rozhodčí Szikszay zpětně vrátil k zákroku Chlumeckého na Chytila a po konzultaci s videem nařídil pokutový kop. K němu se postavil střídající Huf. Jak z penalty, tak ani z dorážky však Grigara nepřekonal.

Domácím ale radost vydržela jen pár sekund. Pardubičtí totiž reklamovali po exekuci penalty další faul Krunerta a Sziskzay po opětovné konzultaci s videem nařídil k nevoli teplické lavičky i fanoušků druhý pokutový kop. Toho se tentokrát ujal Červ a poslal Grigara na opačnou stranu. Dvacetiletý záložník potřeboval na svůj první ligový zásah 12 utkání. Teplice mají s 32 inkasovanými brankami nejhorší obranu v soutěži.

Jarošíkovi svěřenci přesto utkání nevzdali a v osmiminutovém nastaveném čase se jim podařilo duel zdramatizovat. V osmé minutě nastavení snížil po rohovém kopu Chlumecký. Čtyřiadvacetiletý stoper se v 25. utkání v nejvyšší soutěži prosadil premiérově. O chvíli později mohl po další závaru dokonce vyrovnat střídající Fortelný, nezamířil však přesně.

Severočeši prohráli s Pardubicemi i ve třetím ligovém utkání a pokaždé o gól.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Jsem hodně zklamaný, že jsme zase prohráli. Byl to pro nás důležitý zápas, ale nezvládli jsme ho. V tomhle utkání bylo hrozně důležité, kdo dá první gól a daly ho Pardubice. Hosté do té doby neměli moc šancí, ale my také moc ne. První poločas jsme slušně kombinovali, jenže jsme se nedostávali do šancí. Pardubice z ojedinělého brejku udeřily po centru, který jsme neubránili a pak hrály v obraně chytře, přičemž hrozily z brejků. Kluci se však ve druhé půli snažili, nechali tam všechno, ale nestačilo to bohužel ani na bod. Penalty nechci moc komentovat, protože jsem ty momenty moc neviděl. U opakované penalty nám rozhodčí řekl, že tam byl šlapák, nechci se do toho pouštět. Možná i ta první penalta byla zbytečná. Balon šel na druhou stranu a jestli náš hráč někoho chytil, tak to byla hloupá penalta."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Věděli jsme, že to bude těžké utkání a od toho se to odvíjelo. Myslím, že jsme v první půli dobře bránili a chodili do protiútoků. Podařilo se nám vstřelit díky Mojmíru Chytilovi první gól, a to nás uklidnilo. Ve druhé části už měly Teplice více míč na kopačkách, ale do ničeho vážného jsme je nepouštěli. Pak tam přišly dvě penalty. Potřetí za sebou jsme nejprve pokutový kop neproměnili, což mohlo rozhodovat. Naštěstí přišla ještě druhá, kterou jsme už dali. Závěr se proměnil v horor. Nastavení bylo dlouhé a domácí neměli co ztratit, takže se vrhli do útoku. Naštěstí jsme to přežili a jsme strašně šťastní, že to takhle dopadlo. Musím i poděkovat fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a díky nimž jsme si mohli připadat jako doma. Věřím, že jsme se vrátili na vlnu, jakou jsme měli vloni."

FK Teplice - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Branky: 90.+8 Chlumecký - 39. Chytil, 80. Červ z pen. Rozhodčí: Sziskszay - Kříž, Slavíček - Zelinka (video). ŽK: Mareček, Mareš, Chlumecký, Krunert - Červ, Kostka, Matějka, Chytil, Huf. Diváci: 1548.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Chlumecký, Knapík, Hyčka - Rezek (80. Radosta), Mareček, Trubač (59. Fortelný), Jukl (60. Krunert), Kodad (68. D. Černý) - Mareš (59. Succar). Trenér: Jarošík.

Pardubice: Boháč - Kostka (89. Halász), Jeřábek, Toml, Čelůstka - Červ, Tischler - Chytil (89. P. Černý), Beran (62. Šimek), Lupač - Matějka (69. Huf). Trenér: Novotný.