Fotbalisté Pardubic smazali dvoubrankové manko a s Karvinou remizovali 2:2

Praha - Fotbalisté Pardubic v úvodním utkání ligové sezony proti Karviné smazali dvoubrankové manko a remizovali 2:2. Bod východočeskému celku, který opět nastoupil v azylu v pražském Ďolíčku, zajistil dvěma góly Emil Tischler. Hosty před tím poslali do vedení z penalty Kristi Qose a Michal Papadopulos.

"Po druhé inkasované brance to s námi nevypadalo dobře, ale musím pochválit tým, že to nezabalil a bojoval. Nakonec se nám podařilo vyrovnat a byly tam i nějaké šance na třetí gól. Za bod můžeme být rádi a bereme ho," uvedl v nahrávce pro média pardubický trenér Jaroslav Novotný.

"Za stavu 2:0 si dovolím říct, že jsme měli soupeře na kolenou. Pak ale přišel hloupý gól z odkopu a nedorozumění v obraně to celé otočilo. Od snížení na 1:2 jsme měli problémy odolávat tlaku soupeře. Před domácími klobouk dolů, protože se vybičovali k náporu, vyrovnali a přiznám se, že jsem měl v závěru obavu i o ten jeden bod," připojil kouč Karviné Jozef Weber.

Vstup do zápasu vyšel lépe Karviné a už v první minutě se dostal sám před brankáře Letáčka Papadopulos, ale jeho šanci zastavil odpískaný ofsajd. O chvíli později si naběhl do dobré palebné pozice Čmelík a jeho ránu vyrazil Letáček na břevno.

Po odehrání míče do zámezí si však šel rozhodčí Hrubeš prohlédnout předchozí pád Sinjavského v pokutovém území a po zhlédnutí videa nařídil pokutový kop. K němu se postavil Qose a ranou do protipohybu pardubického brankáře otevřel skóre. Albánský záložník dal devátý gól v lize.

Pardubice se sice snažily vyrovnat, ale v zahuštěné obraně Slezanů se prosazovaly těžko. Velkou šanci měl až v 29. minutě Cadu, kterého našel přesným centrem Čihák. V závěru první půle se zase opřel do odvráceného míče Beran, brankář Neuman ovšem jeho střelu vytáhl nad.

Východočeši nezachytili ani vstup do druhé půle a využil toho Papadopulos. Ve 49. minutě měl dost prostoru na hranici pokutového území a technickou střelou zajistil hostům dvoubrankový náskok. Šestatřicetiletý útočník vstřelil ve svém 112. ligovém utkání 28. gól. "Nemyslím, že by to mělo být pravidlo, že šlo zase o úvodní minuty. Je třeba se na to ale víc soustředit, nebýt ležérní na míči a hrát zodpovědně," uvedl Krejčí.

Pardubice zápas nevzdaly. Po hodině hry byl po přímém kopu Čelůstky blízko snížení Čihák, jeho hlavičku pozorný Neuman vytáhl na břevno. O chvíli později karvinská obrana neuhlídala nabíhajícího Tischlera a ten pohotovým lobem snížil.

"Popravdě nevím, co se tam stalo a musím se na to ještě jednou podívat. Do té doby jsem ani neměl pocit, že bychom míč neměli mít pod kontrolou," divil se Weber. "Ten gól poslal zápas do jiné dimenze. Za stavu 0:2 je to totiž pro mužstvo těžké, o to víc, když má nepříjemné brejky. Když Emil tuhle šanci proměnil, dostali jsme se zpět do zápasu a nakoplo nás to," řekl Krejčí.

Domácí rázem převzali iniciativu a čtvrt hodiny před koncem si naskočil na rohový kop znovu Tischler a vyrovnal. Třiadvacetiletý záložník dal sedmou ligovou branku v kariéře a poprvé v jednom utkání v nejvyšší soutěži zaznamenal dva góly.

V bojovném závěru pak měly blízko k rozhodnutí oba týmy. Další Tischlerův pokus však chytil Neuman a střídající Svoboda na druhé straně v nadějné pozici při brejku promáchl. Pardubice tak s Karvinou remizovaly 2:2 podruhé za sebou.

"Spíše převládá zklamání, protože 60 minut byl náš výkon dobrý. Později se to ale i co se týče strategie rozbilo a začali jsme zmatkovat. Mrzí mě to a je to taková kaňka. Máme ale respekt k soupeři a bod je dobrý.“

FK Pardubice - MFK Karviná 2:2 (0:1)

Branky: 64. a 75. Tischler - 6. Qose z pen., 49. Papadopulos. Rozhodčí: Hrubeš - Horák, Caletka - Zelinka (video). ŽK: Tischler, Kostka - Sinjavskij. Diváci: 805 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Letáček - Prosek (46. Sláma), Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka (60. Šimek), Beran, Tischler, Cadu (90. Halász) - Černý (60. Huf). Trenér: Novotný.

Karviná: Neuman - Křapka, Santos, Buchta, Bartošák - Mangabeira, Nešický (81. Svoboda) - Čmelík (90.+2 Jurásek), Qose (73. Stropek), Sinjavskij (73. Mikuš) - Papadopulos (81. Zych). Trenér: Weber.