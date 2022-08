Fotbalisté Pardubic připravili Liberec o neporazitelnost a poprvé bodovali

Praha - Fotbalisté Pardubic porazili ve třetím kole první ligy Liberec 2:1 a získali první body v sezoně. Slovan naopak jako dosud poslední neporažený tým přišel o stoprocentní bilanci. Utkání ve vršovickém Ďolíčku, kde hrají Východočeši během výstavby svého stadionu domácí zápasy, rozhodl vítěznou trefou v nastaveném čase úvodního dějství stoper Tomáš Vlček svou premiérovou ligovou brankou.

Pardubičtí trenéři Krejčí s Novotným udělali oproti utkání v Plzni (1:2) jedinou změnu v sestavě, Brazilce Rosu nahradil na pozici pravého obránce Kostka. Na druhé straně nechal kouč Kozel pouze na lavičce Doumbiu, jenž odehrál oba předchozí vítězné zápasy a k debaklu Teplic 5:1 přispěl gólem a asistencí.

Poslední tři duely Pardubic s Libercem nabídly vždy minimálně čtyři branky, dnes to ale dlouho na přestřelku nevypadalo. Sudí Nehasil musel v úvodu svého druhého ligového zápasu v kariéře řešit oboustranně ostrou hru, kterou odnesl po 12 minutách hry zraněním domácí Tischler, jehož nahradil Sychra.

Zápas nabral tempo až závěru úvodního dějství. Ve 43. minutě se odrazil po Helešicově dalekonosném pokusu míč k Hlavatému, který se v pokutovém území rychle zorientoval a připsal si druhý ligový gól v pardubickém dresu. Poprvé skóroval před necelými dvěma lety rovněž do sítě Slovanu.

V nastavení se navíc Vlček vytáhl při bránění Rondiče hluboko na polovinu soupeře, obral bosenského útočníka o míč, prodral se do zakončení a třetí ligový start ozdobil premiérovou brankou.

Jen o jedno utkání více potřeboval k otevření střeleckého účtu v nejvyšší soutěži liberecký Kozák, jenž přišel na hřiště z lavičky hned po změně stran právě za Rondiče. Ve 48. minutě k němu propadl centrovaný míč a jednadvacetiletý kmenový hráč Sparty zblízka prostřelil Markoviče.

Nejlepší ligová ofenziva ožila a vzápětí mohl Kozák srovnat, těsně ale minul. Na druhé straně pálil z otočky Vacek o kousek nad břevno. Lídr tabulky před začátkem třetího kola měl v závěrečné dvacetiminutovce spoustu šancí na vyrovnání, Červovu ránu zblízka ale vykopl Markovič a Frýdek s Kozákem sami před bránou vůbec netrefili prostor mezi třemi tyčemi. V nastavení ještě trefil Hlavatý výstavním volejem břevno, Pardubice už ale dotáhly zápas do vítězného konce, zdolaly Slovan po třech zápasech a opustili poslední příčku.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Šli jsme do zápasu hlavně s tím, že si musíme pohlídat začátek, Liberec byl po dvou vítězstvích v euforii. Chtěli jsme zúročit výkony z minulých zápasů, kdy jsme nehráli špatně, ale i přes spoustu střeleckých příležitostí jsme nedávali branky. Dnes dlouho nebyly šance ani na jedné straně, bylo to důrazné a tvrdé utkání. V závěru poločasu se nám ale podařilo dát dva góly do šatny a chtěli jsme tak pokračovat i po pauze, ale hned jsme inkasovali a Slovan nás přitlačil. Celou dobu jsme se připravovali na standardní situace, a stejně jsme z ní dostali branku. Nakonec jsme to ubojovali a jsme za to strašně šťastní, kluci si to už zasloužili."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Věděli jsme, že Pardubice odehrály dobré zápasy a že nás nečeká nic snadného, ale dneska nemůžu být spokojený. Prohráli jsme zbytečně, především vinou našeho výkonu. Jak jsem apeloval po výhře na Spartě, ať nelítáme v oblacích, tak teď jsme to už evidentně neuhlídali. Dnes si sem hráči přijeli zahrát fotbal a mysleli si, že to bude stačit. Hlavně první poločas to od nás bylo slabé, což vedlo k tomu, že se domácí dostali zaslouženě do vedení. Vzápětí navíc dostaneme do šatny druhý gól po úplně naivní individuální chybě, navíc od stopera, to absolutně nedokážu pochopit. V kabině jsem byl nepříjemný, první poločas se nebylo o co opřít. Všechno bylo pomalé, upadali jsme do letargie, chyběla i nabídka. Prostřídali jsme a po přestávce už náš výkon měl parametry, byla tam ochota na hřišti pracovat, hrát v pohybu. Už jsme ale nevyrovnali a Pardubice zaslouženě vyhrály."

FK Pardubice - Slovan Liberec 2:1 (2:0)

Branky: 43. Hlavatý, 45.+1 Vlček - 48. Kozák. Rozhodčí: Nehasil - Ratajová, Vyhnanovský - Zelinka (video). ŽK: Vlček, Hlavatý, Markovič, Kostka - Matoušek. Diváci: 967.

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Toml, Helešic (90.+2 Koukola) - Janošek - Tischler (12. Sychra), Solil, Hlavatý, Vacek (72. Mareš) - Černý (72. Červenka). Trenér: Novotný.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Prebsl (46. Plechatý) - Matoušek (69. Rabušic), Červ, Mara (60. Doumbia), Frýdek, Preisler (60. Mészáros) - Van Buren, Rondič (46. Kozák). Trenér: Kozel.