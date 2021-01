Fotbalisté Pardubic porazili Příbram 1:0, rozhodl vlastní gól

Praha - Pardubičtí fotbalisté v utkání 17. kola první ligy porazili ve svém vršovickém azylu Příbram 1:0 a po dvou porážkách na jaře poprvé bodovali. Premiérový vzájemný duel těchto týmů v ligové historii rozhodl v 72. minutě vlastní gól střídajícího Jana Kvídy. Domácí Michal Hlavatý navíc neproměnil penaltu.

V útoku pardubického nováčka soutěže dostal před nejlepším střelcem Hufem znovu přednost zkušený Černý a hned v úvodu se po Surzynově centru protlačil do šance, ale ve skluzu míč dobře nezasáhl. Ve 26. minutě příbramský Soldát v šestnáctce nešťastně škrtl o Kostkovy nohy a svěřenci trenéra Pavla Horvátha museli i ve svém čtvrtém jarním zápase čelit penaltě.

Stejně jako v utkání s Plzní ji však přežili bez úhony, protože Hlavatý trefil jen tyč. Tentýž hráč si to zopakoval ve 40. minutě, kdy jeho skákavá střela z dálky skončila znovu na brankové konstrukci.

"Kdy jsem nedal penaltu, si ani nevzpomenu. Chtěl jsem ji kopnout doprostředka, nakonec jsem to změnil a nebylo to dobré rozhodnutí. I příště bych si asi věřil, ale asi by měli příležitost dostat jiní," řekl v nahrávce pro média Hlavatý.

Pardubická obrana, v níž po červené kartě v předchozím kole chyběl stoper Šejvl, moc práce neměla. Gólman Boháč, který v minulosti oblékal dres dnešního soupeře, při svém 50. ligovém startu bez problémů udržel čisté konto. Nejvíc práce měl na konci první půlhodiny se střelou Nového. Dlouho to však vypadalo, že si Příbramští odvezou bod, což se jim v této sezoně venku povedlo jen dvakrát.

Po hodině hry oživil pardubický útok střídající Huf a v 70. minutě prověřil brankáře Kočího tvrdou střelou Brazilec Cadu. O tři minuty později centroval zleva Čelůstka a Kvída, který do druhého poločasu nahradil zraněného Soldáta, poslal míč hlavou do vlastní sítě.

Trenér vítězů Jaroslav Novotný ocenil pořadatele z Bohemians za to, jak připravili trávník. "Terén byl i tak těžký, ale klobouk dolů před nimi. Díky tomu to nebylo to jen o nakopávání, měli jsme i pár pěkných fotbalových akcí. První poločas ovlivnila neproměněná penalta, jinak bychom se uklidnili dřív. Nakonec nám pomohl vlastní gól, ale po akci, kdy jsme k tomu soupeře donutili," řekl Novotný.

Příbramský kouč Horváth označil prohru za zaslouženou. "Zápasy předtím venku jsme zvládli herně líp, i když jsme je taky prohráli. Byli jsme dnes všude pozdě, domácí měli převahu díky odraženým míčů. Nakonec jsme prohráli smolným gólem. Byla tam chyba v komunikaci," řekl Horváth.

Jeho svěřenci nemohli na vyrovnání pomýšlet, naopak gólem uklidnění Východočeši přidávali další šance. Tischler ani kapitán Toml je sice neproměnili, ale mrzet je to nemuselo.

Příbram má z posledních šesti kol jen jediný bod a v neděli může při výhře Opavy nad Brnem klesnout na poslední místo tabulky. "Prohráváme těsně, nemáme produktivitu a vždycky uděláme nějakou chybu. Musíme se dát dohromady a říct si spoustu nepříjemných věcí. Půjdeme se poprat se Slavií, tam nemáme co ztratit, ale musíme být lepší než dnes," uzavřel Horváth.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Měli jsme obavu z terénu, ale Bohemians hříště připravili dobře, klobouk dolů před nimi. Soupeř je bojovný a důrazný, na to jsme se připravovali a utkání jsme zvládli. Nebylo to jen o nakopávání, měli jsme i pár pěkných fotbalových akcí. První poločas ovlivnila neproměněná penalta, jinak bychom se uklidnili dřív. Nakonec nám pomohl vlastní gól, ale po akci, kdy jsme k tomu soupeře donutili."

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Zaslouženě jsme prohráli. Zápasy předtím venku jsme zvládli herně líp, i když jsme je taky prohráli. Byli jsme dnes všude pozdě, domácí měli převahu díky odraženým míčům. Domácí měli převahu, penaltu jsem neviděl. Neměli jsme tlak, nedařilo se nám dostat míč do vápna. Nakonec jsme prohráli smolným gólem, byla tam chyba v komunikaci. Prohráváme těsně, nemáme produktivitu a vždycky uděláme nějakou chybu. Musíme se dát dohromady, musíme si říct spoustu nepříjemných věcí. Půjdeme se poprat se Slavií, tam nemáme co ztratit. Na to, jaké je počasí, bylo hřiště v dobrém stavu."

FK Pardubice - 1. FK Příbram 1:0 (0:0)

Branka: 72. vlastní Kvída. Rozhodčí: Julínek - Horák, Hurych - Marek (video). ŽK: Hlavatý, Kostka - Laňka, Horváth (trenér), Rezek (náhradník). Bez diváků.

Sestavy:

Pardubice: Boháč - Surzyn, Čihák, Toml, Čelůstka - Cadu (90. Sláma), Tischler, Hlavatý, Kostka, Ewerton (61. Huf) - Černý (73. Pfeifer). Trenér: Novotný.

Příbram: Kočí - Soldát (46. Kvída), Tregler, Vilotič - Laňka, Hájek (69. Januška), Pilík (89. Cmiljanovič), Nový (81. Antwi), Svoboda (89. Dočekal) - Zorvan - Voltr. Trenér: Horváth.