Fotbalisté Pardubic porazili Jablonec 1:0 a v lize zvítězili po sedmi prohrách

Praha - Fotbalisté Pardubic zdolali v 11. kole první ligy v domácím azylu v pražském Ďolíčku Jablonec 1:0. O jejich triumfu rozhodl v 71. minutě Michal Hlavatý. Východočeši zvítězili v nejvyšší soutěži po sedmi porážkách za sebou a pod trenérem Radoslavem Kováčem na třetí pokus poprvé bodovali. Pardubice po druhé výhře v sezoně zůstaly v neúplné tabulce poslední, ale přiblížily se patnáctému Zlínu na rozdíl dvou bodů. Jablonečtí nebodovali v lize po třech vítězstvích.

V 10. minutě se do první příležitosti dostal hostující záložník Jovovič, jeho střelu zpoza vápna ale gólman Markovič zastavil. Pardubice zahrozily poté, co brankář Hanuš neudržel po rohovém kopu míč v rukavicích a domácí stoper Hranáč ho trefil z bezprostřední blízkosti.

Po necelé půlhodině hry Jovovič nepřekonal Markoviče ani tvrdou ranou z úhlu. Následně na něj nevyzrál přízemní střelou malajsijský záložník Cools. V 37. minutě Černý pomocí odrazu od Heidenreicha sklepl míč na domácího Zahradníčka, jehož rána z voleje skončila nad. Na opačné straně Markovič vytáhl na roh Chramostův dalekonosný pokus.

Zkraje druhé půle vyzkoušel Hanušovu pozornost střelou před šestnáctkou střídající Sychra. V 66. minutě se prodal do vápna Jovovič, pardubický brankář se však nenechal překonat a vytáhl se i proti Coolsově dorážce zblízka.

Jablonečtí byli většinu času aktivnější, ale v 71. minutě se nečekaně radovali domácí. Hlavatý napřáhl zpoza vápna a Hanuš se po střele k tyči natahoval marně. Pardubický záložník skóroval potřetí v ligové sezoně. Východočeši mají i tak nadále se šesti góly nejhorší útok soutěže.

V nastavení Markovič vyrazil Chramostovu střelu a Kratochvíl po následném rohu hlavičkoval vedle. Pardubice doma v lize zvítězily po třech porážkách a získaly tam všech šest bodů v tomto ročníku. S Jabloncem Východočeši bodovali počtvrté za sebou.

Pardubický trenér Kováč se dočkal premiérové výhry v roli hlavního kouče v nejvyšší soutěži, jelikož při angažmá v Opavě neměl licenci. Jablonečtí nevyhráli čtvrtý z pěti venkovních duelů v ligové sezoně.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Prvních 20 minut jsme byli nervózní, bylo to rozhárané. Potom jsme se do toho trošku dostali. Jablonec měl dvě střely, Markys (Markovič) nás podržel. Měli jsme velkou šanci Zahradníčkem, ale překopl. Zasloužili jsme si vyhrát za to, jak k tomu kluci přistoupili. Od 20. minuty jsme byli docela dobře agresivní. Po (porážce 1:5 v) Teplicích byla reakce dobrá, tam nám to vůbec nevyšlo. Hlavně jsme rádi, že jsme to konečně uhráli s nulou. Máme tři body, takže pořád dýcháme. Jsem strašně šťastný za kluky a doufám, že jim to pomůže. Byli jsme hodně dole. Kluci celou dobu pracovali velice dobře. Potřebovali jsme zpětnou vazbu, a ta dnes přišla."

David Horejš (trenér Jablonce): "Mrzí nás, že jsme tady nebodovali. Bylo to zapříčiněné hlavně předvedeným výkonem, nebyl takový jako v předchozích zápasech. Hlavně v prvním poločase bylo z naší strany hrozně moc nepřesností. Věděli jsme, že soupeř bude hrát o všechno, že bude mít okénka vzadu, což se i potvrdilo. Měli jsme několik akcí přes pravou stranu, které jsme nedohráli. Malý počet hráčů ve vápně, ochota sprintovat do vápna byla malá a nepřesnost velká. Potom jsme ale ve druhém poločase měli desetiminutovku, kdy jsme soupeře sevřeli. Měli jsme stoprocentní šanci, při níž jsme mohli zápas strhnout na svou stranu. Hráče jsme upozorňoval, že to bude zápas o jednom gólu, to se potvrdilo. Soupeř vystihl naši nepřesnost v rozehrávce, nesmyslně hrajeme křižný balon, a z jedné střely na bránu zápas de facto rozhodl. Samozřejmě zklamání, že jsme nenavázali jak výsledkově, tak i herně na předchozí zápasy."

FK Pardubice - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 71. Hlavatý. Rozhodčí: Zelinka - Pochylý, Dohnálek. ŽK: Vacek, Chlumecký - Krob. Diváci: 629.

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Janošek (72. Tischler), Icha - Zahradníček (46. Sychra), Hlavatý (80. Vacek), Helešic (80. Kurka) - Černý (80. Lima). Trenér: Kováč.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich, Krob (79. Šulc) - Cools, Považanec, Kratochvíl, Polidar - Chramosta, Jovovič - Sejk (79. Patrák). Trenér: Horejš.