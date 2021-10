Fotbalisté Pardubic neproměnili penaltu a remizovali 0:0 se Zlínem

Praha - Fotbalisté Pardubic ve 12. kole první ligy remizovali 0:0 se Zlínem. Východočeši, kteří hrajou domácí zápasy v pražském Ďolíčku, nezvítězili v nejvyšší soutěži posedmé za sebou a jsou na 14. místě. Hostující "Ševci" po sérii pěti porážek získali alespoň bod a v neúplné tabulce jsou třináctí. Pardubický Cadu v 54. minutě neproměnil penaltu, brankář Matej Rakovan brazilského hráče vychytal.

"Neproměnění penalty rozhodlo, tohle byl zápas přesně o jedné brance. Je to pro nás zklamání, ztráta nás hodně bolí, navíc nás teď čekají zápasy se silnými soupeři," řekl pardubický kouč Jaroslav Novotný na tiskové konferenci. "Dnes musíme být s bodem spokojení, máme ho především díky výkonu brankáře Rakovana," doplnil zlínský asistent trenéra Jan Jelínek.

Utkání začali lépe hosté, které byli aktivnější a hlavně si vypracovali dvě velké gólové příležitosti. Jenže ve 25. minutě po Vraštilově centru z pravé strany nečekaně skončil míč na tyči a dorážející Fantiš trefil hlavou pouze břevno.

S přibývajícím časem ale převzali v Ďolíčku iniciativu Pardubičtí a především Černý se dostal do několika slibných akcí. Po půlhodině hlavičkoval po náběhu mimo, krátce před poločasem převzal dlouhý pas v pokutovém území, ale brankář Rakovan vyběhnutím jeho šanci zmařil. "První poločas byl vyrovnaný, soupeř nastřelil tyč a břevno, my také jednu šanci neproměnili," konstatoval Novotný.

Ještě více se vyznamenal zlínský gólman v 54. minutě, kdy byla nařízena penalta za faul Matejova na pronikajícího Chytila. Zodpovědnost na sebe vzal Brazilec Cadu, ale jeho slabý přízemní pokus Rakovan bez problémů zneškodnil.

"Musíme si toho vážit, tohle byl zápas především o hlavě. Tak to bylo také s penaltou, protože její autor to má vždy těžší než brankář. Předvedená hra se ani nedá hodnotit, soustředili jsme se na defenzivu," uvedl slovenský gólman Rakovan.

Pardubické ofenzivní trápení neproměněný pokutový kop jen podtrhnul. Byla to totiž do té chvíle vůbec první střela, kterou dokázal domácí tým poslat mezi tyče. Východočechům se nepodařilo uspět ani v 75. minutě, kdy se protáhl šestnáctkou Cadu a odražený míč Beran už namířil správně, ale zlínští obránci ho znovu srazili na roh.

Hosté se dostávali před branku soupeře už jen výjimečně, ale Poznar mohl naložit se svojí možností v 83. minutě lépe. Jeho spoluhráč Dramé sice dokázal v nastavení míč do sítě dostat, ale sudí gól kvůli ofsajdu neuznali. Pardubické mužstvo ani ve třetím prvoligovém souboji se Zlínem neprohrálo a neinkasovalo. "Herně to byl jeden z našich nejhorších výkonů," dodal Jelínek.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Dnešní zápas byl hodně důležitý pro oba týmy a podle toho to vypadalo, utkání nenabídlo tolik fotbalové krásy. První poločas byl vyrovnaný, soupeř nastřelil tyč a břevno, my také jednu šanci neproměnili. V druhém poločase jsme už byli lepší, kopali jsme i penaltu a její neproměnění rozhodlo, tohle byl zápas přesně o jedné brance. Je to pro nás zklamání, ztráta nás hodně bolí, navíc nás teď čekají zápasy se silnými soupeři."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Dnes musíme být s bodem spokojení, máme ho především díky výkonu brankáře Rakovana. Úvod nám ještě vyšel, ale od 15. minuty jsme přestali hrát, odráželi se od nás míče, takže nakonec bod z takového zápasu je zlatý. Čisté konto nám může pomoci s výhledem na práci defenzivy, ale herně jsme hráli třeba s Hradcem lépe a byli jsme bez bodu. Herně to byl jeden z našich nejhorších výkonů."