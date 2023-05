Fotbalisté Ostravy zdolali Teplice 2:1, oba týmy mají jistou záchranu

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili ve třetím kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu Teplice 2:1 a definitivně si zajistili setrvání v nejvyšší soutěži stejně jako Severočeši. O výhře domácího Baníku rozhodli ve druhé půli Ladislav Almási a Srdjan Plavšič, hosté dokázali snížit až těsně před koncem díky penaltě Daniela Trubače. Ostrava zvítězila ve třetím z posledních čtyř kol. "Skláři" nebodovali po pěti utkáních, v nadstavbové části zaváhali po dvou výhrách.

Baník se od úvodu do soupeře zakousl a převážně z rychlých brejků po stranách vytvářel rozruch v teplické šestnáctce. Po Plavšičově výpadu ve 14. minutě balon křižoval celé malé vápno, ale Tijani ani Cadu ho zblízka do sítě nedopravili.

Další příležitost měl ve 27. minutě Tijani, ale on ani dorážející Fleišman z několika kroků balon za gólmana Muchu nepropasírovali. A když se v 34. minutě ve skluzu po zemi trefil Almási, po intervenci videorozhodčího gól pro předchozí faul slovenského útočníka nebyl dodatečně uznán. Výraznou převahu Ostravy v závěru půle předznamenala štiplavá dělovka Kaloče, jíž Mucha tak tak zvedl nad břevno.

Po přestávce už se ale hrálo na jednu bránu. Fleišman v 56. minutě vyslal milimetrově přesný centr na hlavu Almásiho, který z malého vápna znehybnil Muchu zakončením k tyči. Na svůj šestý ligový gól v sezoně čekal od listopadu.

Hostující gólman záhy předvedl famózní zákrok proti hlavičce Bitriho, kterou vyškrábl ze šibenice. Ale o chvilku později hosté při odkopu trefili Cadua, jenž míč posunul Plavšičovi a ten tváří v tvář gólmanovi zachoval při lobu chladnou hlavu.

Baník měl v této pasáži výraznou převahu a další prudký pokus Kaloče s problémy odvrátil teplický brankář Mucha. Poté ukázal záda hostujícím obráncům Plavšič, ale jeho druhý gól pro ofsajd neplatil. A od třetího gólu následně po Fleišmanově ráně z přímého kopu hosty uchránilo břevno.

Ačkoliv v 89. minutě po Měkotově faulu z penalty snížil Trubač, Ostrava už větší drama nepřipustila a navázala na únorovou výhru v Teplicích 5:0. Oproti posledním čtyřem vzájemným ligovým duelům tak nezvítězil hostující tým.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Jsem spokojený s vítězstvím i předvedenou hrou. I když změnili jsme rozestavení, které jsme si krátce chystali. V úvodu nám to trochu komplikovalo rozehrávku, nebyli jsme tak přesní hlavně odzadu. Ale vytvořili jsme si spoustu příležitostí, pak jsme se dostali do vedení 1:0. Pojistili jsme to druhým gólem, škoda penalty v závěru. Naším záměrem bylo dostat do hry dva útočníky, mysleli jsme si, že by to na Teplice mohlo fungovat. Protože co přišel trenér Frťala, zkvalitnily defenzivu a dobře brání. Nedostávaly moc gólů, tak jsme to chtěli risknout se dvěma hroty. Bylo to znát. Já myslím, že nám to vyšlo. Jsem rád i za to, že jsme si záchranu uhráli sami.“

Zdenko Frťala (trenér Teplice): "Musíme respektovat, že domácí vyhráli zaslouženě. V ofenzivě mají velkou kvalitu. Ale i přes prohru je to pro nás obrovská úleva. Dvě kola před koncem jsme zachráněni a vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjela, pro nás byl každý zápas důležitý. Jsme rádi, že kluci pochopili naši představu, jak by měli přistupovat k určitým věcem a byli za to odměněni výsledky i záchranou. Převažuje spokojenost."

Baník Ostrava - FK Teplice 2:1 (0:0)

Branky: 56. Almási, 60. Plavšič - 89. Trubač z pen. Rozhodčí: Petřík - Mokrusch, Pečenka - Berka (video). ŽK: Kodad (Teplice). Diváci: 6195.

Ostrava: Letáček - Měkota, Bitri (79. Kuzmanovič), Pojezný - Juroška, Cadu (69. Buchta), Kaloč, Plavšič (90. P. Jaroň), Fleišman - Tijani, Almási (79. Mišković). Trenér: Hapal.

Teplice: Mucha - Chaloupek, Knapík (46. Dramé), Mičevič - Hyčka (32. Radosta), Kučera, Trubač, Jukl, Urbanec (60. Kodad) - Fila (72. Sy), Žák (60. Jásir). Trenér: Frťala.