Fotbalisté Ostravy zahájili přípravu bez Lischky, ale s Faltou

Ostrava - Už bez stopera Davida Lischky, ale s novou posilou Šimonem Faltou zahájili přípravu na jarní část sezony fotbalisté Ostravy. V pátém týmu tabulky došlo během posledních dnů i k dalším změnám.

Stoper Lischka, autor tří podzimních gólů, na odpolední sraz na Bazalech dorazil, ale už si sbalil jen věci a v úterý se má hlásit na úvodním tréninku Sparty, která si jej stáhla z hostování.

"David u nás byl na hostování, což znamená, že si jej Sparta mohla za splnění určitých podmínek a pod finanční sankcí stáhnout zpět, a to také udělala. Ta věc ještě není definitivně uzavřena," uvedl sportovní ředitel Alois Grussmann v oficiálním klubovém vyjádření.

Baník má o hráče nadále zájem, Sparta jej nabízí výměnou za nigerijského útočníka Yiru Sora a doplatek. Taková dohoda mezi kluby je ale zatím v nedohlednu, proto Lischka začíná přípravu na Letné.

Vedle Lischky v Ostravě scházeli také Adam Jánoš, Muhammed Sanneh a Ondřej Chvěja, kteří odcházejí na hostování do Karviné, ačkoliv gambijský bek zatím jen formou testů. Na první trénink naopak dorazili z hostování ve druhé lize Jiří Boula (Táborsko) a Lukáš Cienciala (Dukla Praha), běloruský reprezentant Arťom Koncevoj na úvodním tréninku ještě scházel, protože absolvoval zátěžové testy a do společné přípravy se zapojí v úterý.

Během úterka by měla Ostrava dotáhnout rovněž příchod stopera Martina Chlumeckého, který se nedohodl na prodloužení smlouvy s Teplicemi a v Baníku by mohl být náhradou za Lischku.

"O Davida Lischku stále usilujeme, máme o něj zájem a chceme, aby s námi zůstal. Ale musíme být připraveni i na to, že to třeba nevyjde, a proto se dotahuje příchod Chlumeckého, po kterém bychom ale sáhli tak jako tak. Je to mladý hráč, který má šanci se zlepšovat," řekl trenér Ondřej Smetana.