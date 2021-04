Fotbalisté Ostravy ve slezském derby porazili Opavu 3:0

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili ve 26. kole první ligy Opavu přesvědčivě 3:0. Baníku ve slezském derby zařídil výhru dvěma góly v úvodním dějství Tomáš Zajíc, po pauze se trefil David Buchta. Ostravští po pětigólovém vítězství nad Příbramí doma podruhé za sebou naplno bodovali. Naopak Opava potřetí po sobě prohrála a zůstala v tabulce předposlední.

Takřka u všeho podstatného byl v první půli Zajíc. Ve třetí minutě si ještě ostravský útočník po rohovém kopu seřizoval mířidla a hlavičkoval vedle, ve 13. minutě už dotáhl sólo do gólové koncovky, ale rozhodčí po poradě s asistentem u videa odhalil a následně odpískal ofsajd.

Rozruch z neuznané branky ale ještě ani neutichl, domácí vypíchli hostující rozehrávku a Zajíc si ve vápně navedl balon na přesnou ránu pod břevno.

Opavští se v první půli jedinkrát dostali k ohrožení branky Baníku, Laštůvka však své vlastní zaváhání proti Holíkovi napravil dobrým zákrokem. Vzápětí prošel ze strany sólově až do vápna ostravský Kaloč, přeloboval z úhlu i Fendricha, ale jeden z opavských obránců míč těsně před brankou odkopl.

Vedení Baníku navýšil až ve 28. minutě znovu Zajíc, jenž sólo na gólmana zakončil hokejovou kličkou do prázdné branky. Zdánlivě ofsajdovou situaci rozluštil znovu videorozhodčí, když odhalil dotek hostujícího obránce před převzetím míče domácím střelcem.

Opava udělala o poločase rovnou tři změny, které přinesly krátkodobý efekt do ofenzivy. Smola se hned během první desetiminutovky dostal dvakrát do nebezpečného zakončení, ale v obou případech mu gólovou radost překazil Laštůvka.

Šance hostům na vyrovnání definitivně uzmul střídající Buchta. Po dvou minutách na trávníku se levačkou trefil přesně do horního rohu Fendrichovy brány. Zda se míč odrazil až zpoza brankové čáry, musel opět určit videorozhodčí.

Před koncem mohl zvýšit další střídající hráč Kuzmanovič, ale z přímého kopu orazítkoval břevno. Ostrava vyhrála nad Opavou i druhé derby v této sezoně.

Hlasy po utkání:

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Zvládli jsme zápas podle našeho plán. Chtěli jsme být kompaktní, otevřít si nahoře prostor pro rychlý protiútok a myslím, že nám to vycházelo. Dostávali jsme se do brejkových a nebezpečných situací. Podařilo se nám dát brzy gól. O to více jsme se mohli soustředit na blok a čekat na další šance. Na můj vkus jsme ale soupeře pustili do mnoha šancí, to by se nám jindy nemuselo vyplatit. Z toho se určitě musíme poučit do příště."

Alois Skácel (trenér Opavy): "Představovali jsme si to trošku jinak. Bohužel těsně před utkáním jsme museli vyřadit ze základní sestavy Žídka, který měl zdravotní problémy. Možná se to podepsalo na tom, že první poločas z naší strany nebyl dobrý. Soupeř si na nás chytře počkal a my jsme mu první dva góly doslova darovali. Tam se ukázalo, že někteří hráči nerozeznají míru riziky, kdy hrát konstruktivně a kdy jednodušeji. Baník zaslouženě vedl. Ve druhém poločase jsme udělali změny v sestavě i v rozestavení a měli jsme šance Smolou. Dostali jsme se do dvou tří situací, ale gól jsme nedali. Nepovedlo se dát kontaktní gól a soupeř přidal třetí."

Baník Ostrava - SFC Opava 3:0 (2:0)

Branky: 14. a 29. Zajíc, 57. Buchta. Rozhodčí: Hrubeš - Kotalík, Pečenka - Adámková (video). ŽK: Jánoš - Mondek, Tiéhi, Juřena. Bez diváků.

Ostrava: Laštůvka - Juroška (77. Holzer), Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo (54. Buchta), Jánoš (77. Pokorný), Tetour (68. Kuzmanovič), Kaloč, Ndefe - Zajíc (68. Šašinka). Trenér: Daněk.

Opava: Fendrich - Kulhánek, Schaffartzik (46. Večerka), Didiba - Hrabina, Holík (78. Harazim), Tiéhi, Nešický, Helešic (84. Řezníček) - Juřena (46. Smola), Mondek (46. Rataj). Trenér: Skácel.