Fotbalisté Ostravy v dlouhém oslabení s Opavou jen remizovali

Ostrava - Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání 18. ligového kola pouze remizovali v domácím prostředí s předposlední Opavou 0:0. Baník hrál od 42. minuty bez vyloučeného Adama Jánoše, který uviděl červenou kartu za facku Součkovi. Hosté i v druhém utkání pod novým koučem Jiřím Balcárkem bodovali a stejně jako minule proti Mladé Boleslavi neinkasovali.

Opava byla v úvodu utkání překvapivě aktivnější. Už ve druhé minutě se do nebezpečného zakončení dostal Souček, ale Laštůvka jeho pokus z malého vápna vyrazil. Poté do vápna pronikl bývalý ostravský hráč Sus, i s jeho střelou si ale domácí brankář poradil.

Ostravě to v první půli nešlo. Nebýt přímého kopu Kuzmanoviče z velkého vápna, který v 18. minutě vyrazil Fendrich, Baník se v podstatě k ničemu zásadnímu nepropracoval. Naopak záhy mohli opět udeřit hosté, jenže ani Schaffartzik z malého vána nedokázal hlavou nasměrovat míč mezi tyče.

Další vývoj zápasu ovlivnilo vyloučení Jánoše. Domácí hráč se po souboji se Součkem, který ho fauloval, po protihráči ohnal a udeřil ho do obličeje. Sudí mu po poradě s videorozhodčím udělil nakonec rovnou červenou kartu.

S dlouho přesilovkou však hosté nenaložili příliš efektivně a Ostrava byla ve druhé půli i v deseti paradoxně lepší než před pauzou. Ale jen po vápno. Hosté sice v 64. minutě poslali do hry i druhého útočníka, jejich ofenziva však zůstala spíše bezzubá.

Dvě nadějné situace měl Baník. Po souhře bývalých opavských hráčů Smola těsně před brankou nedosáhl na kolmici Kuzmanoviče a deset minut před koncem Fleišman po Diopově pasu na bližší tyči Fendricha nepřekvapil.

Až v 82. minutě se opět připomněli i hosté. Simerský zůstal na malém vápně úplně sám, ale Laštůvka Ostravu znovu zachránil. Poslední slovo mohli mít domácí. Už v 94. minutě hlavičkou perfektně prodloužil míč Diop a Fendrich akrobaticky zasáhl. Slezský FC venku 400 minut neskóroval, z Ostravy si však odvezl cenný bod.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Špatně jsme do zápasu vstoupili. Soupeř byl agresivní a soubojový, my jsme čekali, co z toho bude. Byly situace, které rozhodčí chtěl pískat velkoryse a my na tu agresi a tvrdost paradoxně doplatili. Když jsme se začali chytat, přišlo zbytečné vyloučení, nedisciplinovanost hráče. Ve druhé půlce jsme zpřesnili hru, nakonec tam byla střela Fleišmana a hlavička Diopa na zadní tyč, ale najednou tam gólman byl rukou a vytlačil to. Je to ztráta. Dostáváme se na minus tři body, to je špatně."

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Začátek zápasu nám vyšel. Možná jsme Baník překvapili aktivitou na jeho polovině. Těží ze standardek, má tam rozdílové hráče. Napadali jsme na jejich polovině, šli jsme tím do rizika. Škoda, že jsme neproměnili, mohli jsme jít do vedení. Od vyloučení se Baník semkl, nedokázali jsme se s přesilovkou vyrovnat. Nabádal jsem hráče, aby nepolevili. V devadesáté minutě jsme mohli nakonec zápas ztratit. Jsme nohama na zemi, bod bereme."

Baník Ostrava - SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Berka - Flimmel, Váňa - Machálek (video). ŽK: Jánoš, Páník (trenér), Smola, Jirásek, Baránek (trenér brankářů) - Souček, Mondek. ČK: 42. Jánoš. Diváci: 12.855.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Holzer (64. Granečný), Jánoš, Hrubý (90. Procházka), Kuzmanovič - Diop, Smola (76. Jirásek). Trenér: Páník.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Souček, Řezníček (87. Helebrand) - Sus (75. Šulc), Schaffartzik (64. Juřena), Mondek - Dedič. Trenér: Balcárek.

Tabulka:

1. Slavia 17 14 3 0 36:3 45 2. Plzeň 17 10 4 3 32:16 34 3. Mladá Boleslav 17 9 2 6 32:23 29 4. Jablonec 17 8 5 4 30:23 29 5. Ostrava 18 8 3 7 28:23 27 6. Sparta 17 7 5 5 33:24 26 7. Slovácko 17 7 5 5 21:22 26 8. Liberec 17 7 3 7 30:26 24 9. České Budějovice 17 7 3 7 29:29 24 10. Olomouc 17 4 8 5 22:23 20 11. Bohemians 17 5 4 8 19:28 19 12. Teplice 17 4 7 6 14:24 19 13. Zlín 17 4 3 10 11:27 15 14. Opava 18 3 5 10 8:27 14 15. Příbram 17 3 4 10 14:29 13 16. Karviná 17 2 6 9 12:24 12