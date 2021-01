Fotbalisté Ostravy v bitvě o páté místo zdolali Liberec 1:0

Ostrava - Fotbalisté Ostravy v dohrávce 9. kola první ligy udolali doma Liberec 1:0 a vyšvihli se v tabulce na páté místo před svého dnešního soupeře. Jediný gól dal v páté minutě Tomáš Zajíc, pro nějž to byla jubilejní třicátá trefa v nejvyšší soutěži. Baník si připsal první vítězství v kalendářním roce 2021. Slovan, který v nastavení přišel o vyloučeného Jhona Mosqueru, nebodoval po pěti zápasech.

Liberec zahájil na ostravské půdě aktivně, ale byli to přesto hosté, kteří jako první inkasovali. Ostrava se prosadila v podstatě z první akce. Do odraženého míče se zhruba z 30 metrů po pěti minutách výstavně opřel Stronati, jeho prudký projektil zastavila ještě tyč, ale odražený balon vrátil do sítě pohotově z voleje Zajíc a i po krátké kontrole u videa byl jeho gól uznán.

Celá první půle nabízela takřka neměnný obrázek: hodně nepřesností a územní převahu Liberce, který byl častěji u míče usazený na útočné polovině, ale jeho kombinace obvykle skončila brzy v předfinální fázi.

Laštůvku pořádně prověřil v 19. minutě pohotovým zakončením Mosquera a pak až ve 45. minutě po rohu Jugas, ale po jeho hlavičce zachránila domácí tyč.

Ostrava ve druhé půli herně srovnala krok, neurovnaná partie s přetrvávajícím množstvím zkažených přihrávek na obou stranách však nepřinesla absolutně žádný vzruch v pokutových územích.

Baníku vzhledem k těsnému vedení ale stačilo dobře bránit. Severočeši se k ničemu nedostali a nejvypjatější momenty se udály až na konci nastavení po strkanici Mosquery s domácími hráči, za kterou hostující útočník zaplatil červenou kartou.

Ostrava tak po pěti týdnech a třech zápasech znovu na domácím stadionu zvítězila. Liberec prohrál teprve podruhé z posledních 14 vzájemných ligových utkání.

Baník Ostrava - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 5. Zajíc. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Bureš - Marek (video). ŽK: Fleišman, Kuzmanovič, Kaloč - Rabušic, Karafiát, Purzitidis, Mosquera, Čech (asistent trenéra). ČK: 90.+4. Mosquera. Bez diváků.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo (70. Ndefe), Jánoš, Kuzmanovič (90. Pokorný), Tetour (84. Kaloč), Holzer (84. Holzer) - Zajíc (70. O. Šašinka). Trenér: Kozel.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Jugas, Chaluš, Mikula - Purzitidis (59. Mara), Sadílek, Karafiát (74. Faško) - Pešek, Rabušic (59. Rondič), Mosquera. Trenér: Hoftych.