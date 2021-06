Fotbalisté Ostravy remizovali ve slezském derby s Karvinou 1:1

Ostrava - Fotbalisté Ostravy remizovali v závěrečném 34. kole první ligy ve slezském derby s Karvinou 1:1. Baník poslal ve 48. minutě do vedení jedenáctým gólem v sezoně nejvyšší soutěže Dyjan Carlos de Azevedo, ale hosté za 10 minut srovnali premiérovou branku Vlasije Sinjavského v české lize.

Karviná do posledního zápasu ročníku nastoupila už bez všech brazilských krajánků, a přestože zásluhou Čmelíka v osmé minutě vyslala první nebezpečnou ránu na ostravskou branku, převážnou část úvodního dějství byla pod tlakem soupeře.

Jen během 13. a 14. minuty měli Ostravští tři velké gólové šance. Hlavičku Pokorného po rohu vyrazil Neuman, poté Kaloč přízemní ranou trefil tyč a nakonec Kuzmanovič přestřelil z malého vápna.

Domácí se poměrně hladce dostávali přes střed hřiště a měli další příležitosti, po De Azevedově akci ale Kuzmanovič zamířil jen do hostujícího gólmana.

Karviná útočila sporadicky, jednu vyloženou možnost si však do přestávky připravila také. Papadopulos z malého vápna trefil míč do tváře bránícího Fleišmana. Pak znovu tlačil Baník, ale Buchta a do třetice opět Kuzmanovič Neumana nepřekonali.

Baník prolomil hostující obranu až po změně stran. Buchta se protáhl po levém křídle přes několik protihráčů a dokonale přihrál na malé vápno De Azevedovi, který ve 48. minutě snadno zavěsil. Brazilský křídelník zaznamenal svůj 11. gól ligové sezony.

Za 10 minut ale Ostrava o náskok přišla. Gólman Budinský nedosáhl na centr ze strany a Estonec Sinjavskij na zadní tyči snadno přišel ke své premiérové brance v české lize.

Baník až do konce utkání svíral soupeře na útočné polovině, ale převahu nedokázal zhodnotit gólově. I proto, že Buchta v 77. minutě orazítkoval jen tyč a Zajíc ze sóla svou křižnou ranou minul branku.

Hlasy po utkání:

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Rozhodně jsme měli vyhrát, mohli jsme dát klidně čtyři až pět gólů. Bylo tam dost možností dát hned na začátku gól a uklidnit se, ale to se nepovedlo. Hráli jsme organizovaně, výkon měl parametry. Měli jsme šance, akorát jsme výkon nezúročili střelecky. To musíme zlepšit."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Zakončili jsme remízou docela povedenou sezonu. V první půli byl Baník výrazně agresivnější a hrál s ohromnou chutí. I my jsme se ale z brejků dostávali do situací. Domácí měli spoustu centrů a ve druhé půli přišel zaslouženě trest. Pak jsem se zvedli, hráli líp a vyrovnali. Bylo to potom nahoru dolů, velká hektika. Z toho pohledu jsme s výsledkem spokojeni."

Baník Ostrava - MFK Karviná 1:1 (0:0)

Branky: 48. De Azevedo - 58. Sinjavskij. Rozhodčí: Zelinka - Mikeska, Bureš. ŽK: Čmelík (Karviná). Diváci: 1811 (omezený počet).

Ostrava: Budinský - Ndefe, Pokorný, Stronati, Fleišman - Buchta, Kaloč, Kuzmanovič (72. Sor), Tetour, De Azevedo (87. Fillo) - Šmiga (56. Zajíc). Trenér: Daněk.

Karviná: Neuman - Mikuš, Janečka (62. Smrž), Šindelář, Dramé, Bartošák - Čmelík, Qose, Herc, Sinjavskij (85. Jursa) - Papadopulos (90. Zych). Trenér: Weber.