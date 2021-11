Fotbalisté Ostravy remizovali s Hradcem Králové a nevyhráli třetí kolo po sobě

Mladá Boleslav - Fotbalisté Ostravy remizovali ve 14. kole první ligy na hřišti Hradce Králové 1:1. Skóre zápasu otevřel v 65. minutě střídající Filip Kubala, o osm minut později vyrovnal Nemanja Kuzmanovič. Baník, který má utkání s Karvinou k dobru, nevyhrál v nejvyšší soutěži potřetí za sebou a v neúplné tabulce zůstal pátý. Nováček Hradec nezvítězil druhé kolo po sobě a je šestý.

Oba týmy na sebe narazily podruhé v krátké době, před týdnem uspěl v osmifinále domácího poháru Hradec, který vyhrál v Ostravě 2:1.

Baník měl do utkání v Mladé Boleslavi, kde Hradec hraje v azylu své domácí zápasy, lepší vstup. Už v úvodní minutě si naskočil na Fleišmanův centr Almási, hlavičkoval ale mimo a svou šestou branku v ligové sezoně nepřidal.

V oboustranně bojovné první půli šlo navíc o výjimku. Diváci viděli spíše řadu nepřesností a faulů. Největší příležitost měli až ve 44. minutě domácí, kdy Dvořák našel přesnou přihrávkou unikajícího Vlkanovu, jeho střelu ale stačil vychýlit na tyč bránící Kaloč.

Obraz hry se příliš nezměnil ani na začátku druhé části. Ve 49. minutě si sice naběhl na centr z pravé strany Almási, při svém skluzu ale zasáhl Fendricha, který musel být následně několik desítek vteřin ošetřován.

Domácí směrem do útoku také příliš možností neměli, na rozdíl od Baníku však byli produktivnější. Po hodině hry sklepl Prekopův centr Vlkanova ke střídajícímu Kubalovi, a ten z bezprostřední blízkosti dostal míč za záda brankáře Budinského. V této ligové sezoně se mezi střelce zapsal premiérově.

"Votroci" mohli v dalších minutách svůj náskok navýšit, ale po sérii rohových kopů další branku nepřidali. O osm minut později se proto Baník dočkal vyrovnání. Po přihrávce střídajícího Budínského se uvolnil povedenou kličkou Kuzmanovič a přesnou ranou do levého horního rohu nedal Fendrichovi šanci. Srbský záložník vsítil třetí gól v ročníku nejvyšší soutěže.

Baník se následně pokusil strhnout duel ve svůj prospěch. V závěru měl územní převahu, vyjma Budínského střely nad bránu si však už žádnou větší příležitost nevypracoval. Ostravští v lize neprohráli čtvrtý venkovní zápas po sobě. Hradec zase prodloužil domácí ligovou sérii neporazitelnosti na devět duelů.

Hlasy po utkání :

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Bylo to dramatické utkání, které mohlo diváky bavit. Baník je silný soupeř, ale věřili jsme tomu, že pokud splníme určité věci taktického rázu, jsme schopní mu čelit. Přesvědčili jsme se o tom i v poháru. Před utkáním jsme řešili problémy v sestavě. Vypadli nám středoví hráči Rada, Kodeš a Kateřiňák. Museli jsme improvizovat, ale je třeba pochválit levého obránce Urmu a Soukeníka, jak to zvládli. Chválím také náš defenzivní výkon. Baník jsme nepouštěli, i přes jeho optickou převahu, do vyložených šancí. Na druhou stranu jsme měli přechody do útoků, které bylo třeba řešit lépe. Druhým minusem pak bylo, že jsme dostali branku na 1:1. Věděli jsme, že Baník takto dává míče za obranu, ale bylo to rychlé a kluci to nestihli zachytit. Věřili jsme, že můžeme i Baník porazit, ale nakonec jsme mohli v závěru inkasovat a prohrát. Bod proto přijímám. Hráli jsme proti silnému soupeři a remíza je cenná."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Věděli jsme, co nás bude čekat. Hradec hraje důsledný, nepříjemný fotbal. Jsou kompaktní v defenzivě a čekají na rychlé protiútoky, v nichž jsou nebezpeční. Toho jsme se chtěli vyvarovat. Bylo nám jasné, že se utkání bude lámat ve druhém poločase a že to budeme muset odpracovat. To se potvrdilo. První půle byla soubojová, ve druhé se to otevřelo. Měli jsme asi více ze hry, ale soupeř nás potrestal z jednoho brejku. Pomohlo nám však střídání, drželi jsme ještě častěji míč a zaplaťpánbůh nám vyšla jedna z akcí a vyrovnali jsme. Nechci tedy hodnotit, zda bod bereme, nebo ne. Utkání mělo svůj vývoj, my v některých pasážích udělali chyby, a tak to dopadlo. Jestli je to zaslouženě, nebo ne, bezprostředně po utkání nevím."

FC Hradec Králové - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 65. Kubala - 73. Kuzmanovič. Rozhodčí: Batík - Caletka, Kotík - Petřík (video). ŽK: Novotný - Ndefe, Almási, Potočný. Diváci: 1211.

Sestavy:

Hradec: Fendrich - Čech, Král, Klíma - Mejdr, Soukeník, Urma, Novotný - Dvořák (60. Kubala), Prekop (78. Vašulín), Vlkanova (90. Harazim). Trenér: Koubek.

Ostrava: Budinský - Juroška, Svozil, Lischka, Fleišman - Kaloč (71. Budínský), Tetour - Ndefe (71. Potočný), Kuzmanovič, Buchta (81. De Azevedo) - Almási. Trenér: Galásek.