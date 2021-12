Fotbalisté Ostravy porazili České Budějovice 4:1 a šest kol po sobě bodovali

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili v utkání 17. kola první ligy České Budějovice hladce 4:1. Slezané o výhře rozhodli třemi góly hned v úvodní půlhodině, kdy se postupně trefili Jiří Klíma, Jiří Fleišman a David Buchta. V 85. minutě snížil střídající Michal Škoda, ale poslední slovo měl vzápětí domácí Nemanja Kuzmanovič. Baník prodloužil sérii bez porážky na šest kol a v tabulce si upevnil páté místo. Jihočeši venku v lize potřetí za sebou nebodovali a jsou desátí.

Baník vstoupil do zápasu s obrovskou chutí a v úvodní desetiminutovce prakticky rozhodl. Rychlé a přímočaré akce se valily na branku Dynama od prvního výkopu a už ve druhé minutě přinesly radost i tisícovce povolených diváků v hledišti. Po pravé straně pronikl do vápna Tetour a jeho přihrávku do druhé vlny suverénně uklidil do sítě Klíma. Byl to pro něj čtvrtý gól za poslední čtyři zápasy.

Domácí na ploše zcela kralovali a hosté nestíhali bořit jejich rychlé kombinace. Po faulu na agilního Ndefeho Baník zahrával přímý volný kop téměř z nulového úhlu, ale Fleišman ho v sedmé minutě šikovně zakroutil na bližší tyč a zvýšil.

Ostrava neslevovala z vysokého tempa a Klímovi po další přihrávce za obranu chyběl kousek ke třetímu gólu. Ideálně nabito dostal ve 25. minutě od De Azaveda i Lischka, ale z voleje těsně minul.

Prosadil se až v 27. minutě Buchta, kterého dalším pasem za defenzivní linii soupeře uvolnil Kaloč. Domácí hráč chladnokrevně přeloboval Vorla. Po brejku s Almásim měl v 33. minutě čtvrtý gól Baníku na noze De Azevedo, ale těžší skákavou přihrávku z voleje poslal vedle tyče.

Dynamo ještě před poločasem dvakrát vystřídalo, o přestávce pak trenér Jihočechů Horejš provedl další dvě změny. Zápas ale pokračoval ve stejných kolejích a ve 48. minutě Almásiho hlavičku vyškrábl Vorel.

Až po změnách v sestavě převaha Baníku zeslábla a v poslední půlhodině se do šancí dostával i soupeř. Tu dosud největší měl Vais, ale Budinského nepřekonal. Ostravský brankář vytlačil i umístěný pokus Mršiče. Výborně hrající Klíma se pak pokoušel zaskočit Vorla pokusem téměř od půlicí čáry, ale vcelku dobře mířený míč hostující gólman chytil.

Nakonec se Dynamo za zvýšenou aktivitu dočkalo alespoň snížení, když v 85. minutě hlavičkou pokořil Budinského střídající Škoda. Ve snaze dostat se na kontakt Jihočeši otevřeli hru a okamžitě je z brejku potrestal další střídající hráč Kuzmanovič.

Hlasy po utkání:

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Jsem rád, že jsme do utkání vstoupili velmi organizovaně. Hráli jsme ve velké intenzitě, vytvářeli jsme si šance, nacházeli prostor a zodpovědně bránili. Navíc jsme vstřelili tři góly. V druhém poločase jsme si zbytečně zkomplikovali zápas, když jsme inkasovali branku. Ale zabrali jsme a hned přidali čtvrtý gól."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Vstup do utkání byl z naší strany katastrofální. Baník nás trestal od prvních minut. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale Ostrava závěr zvládla a zaslouženě bere tři body."

Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice 4:1 (3:0) Branky: 2. Klíma, 7. Fleišman, 27. Buchta, 87. Kuzmanovič - 85. Škoda. Rozhodčí: Batík - Horák, Pochylý - Zelinka (video). ŽK: Klíma - Bassey, Králik, Vais, Van Buren. Diváci: 1000 (omezený počet). Ostrava: Budinský - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo (82. Potočný), Kaloč, Klíma, Tetour (69. Budínský), Buchta (61. Sor) - Almási (61. Kuzmanovič). Trenér: Galásek. České Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa (40. Sladký) - Valenta, Hellebrand (46. Vais) - Van Buren, Mihálik (46. Čavoš), Tolno (40. Mršič) - Bassey (71. Škoda). Trenér: Horejš.