Fotbalisté Ostravy porazili Bohemians 4:1, dva góly dal Almási

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili v 16. kole první ligy Bohemians 1905 4:1. Dvě branky vstřelil mezi 73. a 80. minutou Ladislav Almási. Už v úvodním dějství se za domácí trefili Daniel Tetour z penalty a Srdjan Plavšič. Pražané po hodině hry snížili na 2:1 zásluhou střídajícího Jana Kovaříka.

Baník zdolal "Klokany" podeváté z posledních 11 ligových utkání. Bohemians si připsali teprve druhou venkovní prohru v sezoně nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce klesli na šesté místo. Ostrava pod trenérem Pavlem Hapalem vyhrála i třetí domácí ligový duel a je devátá.

Domácí do zápasu vlétli s velkou energií. Jejich aktivita se setkala s úspěchem už v deváté minutě. Plavšičův centr zastavil rukou Dostál a sudí po shlédnutí videa nařídil penaltu, kterou Tetour jistě proměnil ranou pod břevno.

Pak ale převzali iniciativu hosté a prokazovali, že jejich venkovní výsledky nejsou náhodné. Laštůvka musel několikrát zasahovat a především se střelami Jindřiška a Hronka měl dost práce.

Utkání mělo spád i řadu zajímavých situací na obou stranách. Obrovskou aktivitou na straně Baníku znovu hýřil Srb Plavšič. V 35. minutě si na levém křídle ukázkově zpracoval míč v plném běhu, vlétl do vápna a prostřelil Bačkovského. Křídelník hostující ze Slavie vstřelil jubilejní desátý gól v české lize a druhý za Ostravu.

Už v nastavení první půle měli domácí další šanci, ale specialista na Bohemians Kuzmanovič bombou trefil gólmana a nepřidal tak ve vzájemných duelech sedmý gól v osmém utkání.

Hned v úvodu druhé půle se o vzruch postaral brankář Bačkovský, který při výletu za vápno evidentně srazil Cadua, ale za svůj faul viděl jen žlutou kartu.

Pak ale opět převzali taktovku Pražané a zatlačili Baník před vápno. Jejich převahu zúročil Kovařík, který v 63. minutě po příchodu na trávník ihned rozehrál přímý kop a krásnou ranou přes zeď snížil.

Fotbalistů Bohemians byla v této fázi zápasu plné hřiště a Laštůvka musel krýt další nepříjemnou ránu Květa. Ostrava spoléhala na rychlé brejky a jeden z nich využila v 73. minutě zásluhou Almásiho, jenž zblízka doklepl do sítě přihrávku Plavšiče.

Největší odpor Pražanů tím byl zlomen. Navíc když se v 80. minutě nedohodli Bačkovský s Křapkou a jejich zaváhání potrestal opět Almási. Slovenský útočník si v ligové sezoně polepšil na pět branek.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Výhra je vysoká, ale nerodila se vůbec jednoduše. Musím ale pochválit hráče za vstup do utkání. Ten byl velice dobrý, i když tam byly situace, které jsme mohli líp dohrát. Ale dali jsme v první půli dva góly. Hráče jsme upozorňovali, že není nic rozhodnuto, a začátek druhé půle nám nevyšel. Byli jsme zbytečně pasivní. Bohemka nás potrestala ze standardky, krásný gól z přímáku. Trošku to s námi zatřepalo. Ale třetí gól ten zápas rozhodl. Celkově z toho mám dobrý dojem. V některých situacích jsme ale pořád křehcí, tam na sobě musíme zapracovat."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians 1905): "Věděli jsme, že domácí mají výborné brejky, a chtěli jsme je nějak eliminovat. Bylo to podobné jako jejich utkání s Boleslavi, kterou domácí roztrhali z brejků. Při hře do plných mi přišlo, že máme trochu navrch, Domácí ale byli efektivnější. Plavšič dnes odehrál opravdu výborný zápas. Je těžké ho bránit, když už dostane míč. Byly tam chyby v postavení, měli jsme tam široké hřiště. Střídání jsme chtěli udělat dříve, ale tým v tu chvíli vypadal dobře a nechtěl jsme do toho sahat. Ale před standardkou jsem tam dal Kovaříka záměrně. To byla přesná situace, které on má rád. Kovaříka jsem tam chtěl takhle dostat, máme nacvičený signál. Tohle vyšlo. Škoda, že jme toho pak nedokázali více využít."

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 4:1 (2:0)

Branky: 73. a 80. Almási, 9. Tetour z pen., 35. Plavšič - 63. Kovařík. Rozhodčí: Křepský - Podaný, Dohnálek - Zelinka (video). ŽK: Kaloč - Bačkovský, Prekop, Kovařík, Beran. Diváci: 7556.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Frydrych, Pojezný, Fleišman - Cadu (68. Buchta), Kuzmanovič (85. Boula), Kaloč, Tetour (68. Miškovič), Plavšič (85. Šehič) - Almási (90. Tijani). Trenér: Hapal.

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál (46. Beran), Jindřišek, Jánoš, Prekop (62. Kovařík) - Květ (86. Nový), Hronek (79. Mužík) - Puškáč (46. Drchal). Trenér: Veselý.