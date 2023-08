Fotbalisté Ostravy góly v nastavení udolali Hradec 2:0 a poprvé v sezoně vyhráli

Ostrava - Fotbalisté Ostravy dvěma góly v nastavení v podání střídajících hráčů udolali ve 4. ligovém kole Hradec Králové 2:0 a připsali si první vítězství v sezoně. Domácí měli po většinu zápasu převahu, prosadit se ale dokázal až ve druhé minutě nastavení David Buchta. Za tři minuty přidal pojistku další střídající hráč Abdullahi Tanko. Východočeši neuspěli po dvou kolech a zaznamenali druhou porážku v ročníku. Oba soupeři mají na kontě čtyři body.

Ostrava už nastoupila pod tlakem nutnosti vyhrát a větší vůle a touha na ní byla od začátku vidět. Proti kompaktně bránícímu soupeři byl ale její tlak dlouho neúčinný a jalový. Baník sice dlouho držel soupeře na své útočné polovině, kontroloval balon, ale kroužení v postupném útoku kolem hostujícího vápna nevedlo k větším šancím.

Ty přišly až před koncem poločasu. První obrovskou možnost měl v 39. minutě bývalý královéhradecký Kubala, ke kterému se po výkopu brankáře Letáčka odrazil míč od hlavy jednoho ze spoluhráčů. Útočníkovo sólo a střelu po zemi ale gólman Bajza zmařil.

Už v nastavení první půle měl Kubala další tutovku. Po průniku Ewertona pálil z voleje přibližně z osmi metrů, ale opět narazil na připraveného Bajzu.

Ostrava i ve druhém poločase pokračovala v tlaku, jeho intenzita však slábla. Nápor opět pozvedla až střídání a hlavně rychlý Tanko, který se už po pár sekundách na trávníku snažil v 74. minutě vymodlit penaltu po kolizi s Bajzou, ale obdržel žlutou kartu za simulování. Pokutového kopu se na druhé straně marně dožadovali také "Votroci".

Tanko pak pro změnu vysunul do sóla Almásiho, ten znovu obešel i gólmana, ale po střetu s Bajzou ztratil stabilitu a nestihl zakončit do odkryté brány. Domácí do posledních chvil bušili do královéhradecké defenzívy, ale po rohu nedokázal míč z malého vápna protlačit do sítě ani střídající Madleňák.

Slezané se dočkali až v druhé minutě nastavení. Střídající Buchta utekl protihráči a brejk z pravé strany zakončil přesně do horního rohu ke vzdálenější tyči. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Baníku skóroval v lize téměř přesně na den po roce.

Hosté vsadili vše na útok a domácí na konci páté minuty nastavení po dalším brejku definitivně rozhodli. Na Šínův centr z pravé strany si naskočil Ngerijec Tanko a hlavou si připsal první gól v dresu Baníku. Ostravští porazili Hradec po dvou zápasech, ve kterých mu nedali branku.

Baník Ostrava - FC Hradec Králové 2:0 (0:0)

Branky: 90.+2 Buchta, 90.+5 Tanko. Rozhodčí: Zaoral - Caletka, Pečenka - Kocourek (video). ŽK: Blažek, Juroška, Tanko - Čech. Diváci: 7042.

Ostrava: Letáček - Blažek, Bitri, Lischka - Juroška (80. Buchta), Tetour (86. Šín), Boula (72. Rigo), Kpozo (86. Madleňák) - Kubala (72. Tanko), Almási, Ewerton. Trenér: Hapal.

Hradec: Bajza - Klíma, Heidenreich, Čech (90.+4 Dancák) - Gabriel, Kučera (75. Pudhorocký), Kodeš, Horák - Šašinka (46. Rada), Pilař (83. Ševčík) - Vašulín (83. Juliš). Trenér: Weber.