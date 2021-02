Fotbalisté Ostravy díky dvěma penaltám porazili Jablonec 2:1

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili v 19. kole první ligy Jablonec 2:1. Oba góly Slezanů dal už v úvodním dějství z pokutových kopů Dyjan Carlos de Azevedo, za hosty se mezitím trefil Vojtěch Kubista. Po změně stran neproměnil jablonecký Miloš Kratochvíl penaltu. Severočeši podruhé za sebou prohráli a na třetím místě neúplné tabulky mají už jen jednobodový náskok před čtvrtým Slováckem. Baník zvítězil po dvou porážkách a poskočil na šestou příčku.

Ostrava na soupeře vyrukovala poněkud netradičně s dvěma útočníky, první šanci na slušně připraveném terénu měl ale soupeř. Doležal v deváté minutě sklepl balon na Jovoviče, jenž i kvůli teči domácího stopera přestřelil.

Ostravě po čtvrthodině vyšel kontr po pravém křídle. Po Fillově centru si Šašinka ve vápnu zpracovával míč zády k brance a hostující hráč ho poslal k zemi. Z nařízené penalty se De Azevedo dloubákem nemýlil.

Radost Baníku ale neměla dlouhého trvání a už po třech minutách ji utnul Kubista. Hostující záložník se prodral do vápna a z poměrně těžkého úhlu překvapil Laštůvku přízemní střelou na zadní tyč.

Baník byl potom častěji u balonu, ale jeho kombinace ve střední části hřiště nebyly nebezpečné. Až v 38. minutě si domácí připravili půdu pro přímočarý průnik do vápna z pravé strany a Fillův vpád po Jánošově pasu zastavil nedovoleným způsobem Jovovič. Brazilský ofenzivní hráč De Azevedo si troufl i na další penaltu, kterou jistě proměnil a připsal si osmý gól v ligové sezoně.

Ještě před poločasem nebyli Ostravané daleko od třetí branky. Holzer se efektně uvolnil v rohu pokutového území a jeho pokus tečoval tyč jablonecké brány.

Ještě větší příležitost na zvýšení skóre měl v 53. minutě po standardní situaci Šašinka, ale zblízka přestřelil. Pak přišly chvíle Jablonce, který v minulém kole nehrál kvůli nezpůsobilému terénu. Nejdříve se před vápnem uvolnil Považanec a jeho ránu pod břevno vyškrábl Laštůvka. Domácí brankář zazářil i v 62. minutě, když Kratochvílovi zneškodnil penaltu za Šašinkův zákrok na Holíka.

Hosté pokračovali v tlaku, který měl ale jen územní charakter. Jablonečtí sice zatlačili soupeře na svou útočnou polovinu, do šestnáctky se však dostávali jen nákopy, které chytal Laštůvka. Na stále těžším terénu pak už Ostrava těsnou výhru uhájila.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Musíme být spokojeni. Pro nás bylo dnes důležité uspět, abychom se udrželi v kontaktu s mužstvy před námi. V prvním poločase i vzhledem k tomu terénu to bylo slušné utkání, dalo se i trochu kombinovat. My jsme ale někdy možná hráli až zbytečně komplikovaně. Nicméně se nám povedly dvě akce, z čehož byly dvě penalty, které Carlos suverénně proměnil. Bohužel směrem dozadu jsme si neodpustili nějaké chyby, které soupeř také tím gólem využil. Druhý poločas byl už spíše soubojový a ve vzduchu. Tím, že jsme vedli, jsme nechtěli udělat nějakou chybu. Možná jsme zalezli až moc, soupeř si vytvořil penaltu a tam nás podržel Lašty."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Obě dranky jsme dostali z penalt. Blbě jsme reagovali, byli jsme špatně postavení, hlavně při té druhé brance. Byli jsme za to potrestaní. Prohrávali jsme o gól, ale hráčům jsem o poločase říkal, že se o to můžeme poprat. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější. Byla tam penalta, kterou jsme ale neproměnili, a to byl asi klíčový moment. Byla tam ještě střela Považance, Laštůvka to nádherně chytil. Bylo na nás znát, že přírodní tráva pro nás momentálně není velký přítel, trénujeme pořád na umělce. Ale nebudu se na to vymlouvat. Měli jsme na to, abychom uhráli aspoň bod."

Martin Fillo (obránce Ostravy): "Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. První jsme odehráli docela dobře a dali jsme dvě branky. Jablonec tam neměl nic kromě toho gólu, který jsme dostali z jejich autu. Druhou půli jsme se zbytečně zatáhli, už jsme nepodrželi vepředu balon. Jablonec byl druhý poločas asi lepší a vynutil si i penaltu, kterou ale Lašty chytil. Tím nám zachránil vítězství."

Baník Ostrava - FK Jablonec 2:1 (2:1)

Branky: 17. a 38. obě z pen. De Azevedo - 20. Kubista. Rozhodčí: Berka - Kotík, Kubr - Lerch (video). ŽK: Jánoš, Fillo - Martinec, Jovovič, Kubista. Bez diváků.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Ndefe - De Azevedo (90. Buchta), Jánoš, Tetour (90. Kaloč), Holzer (80. Svozil) - Zajíc (46. Kuzmanovič), Šašinka (78. Mena). Trenér: Kozel.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob (78. Chramosta) - Považanec - Schranz (63. Haitl), Kubista, Kratochvíl, Jovovič (88. Podaný) - Doležal. Trenér: Rada.