Fotbalisté Ostravy chtějí být úspěšní i po odchodu Baroše

Ostrava - Fotbalisté Ostravy se v nadcházejícím ročníku budou snažit navázat na umístění z uplynulých dvou ligových sezon, kdy se shodně umístili v horní šestici. Pomoci jim k tomu mají i dvě posily ze Slovácka Jan Juroška a Tomáš Zajíc, kteří do Baníku v létě přestoupili.

Baník už se naopak musí obejít bez své ikony Milana Baroše, který ukončil profesionální kariéru. "Baník bude pochopitelně s odchodem Milana Baroše jiný, ale věřím, že tento kádr bude pracovat dobře. Mužstvo je okysličeno, je mladší. Rozhodně chceme uspět," řekl výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

Cestou velkých změn Ostrava v létě nešla. Vedle dvou hráčů Slovácka už přišel jen záložník Daniel Tetour z Dukly a z hostování se vrátili Ondřej Chvěja, Oleksander Azackij či Muhamed Tijani.

"Cením si toho, že jsme se snažili o posílení, jaké jsme si přáli. U dvou hráčů to nestačilo, to se nedá nic dělat. Ondřej Chvěja přišel z hostování a ukázal, jak se pere o místo v kádru. Je to střípek do mozaiky, věřím, že to hráči ukážou i v ligové sezoně," řekl kouč Luboš Kozel.

Baník se také ucházel o Ondřeje Lingra, kterého získala Slavia, a Jana Růska, jenž však zatím zůstal v Brně.

Baník strávil hlavní část přípravy na soustředění v Rakousku a v generálce zdolal účastníka Evropské ligy Hartberg 4:1. "Příprava ukázala, že jsme přímočařejší. Do koncovky se dostáváme ve větším počtu hráčů, věřím, že si to sedne a mužstvo silnější je. Sehráli jsme šest utkání a soupeři nás dostatečně prověřili. Kádr je širší, konkurence je na všech postech. Neměli jsme zdravotní problémy a věřím, že i fyzicky na tom budeme lépe než třeba na jaře," řekl Kozel.

Z mužstva v létě odešli vedle Milana Baroše ještě Robert Hrubý (Jablonec), Václav Procházka (Zlín), Denis Granečný (FC Emmen) nebo Martin Šindelář (Karviná). "S přestupem Šindeláře jsme byli nuceni ukončit jednání o odchodu Svozila. Jít se třemi stopery do ligy by bylo riziko," řekl Bělák.

Baník jde do sezony s prozatím neobsazenou pozicí sportovního ředitele. Místo Marka Jankulovského, který v létě na vlastní žádost skončil, by měl ale co nevidět zastat současný sportovní šéf Opavy Alois Grussmann.