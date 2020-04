Fotbalisté Ostravy budou dočasně pobírat nižší mzdy

Ostrava - Fotbalisté Ostravy budou dočasně pobírat o čtvrtinu menší platy. Vedení prvoligového klubu dnes oficiálně oznámilo, že v důsledku zachování ekonomické stability zkrátilo o 25 procent mzdy nejen hráčům, ale i všem zaměstnancům klubu a poskytovatelům služeb.

Baník je po Jablonci, Mladé Boleslavi a Zlínu čtvrtým účastníkem nejvyšší soutěže, který k úsporným opatřením v době pandemie koronaviru přistoupil.

"Takové kroky nikdy nejsou příjemné, ale jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout. Fotbal je ve složité situaci, potýká se s výpadky příjmů a celková nálada je v tomto segmentu vzhledem k nejisté budoucnosti momentálně spíše skeptická. Určitá opatření byla nevyhnutelná," prohlásil výkonný ředitel klubu Michal Bělák v oficiálním prohlášení.

Podle něj se krácení mezd v případě hráčů týká prozatím tří měsíců, u ostatních zaměstnanců platí do odvolání. "S hráči si po třech měsících řekneme, co dále. Věřím, že to nebude trvat dlouho a že se nám společnými silami podaří toto nepříjemné období překlenout," podotkl Bělák.

Hráči prvního týmu se od 16. března připravují podle individuálních plánů doma a ve volné přírodě. "Dalo se čekat, že něco podobného přijde, ale je to pochopitelný krok. Člověk nemůže nevnímat, co se děje a že problémy s financování dopadají i na fotbal. S majitelem klubu jsme o tom několikrát diskutovali. Považuju za přirozené, že v této nejednoduché situaci je na nás, na hráčích, abychom ukázali a projevili k Baníku vstřícnost a uskromnili se," řekl kapitán Baníku Milan Baroš na klubovém webu.

Baník po čtyřiadvaceti odehraných kolech přerušené soutěže figuruje na čtvrtém místě tabulky a má tedy šanci na účast v evropských pohárech.