Fotbalisté Opavy remizovali ve Zlíně 1:1 a jsou prvním sestupujícím z ligy

Zlín - Fotbalisté Opavy se stali prvním sestupujícím z první ligy. Poslední tým tabulky v utkání 31. kola nejvyšší soutěže remizoval ve Zlíně 1:1 a už nemůže opustit jednu ze tří nejhorších příček, které znamenají pád do druhé ligy. Slezané opouštějí elitu po třech letech.

Opavští potřebovali ve Zlíně pro uchování teoretické naděje na záchranu vyhrát a v prvním poločase šli do vedení, poté co se v 19. minutě prosadil Aleš Nešický. Stejný hráč pak nevyužil obrovskou šanci na pojistku a v 78. minutě srovnal nejlepší střelec domácích Tomáš Poznar.

Opavští sestupují z nejvyšší soutěže po třech sezonách. Vloni se pádu do druhé ligy vyhnuli díky tomu, že se kvůli jednomu pozitivnímu případu koronaviru v jejich kádru nestihla dohrát nadstavbová skupina o záchranu a výjimečně elitu nikdo neopustil. Slezané měli v době ukončení na předposledním místě stejně bodů jako nejhorší Příbram. Po nedohrání skupiny o záchranu se v této sezoně účastní první ligy rekordních 18 týmů a netradičně tři z nich sestoupí.

Do utkání vstoupili aktivněji domácí. Už v páté minutě měl na hlavě vedoucí gól Janetzký, ale po centru z levé strany orazítkoval jen tyč opavské branky.

Hosté využili v podstatě první vážnější šanci. Po rychlé a přímočaré akci po levé straně našel Hrabina v 19. minutě v šestnáctce volného Nešického, který se uvolnil a nedal brankáři Dostálovi šanci.

Zlín si v dalším průběhu udržoval územní převahu, ale narážel na pružnou defenzivu Slezanů. Lehce zahrozili jen hlavičkou Poznar a střelou Dramé.

Domácím prospěla dvě poločasová střídání. Zlínští zpřesnili hru a začali lépe kombinovat. Opava však pokračovala v aktivní hře, dobře napadala a využívala každou možnost k rychlým brejkům.

Šanci na druhý gól měl Dedič, ale hlavou netrefil prostor mezi tyčemi. V 72. minutě stejného hráče vychytal Dostál a z dorážky ze dvou kroků neproměnil Nešický jasnou tutovku, když míč napálil jen do břevna.

Hosty musela zahozená šance hodně mrzet. V 78. minutě využil chybu v jejich defenzivě Poznar a křížnou střelou vyrovnal. Zlín podruhé za sebou remizoval a natáhl ligovou sérii bez vítězství na osm kol.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Opava hrála uvolněně, jejich hra uprostřed pole nám dělala velké problémy. Kdybychom v úvodu dali gól Janetzkým, byl by vývoj jiný, ale my máme v poslední době jen jednoho střelce - Poznara. Když nedá gól on, tak nikdo. Opava nás mohla dohrát gólem na 0:2, ale nedala, fotbal je vždycky o střelcích a gólech. Máme bod a ten je hodně důležitý v boji o záchranu. Ale klid pořád nemáme."

Alois Skácel (trenér Opavy): "Byl to z naší strany velmi dobrý zápas. Byli jsme aktivní v pohybu, dobře jsme kombinovali. Kluci to výborně rozbíhali a ukázali se ve velmi dobrém světle. Po vstřelené brance jsme byli lepší než domácí. Navíc střela Nešického do břevna měla být uznána za gól, protože podle záznamu byl míč za čarou. Pak jsme inkasovali gól, jaký dostáváme celou sezonu. Sestup je pro nás smutný, na rozbor bude více času, až celá soutěž skončí. V žádném případě nejsme s pádem do druhé ligy smířeni, ale takový je fotbalový život. Smlouvu mám ještě na dva roky a jestli budu pokračovat, záleží na vedení."

Fastav Zlín - SFC Opava 1:1 (0:1)

Branky: 78. Poznar - 19. Nešický. Rozhodčí: Franěk - Mikeska, Hurych - Denev (video). ŽK: Janetzký, Martínez - Didiba, Dedič, Digaňa, Nešický, Smola. Diváci: 240 (omezený počet).

Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Matejov - Janetzký (74. Fantiš), Hlinka, Janošek (46. Martínez) - Dramé, Poznar, Potočný (46. Jawo). Trenér: Páník.

Opava: Digaňa - Didiba, Hnaníček, Kulhánek, Hrabina - Mondek (86. Rataj), Hellebrand (77. Darmovzal), Večerka, Nešický, Helešic (80. Kania) - Dedič (86. Smola). Trenér: Skácel.