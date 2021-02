Fotbalisté Opavy remizovali v záchranářském duelu s Příbramí 0:0

Opava - Záchranářské utkání 19. kola první fotbalové ligy mezi Opavou a Příbramí skončilo bez branek. Slezané nevyhráli 13 kol po sobě a zůstali poslední. Středočeši naplno nebodovali v osmém kole za sebou, posunuli se však na 16. místo před Mladou Boleslav, která odehrála o dvě utkání méně. Na první nesestupovou pozici, kterou drží Brno, ztrácí Příbram dva body.

Premiéru v nejvyšší soutěži si odbyl třiadvacetiletý brankář Opavy Digaňa. Slovenský gólman si na míč v úvodním dějství takřka nesáhl, Středočeši totiž nevyprodukovali ani jednu střelu na bránu.

Slezané, kteří v úterý v naprosto odlišné sestavě vypadli ve třetím kole domácího poháru s třetiligovými Karlovými Vary po prohře 0:3, byli v prvním poločase aktivnější.

Hned v úvodu po centru Březiny nebezpečně hlavičkoval Dedič, jenže balon vyrazil mimo tyče příbramský gólman Kočí. Ten si po půlhodině hry skvěle poradil také s jedovatou střelou Nešického zpoza šestnáctky. Spoustu práce měl Kočí také s Březinovou tvrdou ranou z přímého kopu, míč s potížemi vytěsnil do zámezí.

Po změně stran střídající Čvančara sklepl míč pro Nešického, který však vypálil bez přípravy vysoko nad příbramskou bránu. V závěru Kočího nepřekonal z dorážky ani stoper Didiba.

Slezané doma v nejvyšší soutěži nevyhráli posedmé za sebou a v posledních čtyřech zápasech tam neskórovali. Opava nepodlehla v lize Příbrami pošesté v řadě, poslední čtyři duely ale skončily remízou. Středočeši od loňského května nezvítězili venku ve 14 ligových utkáních po sobě.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "První poločas byl celkově lepší než druhý. Docela dobře jsme do utkání vstoupili, ale ve druhém poločase jsme z toho malinko vypadli. Připadalo mi, že jsme měli strach nebo na nás ležela tíha. Až v závěru jsme se dostali do tlaku. Didiba měl šanci, ale bohužel trefil gólmana. Potom tam Smola dobře vrací balon. Místo, abychom měli hlad a šli to dorazit do branky, nepochopitelně odcouváme z vápna. Pořád stejná písnička, strašně malý důraz ve vápně. Proto nedáváme góly. Brno i Příbram jsme doma nezvládli, naše situace se komplikuje."

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Dneska jsme toho moc nepředvedli. Hráli jsme poctivě. Chtěli jsme samozřejmě předvést i něco dopředu, ale spíš jsme se soustředili na defenzivu. Měli jsme velké ztráty v přechodové fázi, proto jsme se nedostali do žádné šance. S bodem jsme spokojení. Pro nás i pro domácí je ale bod málo."

SFC Opava - 1. FK Příbram 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Matoušek, Mojžíš - Machálek (video). ŽK: Didiba, Březina, Smola - Vilotič, Cmiljanovič, Kvída, Laňka. Bez diváků.

Opava: Digaňa - Březina, Kulhánek, Didiba - Mondek (75. Hrabina), Tiéhi, Nešický, Hellebrand, Helešic (59. Čvančara) - Kania (87. Schaffartzik), Dedič (59. Smola). Trenér: Skácel.

Příbram: Kočí - Laňka, Kvída, Tregler, Vilotič, Cmiljanovič - Lalkovič (87. Antwi), Hájek (63. S. Kingue), Nový (72. Pilík) - Zorvan - Voltr (87. Vávra). Trenér: Horváth.