Fotbalisté Opavy remizovali s Libercem 1:1 a zůstali poslední

Opava - Fotbalisté Opavy v 10. kole první ligy doma remizovali 1:1 s Libercem, poosmé za sebou v nejvyšší soutěži nevyhráli a zůstali na posledním místě. Liberec je v tabulce desátý. Hosty poslal do vedení v 53. minutě Petar Musa, už za šest minut odpověděl René Dedič.

Opavští, na jejichž lavičce se podle plánu objevil i sportovní manažer Grussmann, začali aktivně. První vyloženou šanci si ovšem vytvořili paradoxně Severočeši. Musa udržel balon ve středu hřiště a rozběhl Malinského, po jehož tečované ráně míč propadl do opavského vápna a Baluta z ideální pozice přestřelil poloprázdnou bránu domácích.

Ti mohli udeřit v závěru jinak nevýrazné první půle. Na Zavadilův centr si na zadní tyči naskočil Simerský, ale míč po jeho hlavičce liberecký brankář Nguyen skvěle vyrazil do zámezí.

Na startu druhé půle se dočkali Liberečtí. Baluta chytrým nákopem vysunul Musu, který proběhl kolem nedůrazného Simerského, poradil si také s opavským gólmanem Šromem a poslal míč do prázdné brány. "Po hrubce a nedorozumění jsme inkasovali a dostali jsme se pod tlak. Ve finální fázi tomu chyběla lehkost. Od bodu se musíme odrazit, i když víme, že doma je to málo," řekl trenér Opavy Ivan Kopecký.

Uběhlo jen šest minut a bylo vyrovnáno. Zavadil z přímého kopu poslal centr do šestnáctky Slovanu, Hybš včas nedostoupil Dediče a ten ve skluzu dokázal dopravit míč k pravé tyči. "Nazval bych to tak, že my jsme hrozili hlavně po zemi rychlými brejky po dobrém napadání a rychlém přechodu, ale řadu akcí jsme nedotáhli do zdárného konce," uvedl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Liberec si mohl vzít vedení zpátky po rychlém brejku, na jehož konci se Malinský ocitl sám před Šromem. Opavského brankáře sice překonal lobem, jenže těsně minul také domácí bránu. Slezané nadále hrozili především ze standardek Zavadila, jenže druhý gól nepřidal. Opava na svém stadionu potřetí za sebou v lize s Libercem remizovala 1:1.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Byli jsme si vědomi, že pro nás budou mít tři body velký význam. Hráčům nemůžu upřít snahu, ale od začátku jsme byli nervózní a nepřesní. Nevyřešili jsme své náznaky správně a soupeř v celém utkání chodil do otevřené obrany. Snažili jsme se hrát do plných, ale chyběla nám kvalita a lepší předfinální fáze. Nevytvořili jsme si šanci. Nebezpeční jsme byli hlavně ze standardek, při kterých nám chyběly větší důraz a agresivita. Po hrubce a nedorozumění jsme inkasovali a dostali jsme se pod tlak. Ve finální fázi tomu chyběla lehkost. Od bodu se musíme odrazit, i když víme, že doma je to málo."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Bylo to zajímavé utkání v dobré atmosféře. Nazval bych to tak, že my jsme hrozili hlavně po zemi rychlými brejky po dobrém napadání a rychlém přechodu, ale řadu akcí jsme nedotáhli do zdárného konce. Domácí hrozili spoluprací Zavadil - Dedič. Opava měla hodně standardek a Zavadil je umí kopat famózně, v jeho věku klobouk dolů. Hráči utkání odpracovali ve vysokém tempu. Myslím, že jsme tady měli vyhrát, protože jsme měli více brankových příležitostí."

SFC Opava - Slovan Liberec 1:1 (0:0)

Branky: 59. Dedič - 53. Musa. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Vlasjuk. ŽK: Dedič, Zavadil - Pešek, Breite, Oscar, Kačaraba. Diváci: 3181.

Sestavy:

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Zavadil - Šulc (76. Souček), Jursa (60. Mondek), Manzia (84. Helebrand) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mikula, Hybš - Malinský (86. Mara), Breite, Oscar, Pešek (74. Koscelník) - Baluta (90.+1 Karafiát) - Musa. Trenér: Hoftych.