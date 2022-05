Fotbalisté Opavy a Vlašimi zkusí zdramatizovat baráž

Praha - Odvety baráže o první fotbalovou ligu zakončí v neděli v Česku sezonu profesionálních soutěží. Po čtvrtečních úvodních zápasech mají výrazně blíže k úspěchu favorité z nejvyšší soutěže, celky z druhé ligy ale zkusí dvojutkání ještě zdramatizovat. Vlašim chce v domácí odvetě s Teplicemi napravit vysokou venkovní porážku 0:3 a Opava touží po domácí prohře 0:1 překvapit v Ďolíčku Bohemians 1905.

Vlašim úvodní duel s Teplicemi nezvládla. Druhý tým druhé ligy na Stínadlech prohrál o tři góly a poprvé od září neskóroval. Klubu z malého středočeského města se výrazně vzdálil vysněný premiérový postup do nejvyšší soutěže.

"Teplice nás přehrály jednoduchým fotbalem. Teď je na nás se z toho zvednout. Hrajeme doma, kde jsme hodně silní, kde si věříme. Tak věřím, že se dáme dohromady a v neděli to Teplicím hodně znepříjemníme," řekl vlašimský trenér Martin Hyský, který připomněl velké obraty v Lize mistrů.

"Je to o tři góly. Liverpool nebo Real Madrid velké obraty zvládly a neřekl bych, že se to nedá srovnávat. Zase měli úplně jiného soupeře a stejně byli schopni to otočit. Doufám, že dokážeme v sobě probudit víru v to, že postup ještě není úplně ztracený," doplnil bývalý hráč Slavie.

Tepličtí si ve čtvrtek připsali první výhru po pěti zápasech ligové nadstavby bez plného bodového zisku. Vděčili za ni především záložníkovi Janu Fortelnému, jenž skóroval dvakrát. Severočeši jsou velmi blízko k tomu, aby se udrželi v nejvyšší soutěži, kde působí nepřetržitě od sezony 1996/97.

"Máme skvělý výsledek 3:0, ale je to jen poločas a první krok. Musíme udělat ještě jeden. Všichni vidí a cítí, že to ještě bude náročné. Po takovém výsledku jim to ale ve Vlašimi nemůžeme nechat," řekl teplický Jiří Jarošík, trenér patnáctého týmu nejvyšší soutěže.

I v druhém dvojzápase má blíž k postupu prvoligový favorit. Bohemians díky rychlému gólu Romana Květa zvítězili v Opavě a v odvetě budou mít výhodu domácího prostředí. Pražané, kteří z ligy naposledy sestoupili v roce 2012, se Slezany v 10 soutěžních zápasech za sebou neprohráli.

"V úvodním utkání lépe hodnotím výsledek než výkon, ale nebudu kropit vlastní mužstvo, když jsme vyhráli důležitý zápas venku. Jak bylo těžké pro nás hrát v opavském "kotli", tak zase vím, že i ligové mančafty mají problémy v Ďolíčku před našimi skvělými diváky. Doufám, že psychická výhoda se otočí a předvedeme lepší výkon s podobným výsledkem," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý, jehož tým prohrál jediný z posledních sedmi zápasů.

Opavě se vzdálila šance na návrat do první ligy po roce a loňském sestupu. Třetí celek druhé nejvyšší soutěže potřebuje v Ďolíčku zvítězit, což se mu nepovedlo devětkrát po sobě. Slezané navíc venku vyhráli jen v jediném z posledních sedmi duelů.

"Myslím, že remízu 1:1 bychom si zasloužili. V odvetě bude strašně důležité, kdo dá první gól. Pokud by se to podařilo nám, určitě by nás to nakoplo. V ten moment by to s námi měla Bohemka ještě obrovsky těžké," řekl opavský trenér Roman West.

Statistické údaje před odvetnými zápasy baráže o první fotbalovou ligu: Bohemians Praha 1905 (14. v první lize) - SFC Opava (3. v druhé lize) Výkop: neděle 22. května, 16:00. První zápas: 1:0. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Caletka - Ondráš (video). Bilance v lize: 13 6-5-2 10:8. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Krch, Křapka, Vondra - Dostál, Jindřišek, Květ, Kovařík - Hronek - Chramosta, Puškáč. Opava: Digaňa - Celba, Didiba, Žídek, Janoščín - Macháček, Darmovzal - Šigut, Pikul, Helešic - Rataj. Absence: Keita, Necid (oba zranění), Bederka, Puškáč (oba nejistý start) - nikdo. Zajímavosti: - Bohemians od listopadu 2008 v posledních 10 soutěžních zápasech s Opavou neprohráli - Bohemians prohráli úvodní 2 vzájemné prvoligové zápasy, ale od té doby s Opavou v nejvyšší soutěži 11x za sebou bodovali - Bohemians doma s Opavou 9 soutěžních zápasů po sobě neprohráli - Bohemians skončili v první lize na 14. příčce, Opava obsadila v druhé lize 3. místo - Bohemians naposledy sestoupili z první ligy v roce 2012 - Bohemians prohráli jediný z posledních 7 zápasů a ve 3 z posledních 4 duelů zvítězili - Bohemians doma naposledy rozdrtili Karvinou 4:0, ale předtím tam 6 soutěžních zápasů po sobě nevyhráli - Opava usiluje o návrat do ligy po roce a loňském sestupu - Opava 2x za sebou prohrála - Opava vyhrála jediný z posledních 7 venkovních zápasů - Köstl (Bohemians) slaví den po utkání 24. narozeniny Sellier & Bellot Vlašim (2. v druhé lize) - FK Teplice (15. v první lize) Výkop: neděle 22. května, 16:00. První zápas: 0:3. Rozhodčí: Szikszay - Nádvorník, Volf - Klíma (video). Bilance v lize: - . Předpokládané sestavy: Vlašim: Vágner - Icha, Broukal, Breda, Svoboda - Jurásek, Suchan, Křišťan, Rigo - Zlatohlávek, Gning. Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Shejbal - Hyčka, Trubač, Mareček, Vondrášek - Fortelný - Sejk, Mareš. Absence: Douděra, Janda (oba zranění), Gning (nejistý start) - Jukl, Knapík, Mazuch (všichni zranění), Ledecký, Succar, Žák, Žitný (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Teplice v úvodním utkání zvítězily 3:0 i díky dvěma gólům Fortelného - týmy se ještě neutkaly v první lize - Vlašim vloni v létě porazila Teplice v přípravě 3:2, v lednu 2018 zase zvítězili Severočeši 2:0 - Vlašim skončila v druhé lize druhá, Teplice obsadily v první lize 15. místo - Vlašim usiluje o premiérový postup do první ligy, v roce 1978 v baráži prohrála s Košicemi - Vlašim ve čtvrtečním úvodním vzájemném duelu po 3 zápasech prohrála a poprvé od září neskórovala - Vlašim prohrála jediný z posledních 11 domácích zápasů - Vlašim měla s 61 góly nejlepší útok druhé ligy společně s vítězným Brnem - Teplice hrají první ligu nepřetržitě od sezony 1996/97 - Teplice si v úvodním vzájemném duelu připsaly první výhru po 5 zápasech - Teplice vyhrály jediný z posledních 6 venkovních zápasů