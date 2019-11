Fotbalisté Olomouce zdolali Liberec a po osmi kolech vyhráli

Olomouc - Fotbalisté Olomouce v 18. kole první ligy porazili 1:0 Liberec a po osmi zápasech se dočkali vítězství. O výhře domácích, kterým chyběl za žluté karty potrestaný trenér Radoslav Látal, rozhodl Michal Vepřek. Naopak Slovan prohrál s Olomoucí v sezoně i podruhé 0:1.

Liberec nastoupil v totožné sestavě, která před týdnem doma smetla 5:0 Zlín, a už v 11. minutě mohl jít do vedení, ale Breite mířil hlavou těsně vedle. Chvíli na to naopak otevřeli skóre domácí a svým prvním gólem v sezoně se o to postaral Vepřek. Navíc po 222 minutách ukončil střelecké trápení Olomouce.

V dalším průběhu první půle měli více ze hry Liberečtí. Ve 20. minutě nebezpečně, ale těsně vedle pálil Breite, v 25. pronikl za domácí stopery Musa, jenže ani on přesně nezakončil. Po dalších pěti minutách byl blízko vyrovnání Kačaraba, avšak ve skrumáži po rohu stačila domácí obrana míč včas odkopnout. Muse se poté neprosadil ani Musa po brejku.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí a v 55. minutě pálil po přihrávce Plška vedle Houska. Poté opět po brejku zahrozil Musa a s přibývajícím časem snaha Liberce o vyrovnání ještě narůstala.

V 73. minutě doložil svoji střeleckou chuť Breite, ale opět nepřesně. Sigma se snažila otupit nápor soupeře aktivní hrou, což se jí nakonec podařilo a zvítězila poprvé od poloviny září, kdy zdolala Opavu.

Hlasy po utkání:

Jiří Neček (asistent trenéra Olomouce): "Jsem nejšťastnější trenér na světě, doufám, že nám tato výhra vlije do žil více sebevědomí a klidu. Předchozí porážky tým srážely a já jsem rád, že to dnes skončilo. Tým táhl za jeden provaz, nebyla pravda, že kabina byla v rozkladu, jak jsem někde četl v narážce na kauzu Pilař, který byl vyřazen z kádru. Byl jsem z koučování nervózní, je to něco jiného řídit tým jako hlavní, než být skrytý jako asistent. Dnes jsme v první půli nehráli špatně, dali jsme gól, Liberec je velmi kvalitní tým, dovolí si řadu individuálních akcí, ale dnes jsme je ubránili."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Úvod zápasu byl takový ospalý a oťukávací, nás probrala inkasovaná branka. Pak jsme domácí zatlačili, byli jsme po většinu zápasu lepším týmem, ale dnes nám to tam nepadalo, měli jsme velmi slabou produktivitu. Snažili jsme se do konce s výsledkem něco udělat, víme o tom, že Sigma mívala problémy v koncích zápasů, ale my jsme to dnes bohužel nedokázali využít v náš prospěch."

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 14. Vepřek. Rozhodčí: Denev - Blažej, Koval. ŽK: Plšek, Zmrzlý - Potočný, Breite, Karafiát. Diváci: 2816.

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Beneš, Vepřek - Zmrzlý - Zahradniček (90.+2 Hála), Houska, Plšek, Falta - Chytil (51. Yunis, 73. González). Trenér: Neček.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar (89. Chaluš), Mara (81. Mara) - Malinský, Breite, Potočný (65. Pešek) - Musa. Trenér: Hoftych.