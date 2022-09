Fotbalisté Olomouce vyhráli na hřišti Pardubic a naplno bodovali po pěti kolech

Praha - Fotbalisté Olomouce zvítězili v sedmém kole první ligy na hřišti Pardubic v jejich pražském azylu v Ďolíčku 2:0. Sigma v nejvyšší soutěži naplno bodovala po pěti zápasech a v tabulce se posunula na 12. místo. Naopak Východočeši prohráli i druhý duel pod dočasným trenérem Pavlem Němečkem a po čtvrté ligové porážce za sebou zůstali poslední.

Pardubice hrály od 39. minuty bez vyloučeného Bernarda Rosy. Hanáci šli do vedení v nastavení prvního poločasu po brance Jakuba Pokorného, pojistku přidal v 76. minutě Antonín Růsek.

Už v šesté minutě zahrozila Olomouc, po centru Zmrzlého hlavičkoval Chytil, gólman Markovič však skákavý míč vyrazil. Také Pardubice o sobě daly vědět, ale Červenka před brankou nedosáhl na Marešovu přihrávku.

Další šance v úvodním dějství si vytvořili jen hosté. Stoper Pokorný střílel po rohu, avšak domácí obránce Rosa u tyče balon vykopl. Poté si Markovič poradil s Chvátalovou střelou a Chytil hlavičkoval do tyče.

V 37. minutě Rosa zezadu fauloval Vodháněla a uviděl žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů ale sudí Hocek změnil svůj původní verdikt a jednadvacetiletého Brazilce k údivu pardubických hráčů i trenéra Němečka vyloučil.

Sigma využila přesilovku ve druhé minutě nastavení úvodního dějství. Růskovu hlavičku Markovič vytáhl pouze k dorážejícímu Pokornému, který se nemýlil. Pětadvacetiletý stoper, který přišel do Olomouce nedávno z Ostravy, zaznamenal první gól v ligové sezoně.

Po přestávce Růsek hlavičkoval do břevna a Chytil do Markovičovy náruče. Domácí brankář následně vytáhl ránu střídajícího Matouška na tyč a Růsek z dorážky přestřelil. Ani další Růskův pokus hlavou nevyšel a Markovič vytěsnil na roh Navrátilovu střelu.

Uklidňující gól pro Hanáky přidal až v 76. minutě Růsek, jenž z vápna prostřelil Markoviče. Skóroval poprvé v ligovém ročníku. Výsledek mohl zkorigovat střídající Lima, který ale dělovkou zpoza šestnáctky přestřelil.

Olomouc porazila v lize Pardubice potřetí za sebou a v Ďolíčku jim nepodlehla ani v jednom ze tří utkání. Východočeši mají se čtyřmi góly nejhorší útok ligy a s 19 inkasovanými brankami také nejslabší obranu.

Hlasy po utkání:

Pavel Němeček (trenér Pardubic): "Z utkání jsem zklamaný nejen výsledkově, ale především z naší hry do červené karty. Olomouc si vytvořila několik šancí, to znamená, že jsme určitě moc dobře nebránili. Mohli jsme být i nebezpečnější dopředu. K červené kartě se vyjadřovat nechci. Pro mě je přísná, ale nechci to dál řešit, neviděl jsem žádný záběr. Možná největší zlom byla branka ke konci prvního poločasu spíše než červená karta. Pak to pro nás bylo hrozně těžké, hodně jsme běhali bez míče."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V naší situaci hodně důležitá a cenná výhra z venku. Na druhou stranu naprosto zasloužená, i co se týče průběhu zápasu. Konečný výsledek mohl být daleko vyšší, určitě by tomu slušel, protože jsme měli velké množství šancí. Nechci snižovat kvalitu soupeře, měl to složité, protože šel do deseti hráčů. Celkově to ublížilo fotbalu, protože druhý poločas byl z naší strany hodně opatrný. Už to nebylo tak rychlé, aktivní. Tím, že Pardubice ztratily hráče, se spíš soustředily na poctivou defenzivu a snažily se zužitkovat standardku nebo příležitost pro rychlý protiútok. Pak to pro diváka moc zajímavé utkání nebylo. I ve druhém poločase jsme měli množství šancí, několikrát zazvonila branková konstrukce. Jsem rád, že jsme to zvládli. Musím kluky pochválit, přístup byl v pořádku. Teď nás čeká doma Plzeň, takže to zase bude úplně diametrálně odlišný zápas."

FK Pardubice - Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 45.+2 Pokorný, 76. Růsek. Rozhodčí: Hocek - Machač, Kotalík - Szikszay (video). ŽK: Svoboda - Poulolo, Chytil, Pokorný. ČK: 39. Rosa (Pardubice). Diváci: 636.

Pardubice: Markovič - Rosa, Vlček, Hranáč, Svoboda - Tischler - Sychra (60. Lima), Janošek (89. Akosah-Bempah), Hlavatý, Mareš (46. Kostka) - Červenka (71. Černý). Trenér: Němeček.

Olomouc: Trefil - Chvátal, Pokorný, Poulolo (46. Beneš), Zmrzlý - Spáčil (63. Ventúra), Breite (89. Greššák) - Navrátil (85. Sláma), Růsek, Vodháněl (46. Matoušek) - Chytil. Trenér: Jílek.