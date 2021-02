Fotbalisté Olomouce v domácím poháru postoupili přes Domažlice

Praha - Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole domácího poháru MOL Cupu nad třetiligovými Domažlicemi 3:1 a postoupili do osmifinále. Favorizovaná Sigma rozhodla o výhře až dvěma brankami v druhém poločase.

Olomoucký trenér Radoslav Látal nasadil silnou sestavu, přesto se Hanáci proti Domažlicím dlouho trápili. Druhý tým třetí ligy přitom nastoupil k soutěžnímu duelu poprvé od října, kdy byla kvůli koronavirové situaci v zemi přerušena ČFL.

Domácí favorit sice v 15. minutě otevřel skóre, poté co na zadní tyči doklepl míč do branky Martin Hála, hned za šest minut ale po zmatcích v defenzivě Sigmy srovnal z dorážky hlavou Martin Hrubý.

Olomoučtí rozhodli až po přestávce. V 50. minutě se prosadil syn trenéra Hanáků Radek Látal a v polovině druhého poločasu hlavou na hranici ofsajdu přidal pojistku Martin Hála. V 76. minutě na druhé straně odmítl snížení bývalý ligový záložník Egon Vůch, který neproměnil penaltu.

"Splnili jsme povinnost, postoupili jsme, ale to bylo to jediné, co jsme udělali dobře. Začátek jsme měli velmi dobrý, ale najednou uděláme chybu a soupeř se dostane do tlaku. Po standardce dostaneme gól a už se třepeme o výsledek. Bylo tam podcenění z naší strany. Ve druhé půli jsme vstřelili dva góly, ale potom zase penalta a soupeř mohl dát na 3:2. S hrou jsme nebyli spokojeni," citoval klubový web trenéra Látala.

Sigma se přidala k již dřívějším osmifinalistům Slavii, Spartě, Mladé Boleslavi, Brnu, Slovácku, Teplicím, Bohemians 1905, Českým Budějovicím, druholigovým týmům Hradce Králové a Vlašimi a třetiligovým Karlovým Varům, které v úterý vyřadily Opavu.

MOL Cup byl v průběhu podzimu kvůli koronaviru zastaven a přerušen až do konce prosince. Program 3. kola se proto dohrává až v jarní části sezony. Kvůli terénům si většina klubů prohodila pořadatelství a domácím je prvoligový celek.

Sigma Olomouc - Domažlice 3:1 (1:1)

Branky: 15. Hála, 50. Radek Látal, 69. Nešpor - 21. Hrubý.

Sestava Olomouce: Macík - Sladký (77. Zahradníček), Štěrba, Poulolo (55. Greššák), Radek Látal - González, Breite, Daněk (46. Mihalík), Hála - Chytil (46. Slaměna) - Nešpor (77. Zifčák). Trenér: Radoslav Látal.