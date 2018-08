Almaty - Fotbalisté Olomouce se ve čtvrtek pokusí dotáhnout do úspěšného konce souboj s Kajratem Almaty o postup do závěrečného předkola Evropské ligy. Sigma v prvním utkání doma vyhrála 2:0 a přivezla si do Kazachstánu slibný náskok. Kazašský vicemistr je ale silný především v domácím prostředí, a tak o postupujícím ještě rozhodnuto není.

"Ještě nás čeká velká práce," připustil trenér Václav Jílek, jehož svěřenci v prvním duelu Kajrat přehrávali a dostali se do vedení brankami Martina Sladkého a Václava Pilaře. Navíc hráli proti deseti. Pak se ale nechal vyloučit i kapitán Sigmy Michal Vepřek a soupeř se dostal do hry. Hanáky dvakrát zachránila tyč a sami nevyužili velkou šanci na třetí gól, který by zaručil odvetu mnohem klidnější. I tak ale Sigmě stačí v odvetě i prohra o gól a v případě vstřeleného gólu i o dva.

"Myslím, že jsme ve finále vytěžili velmi dobrý výsledek. Protože výsledek nám dává velmi dobré vyhlídky. Ale měli jsme i velkou dávku štěstí. Odvetu nesmíme nijak podcenit," upozornil Jílek.

Varováním je i domácí bilance Kajratu, který v evropských pohárech na svém stadionu neprohrál už 14 zápasů, jedenáct jich vyhrál a ve čtyřech uhrál výsledek, který by mu nyní stačil na postup. Pomáhá mu i to, že hraje na umělé trávě, na kterou soupeři nejsou tak zvyklí.

"Umělá tráva asi nebude hrát roli. Kajrat je ale doma silný a bude to těžký zápas. Když se nám ale podaří dát gól, tak si myslím, že to zvládneme," uvedl olomoucký záložník Šimon Falta, který by mohl tentokrát nastoupit na levém beku místo Vepřeka, který po červené kartě nemůže hrát. Variantou je i dvacetiletý Michal Surzyn.

"Jedeme ven s výsledkem 2:0, a když budeme zodpovědně bránit a povede se nám třeba protiútok, tak si myslím, že máme velkou šanci postoupit. Musíme být zodpovědní," upozornil hrdina prvního utkání Sladký.

Kajrat, který ve 2. předkole vyřadil i přední nizozemský tým Alkmaar, usiluje o vyrovnání historického maxima, protože přes 3. předkolo dosud přešel jen v roce 2015. "Výsledek pro nás není dobrý, ale pořád si myslím, že máme šanci s tím něco udělat. Doma to bude úplně jiný zápas," prohlásil trenér kazašského celku Carlos Ferrer, který v minulosti působil v akademii Barcelony.

Pro oba celky je velkou motivací i možnost utkat se v dalším kole s nejúspěšnějším celkem soutěže Sevillou.

Odveta v Kazachstánu začne ve čtvrtek v 16:00 v přímém přenosu ČT Sport.

Statistické údaje před odvetou Kajrat Almaty - Sigma Olomouc: -------- Výkop: čtvrtek 16. srpna, 16:00 (ČT Sport). První zápas: 0:2. Rozhodčí: Schärer - Josipovič, Zogaj (všichni Švýc.).

Bilance: ČR - Kazachstán 9 4-3-2 12:7. 2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1, 2007/08 Intertoto: Tobol Kostanaj - Liberec 1:1, 2:0, 2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl., 2017/18 EL: FC Astana - Slavia 1:1, 1:0, 2018/19 EL: Olomouc - Kajrat 2:0. Kajrat v Evropě: LM/PMEZ 2 1 0 1 3:4 EL/UEFA 29 14 5 10 47:28 Celkem 31 15 5 11 50:32 Olomouc v Evropě: UEFA/EL 41 19 9 13 66:54 Intertoto 16 6 6 4 23:16 Celkem 57 25 15 17 89:70 Předpokládané sestavy: Kajrat: Plotnikov - Lunin, Politevič, Bateau, Sokolenko - Isael, Elek, Juan Felipe, Aršavin - Eseola, Islamchan. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Falta - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Pilař - Nešpor. Absence: Sujumbajev (trest za ČK) - Dvořák (nejistý start), Vepřek (trest za ČK).

Zajímavosti: - první duel vyhrála Olomouc 2:0 góly Sladkého a Pilaře - vítěz se ve 4. předkole utká o postup do základní skupiny s vítězem duelu mezi Sevillou a Žalgirisem Vilnius - Olomouci k postupu stačí i prohra o gól či o dva góly se vstřelenou brankou - Olomouc se vrací do pohárové Evropy po devíti letech, v roce 2009 Sigma došla do 4. předkola EL - Kajrat ve 2. předkole vyřadil nizozemský Alkmaar, v 1. předkole Engordany z Andorry, v 5 zápasech dal 13 gólů - Kajrat přešel přes 3. předkolo jen jednou, v roce 2015, v případě postupu přes Olomouc vyrovná své maximum - Kajrat v předkolech neprohrál posledních 14 domácích zápasů - Kajrat ve 4 z 15 domácích zápasů v pohárech uhrál výsledek, který potřebuje k postupu - o 5 z 13 branek Kajratu v předchozích předkolech se postaral Eppel, po 3 gólech dali Eseola a Islamchan - Kajrat je na 2. místě kazašské ligy - z olomouckých hráčů před prvním duelem zažili zápasy evropských pohárů jen Polom, Vepřek, Pilař a Nešpor