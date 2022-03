Fotbalisté Olomouce remizovali s Bohemians 0:0, Zmrzlý neproměnil penaltu

Olomouc - Fotbalisté Olomouce remizovali ve 24. kole první ligy s Bohemians 1905 bez branek. Blíže vítězství byli domácí, jenže v závěru prvního poločasu Ondřej Zmrzlý neproměnil penaltu a dvakrát hosty zachránila branková konstrukce. Týmy nevyhrály třetí kolo po sobě. Sigma doma v nejvyšší soutěži neprohrála počtvrté v řadě a v neúplné tabulce se posunula na sedmé místo. Pražané bodovali venku poprvé od září po sérii osmi ligových porážek a poskočili na 12. příčku.

První náznak šance přišel ve 12. minutě, kdy Chytil na malém vápně hlavou jen těsně promáchl Chvátalův centr z pravé strany. Zhruba v polovině prvního poločasu se pak ke dvěma střelám zpoza vápna odhodlali domácí, jenže Breite branku přestřelil a Chytil zamířil vedle pravé tyče Valešovy branky.

Po půlhodině už se domácí prosadili, hlavička Chytila však nemohla být uznána, protože se olomoucký útočník nacházel v době centru v ofsajdovém postavení. O pět minut později zamířil z uctivé vzdálenosti jen do středu branky hostující Beran. Aktivní Chytil se dostal k dalšímu zakončení ještě před koncem poločasu, brankář "Klokanů" Valeš jeho pokus na zadní tyč zneškodnil.

Dvě minuty před koncem poločasu zahrál ve vlastním vápně rukou Köstl a rozhodčí Berka nařídil pokutový kop pro Olomouc. Valeš však vystihl Zmrzlého úmysl a pokus k levé tyči chytil.

Na začátku druhého poločasu poslal přízemní míč do malého vápna Růsek, Chytil na něj znovu těsně nedosáhl. Po 10 minutách druhého poločasu prověřil domácího brankáře Macíka utaženou střelou do středu branky Květ.

K ohrožení branky se poté dostali také domácí, hlavička Růska nejdříve zamířila do břevna a poté hostující obránci zablokovali pokusy Zmrzlého i Růska. Stejně pak dopadly střely hostujícího Květa a Marečka uvnitř pokutového území.

Čtvrthodiny před koncem zápasu si naskočil na rohový kop Beneš, jeho hlavička ke smůle domácích zamířila jen do tyče. Těsně po vypršení základní hrací doby vytvořili hostující hráči před brankou Sigmy velký závar, ani natřikrát se jim ale míč do sítě přes blokující hráče dostat nepodařilo. V nastavení ještě zajímavě mířil z přímého kopu Bederka, jeho pokus skončil těsně nad brankou.

Hanáci doma v lize prohráli jediné z 18 utkání s Bohemians, na druhé straně je však nezdolali třikrát za sebou, a navíc jim při tom nevstřelili gól. Sigma je s devíti nerozhodnými výsledky spolu s Jabloncem a Hradcem Králové remízovým "králem" nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Výkon v dnešním zápase nebyl vůbec špatný. Měli jsme aktivní vstup do utkání, ale méně brankových příležitostí než v minulém zápase. Přesto byly dvě nebo tři šance stoprocentní. Ve druhém poločase jsme se snažili to převrátit na naši stranu včetně možnosti většího střídání. Nepřineslo to ale kýžený efekt. Že se nepromění penalta, to se stává. Je jen trochu s podivem, že je to už čtvrtá nebo pátá penalta v řadě. I přesto bychom ale měli být schopni vypracovat si ještě více šancí a soupeře porazit aspoň jednobrankovým rozdílem. Je na čem stavět, ale sráží nás koncovka a efektivita. Kvůli tomu pak nemáme potřebné body k tomu, abychom měli více klidu."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Pro nás je to cenný bod, protože Sigma měla většinu utkání značnou převahu. Měla sice asi jen jednu střelu na branku, ale bylo tam hodně závarů a nebezpečných situací. Ta jediná střela na branku byla ještě navíc ta penalta. Přesto, že jsme se mohli na konci zápasu radovat i my, je pro nás bod opravdu velmi cenný. Doufám, že to hráčům pomůže, protože hlavně směrem dopředu se na nás nepříjemná série výsledků projevuje. Naše absence a poslední výsledky se projevují na naší nervozitě. Nedostáváme se tolik do hry a i gólových příležitostí potom máme málo. Ve vyrovnané tabulce je tlak na zvládnutí závěru sezony ještě o to větší."

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 0:0

Rozhodčí: Berka - Kubr, Machač - Julínek (video). ŽK: Zahradníček - Köstl. Diváci: 2678.

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Daněk (81. Vaněček), Breite, González, Růsek (61. Zahradníček), Navrátil (61. Matoušek) - Chytil. Trenér: Jílek.

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Křapka, D. Hašek - Dostál (90.+2 Bartek), Mareček (83. Koubek), Petrák, Beran (61. Vaníček) - Puškáč (83. Ugwu), Květ (90.+2 Krch). Trenér: Klusáček.