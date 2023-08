Fotbalisté Olomouce porazili Teplice 2:1 a potřetí za sebou vyhráli

Olomouc - Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 4. kole první ligy v souboji sousedů v tabulce nad Teplicemi 2:1. Všechny tři branky padly až po přestávce. Hanáky poslal v 55. minutě do vedení Jan Vodháněl, v 72. minutě srovnal střídající Nemanja Krsmanovič, ale hned za další dvě minuty rozhodl vlastním gólem hostující Štěpán Chaloupek. Sigma potřetí za sebou zvítězila a posunula se na třetí místo tabulky. Severočeši naopak poprvé v sezoně prohráli a jsou šestí.

Teplickým chybělo hned několik opor. Severočeši v základní sestavě nastoupili bez ofenzivních hráčů Urbance, Trubače a Gninga, ale jejich útočné snahy to v úvodu neomezilo. Gólmana Sigmy Macíka na začátku prověřili mladíci Beránek a Vachoušek.

Z domácích ohrozil Grigara v teplické bráně tvrdou ranou Juliš, ale jeho pokus z osmé minuty byl na dlouhou dobu jedinou střelou Sigmy. Olomouc sice měla územní převahu, lépe kombinovala ve středu pole, nicméně do pokutového území ke gólovému zakončení se nedostala. Až po půlhodině vychytal Grigar Vodhánělovu střelu z 10 metrů, dorážka Juliše do sítě neplatila kvůli ofsajdu.

Domácí svůj tlak v závěru půle stupňovali, k čemuž přispěla i nepřesnost v rozehrávce soupeře. Přesto byli hosté blízko prvnímu gólu, jenže Macík ve 40. minutě bravurně zlikvidoval přesný a tvrdý pokus Radosty.

Do druhé půle nastoupili Hanáci velmi aktivně. Grigar zlikvidoval pokus Fortelného a o vlásek nepřesnou mušku měl Juliš. Prosadil se až po individuální akci a střele z hranice šestnáctky v 55. minutě Vodháněl, který skóroval podruhé v sezoně a pojedenácté v lize.

Olomouc i nadále diktovala tempo hry, musela si ale hlídat brejkové akce Severočechů. Po jedné z nich pálil střídající Gning jen do boční sítě. Senegalský útočník musel následně pro zranění přenechat místo Krsmanovičovi a srbský mladík se uvedl ideálně. Odražený míč po rohu trefil přesně do horního rohu Macíkovy branky a dal svůj první gól v české lize.

Teplická euforie ale netrvala dlouho. Necelé tři minuty nato poslal Vodháněl stříleným přízemní centr z pravé strany a bránící Chaloupek míč jemnou tečí nešťastně poslal k zadní tyči do vlastní sítě.

Severočeši mohli ještě jednou odpovědět. Blízko vyrovnání byl Fila, který v 86. minutě po rohu orazítkoval břevno. Olomouc už tři body uhájila a Teplice v lize porazila poprvé po sedmi duelech.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Jílek (Olomouc): "Jsem spokojen s výsledkem a výhrou se soupeřem, který se tu představil i se svými problémy. Složité jsme si to ale udělali sami. V první půli jsme hráli moc pomalu, soupeř byl kvalitní v defenzivě a nebyli jsme schopni jej překonat, byl to z naší strany uspávací fotbal. Po přestávce jsme hru zrychlili, chodili jsme za jejich stopery, diváci se měli na co dívat. Z naší strany to bylo daleko kvalitnější a fotbalovější. Dali jsme dva góly, ale zkomplikovali jsme si to standardkami. Teplice po ní daly jeden gól a ještě mohly vyrovnat. S tím spokojen nejsem, hodně nám pomohl individuálním výkonem Honza Vodháněl. Musím říct, že naše výhra byla vydřená, ale zasloužená."

Zdenko Frťala (Teplice): "V první půli jsme domácí nepustili do nějaké vážnější akce, byli jsme aktivní, patnáct minut jsme měli hru pod kontrolou, hráli jsme v hlubším bloku, ale ztráceli jsme míče. Po přestávce se nám po úvodním gólu podařilo vyrovnat a mohli jsme dát i druhý gól, trefili jsme břevno. Domácí vyhráli zaslouženě. Trápí nás zdravotní stav, jsme pobití, zranění, ale nedělám z toho vědu. Někdy se vám otevře prostor dát šanci debutantům. Zjistili, o čem je první liga, popasovali se s tím dobře. Máme sedm bodů a vstup do soutěže bereme jako výborný. Jen nesmí dojít k nějakému uspokojení."

Sigma Olomouc - FK Teplice 2:1 (0:0)

Branky: 55. a 75. Vodháněl - 72. Krsmanovič. Rozhodčí: Kotala - Podaný, Hurych - Starý (video). ŽK: Pokorný - Cykalo, Křišťan. Diváci: 3588.

Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Breite, Ventúra (68. Pospíšil) - Vodháněl, Fortelný (84. Zorvan), Navrátil - Juliš (88. Muritala). Trenér: Jílek.

Teplice: Grigar - Dramé, Chaloupek, Hora (46. Cykalo) - Bílek, Jukl (66. Křišťan), Beránek, Mareček, Radosta - Fila, Vachoušek (58. Gning, 68. Krsmanovič). Trenér: Frťala.